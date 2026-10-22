Войны могло не быть: Зеленский назвал настоящую цель Путина и предупредил об угрозе

Зеленский ответил Трампу по поводу ударов по энергетике и обозначил путь к миру. Президент объяснил, почему Путин не соглашается на перемирие.

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Зеленский рассказал о целях Путина - что могло бы предотвратить крупномасштабную войну / Коллаж: Главред

Ключевые тезисы:

Зеленский объяснил, почему война началась с оккупации Крыма в 2014 году

Президент раскрыл цели Путина и объяснил провал наступления на Киев

Зеленский ответил Трампу по поводу ударов по энергетике и завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полномасштабного вторжения России могло бы и не произойти, если бы в 2014 году Украина дала отпор оккупантам в Крыму. В интервью британскому предпринимателю и ведущему Стивену Бартлетту он объяснил, почему Владимир Путин стремится восстановить Российскую империю, как Кремль планировал захватить Киев, почему российские войска потерпели поражение в начале вторжения и какие условия необходимы для завершения войны. Отдельно президент ответил на заявления Дональда Трампа об украинских ударах по российской энергетической инфраструктуре и объяснил, почему считает прекращение огня наибольшим компромиссом Украины.

Главред выяснил, что Зеленский рассказал о целях Путина, обороне Киева и условиях завершения войны - основные заявления президента Украины.

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Когда началась война России против Украины и можно ли было её остановить

В интервью подкасту DOAC "The Diary Of A CEO" Владимир Зеленский вернулся к теме оккупации Крыма в 2014 году и объяснил, почему считает её началом российско-украинской войны. По его мнению, отсутствие решительного военного ответа на захват полуострова могло повлиять на дальнейшие решения Кремля.

Зеленский пояснил, что тогда российские военные действовали без опознавательных знаков, а Москва долгое время отрицала свою причастность. Такая тактика затрудняла понимание происходящего и создавала впечатление, что речь идет не о полноценной военной операции, а о постепенном захвате территории.

"Война действительно началась с оккупации Крыма. Это правда. Просто эта оккупация происходила медленно. Она не очень напоминала войну", - пояснил президент Украины.

По словам Зеленского, важную роль сыграло отсутствие четких приказов по защите территории. Он убежден, что более решительная реакция украинских властей могла бы изменить расчеты российского руководства и не позволить ему поверить в возможность беспрепятственного продвижения.

"Нашей ошибкой было то, что мы не отбросили их назад. И, конечно, если бы был приказ защищать страну, я уверен, что полномасштабной войны в том виде, в каком она есть сегодня, не произошло бы. По крайней мере, мне так кажется", - сказал Владимир Зеленский.

Почему Россия стремится вновь подчинить себе Украину

Стремление Владимира Путина восстановить имперское влияние России Зеленский назвал одной из предпосылок вторжения. По его словам, Украина, которая после восстановления независимости выбрала собственный путь развития, стала препятствием для этих амбиций.

Развивая мысль об имперских амбициях Кремля, Владимир Зеленский объяснил, почему, по его убеждению, интеграция Украины в Европу представляет угрозу для нынешней российской системы. Президент связал это не только с геополитическим выбором Киева, но и с многонациональным составом России. Он считает, что пример независимой Украины, самостоятельно определяющей свое будущее, может повлиять на народы, проживающие в пределах Российской Федерации.

Зеленский подчеркнул, что Россия состоит из многих народов с разными религиями и национальной идентичностью. По его мнению, имперская модель власти пытается удержать их в единой системе, тогда как стремление к свободе создает для нее внутренний вызов.

"В чём заключается проблема для России? Если Украина станет частью Европы, то Россия развалится. Она распадётся на части. Там живёт много разных народов, исповедуются разные религии, существуют совершенно разные нации", - заявил президент Украины.

Размышляя о российских претензиях на украинскую историю, президент обратился к периоду Киевской Руси. Зеленский подчеркнул, что украинское историческое наследие сформировалось задолго до появления Советского Союза, а Киевская Русь была известным европейским государством. По его мнению, российские власти выборочно трактуют прошлое, отодвигая на второй план исторические факты, которые противоречат их политическим целям.

Президент обвинил Путина в том, что тот пытается построить собственную версию истории, сосредоточенную преимущественно на событиях после революции 1917 года. Такой подход, по словам Зеленского, позволяет Кремлю преуменьшать самобытность украинской государственности и представлять Украину как часть российского исторического пространства.

"Украина является наследницей Киевской Руси - великого государства, которое было очень хорошо известно в Европе. Россия тогда даже не существовала. Россия появилась после того, как Украина уже существовала. Но Путин всё это вычеркивает и начинает с Революции 1917 года", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент напомнил о промышленном, научном и интеллектуальном потенциале Украины, который имел большое значение для Советского Союза. По его убеждению, потеря контроля над Украиной подрывает возможности Москвы восстановить прежнюю имперскую структуру.

Зеленский также связал российскую агрессию с попытками использовать языковой вопрос для раскола украинского общества. По его словам, Кремль представлял оккупацию как защиту русскоязычного населения, хотя эта риторика служила оправданием для захвата территорий.

"Путин хотел возродить Советский Союз. А что такое Советский Союз? Это прежде всего Украина", - заявил глава государства.

​Обещания Кремля и реальность ​ / Инфографика: Главред

Он добавил, что российское руководство пыталось использовать исторические аргументы для отрицания украинской государственности. Зеленский отверг такую интерпретацию, напомнив об истории Киевской Руси и украинских культурных традициях, которые существовали задолго до создания Советского Союза.

Почему Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года

Подготовка России к полномасштабному нападению длилась месяцами, однако масштаб предстоящей операции было трудно предвидеть. Зеленский рассказал, что украинские власти получали сигналы о возможной эскалации, но не имели полного представления о намерении российской армии атаковать с нескольких направлений.

Президент упомянул переговоры между Джо Байденом и Владимиром Путиным в 2021 году и сообщил, что украинская сторона обращалась к американским партнерам с просьбами предоставить оружие для самообороны. Он также выступал за введение превентивных санкций против России, надеясь, что это может отвратить Кремль от окончательного решения о нападении.

"Я попросил президента Байдена: "Введите санкции против России сейчас, превентивно. Если вы знаете, что может произойти вторжение, введите санкции. И тогда он не вторгнется, даже если действительно решил это сделать"", - рассказал Зеленский.

По его словам, американская администрация выбрала иной подход и согласилась ввести ограничения в случае фактического вторжения. Президент считает, что такая последовательность действий была ошибкой, хотя и подчеркнул, что не берется окончательно оценивать решение американского лидера.

Зеленский также упомянул о дипломатических контактах европейских государств с Москвой накануне вторжения. По его словам, российский президент уверял собеседников, что не планирует нападения, хотя, как убежден Зеленский, уже знал о предстоящей операции.

"Но президент Байден сказал: "Мы введем санкции, если произойдет вторжение". Постфактум, не превентивные санкции, а постфактум. Я не Бог, чтобы судить президента, но, на мой взгляд, это была ошибка", - отметил глава государства.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Почему план захвата Киева за три дня провалился

В начале полномасштабного вторжения российское командование рассчитывало быстро захватить Киев, но недооценило готовность украинцев оказывать сопротивление. По словам Зеленского, план Москвы предусматривал не только наступление, но и устранение украинского руководства и создание условий для капитуляции.

Президент обратил внимание на то, что Россия не учла различия между оккупацией Крыма в 2014 году и наступлением на Киев в 2022-м. Тогда захват полуострова происходил в условиях ограниченного вооруженного сопротивления, но во время полномасштабного вторжения российские войска столкнулись с организованной обороной и массовой мобилизацией населения.

"Именно то, с чего вы сегодня начали, - что Украина не является Россией. В этом его проблема: он отказывается признавать отдельную нацию, отказывается признавать отдельную страну. Именно это его и погубило", - сказал Зеленский.

По словам президента, в российских военных машинах была парадная форма, что, по его мнению, свидетельствовало о расчете на быструю победу. Однако украинские защитники уничтожали технику противника, а гражданские присоединялись к сопротивлению.

Зеленский пояснил, что для захвата столицы российской армии потребовалось бы гораздо больше сил, чем было задействовано в операции. Ведь продвижение к крупному городу не означает автоматического контроля над ним: оккупантам пришлось бы оставлять войска в населенных пунктах на пути, обеспечивать снабжение и противодействовать местному сопротивлению.

"Они даже не осознавали, что встретят сопротивление. Вот и все", - подчеркнул президент.

Он также рассказал, что после начала вторжения численность украинской армии выросла благодаря мобилизации и добровольцам. Это помогло удержать оборону, а впоследствии восстановить контроль над Киевской и Черниговской областями.

Почему оборона Гостомеля была важна для защиты Киева

Аэропорт в Гостомеле российские войска пытались использовать для переброски значительных десантных сил и последующего наступления на столицу. Украинские военные стремились сорвать этот план, ведь контроль над аэропортом мог упростить России переброску подкреплений.

Президент пояснил, что российский план предусматривал блокирование Киева, захват важных объектов инфраструктуры и нарушение логистики. Установление контроля над аэропортом должно было упростить переброску подкреплений, тогда как захват телебашен и других коммуникационных объектов мог усилить хаос в государственном управлении.

"Гостомель - один из тех аэропортов, где могли бы высадиться крупные десантные силы и т. п. Вот как происходит захват. По сути, блокировать Киев, захватывать аэропорты, телебашни и т. п.", - пояснил Владимир Зеленский.

По его словам, бои за аэродром были чрезвычайно ожесточёнными, а контроль над ним переходил от одной стороны к другой. Украинские подразделения не позволили россиянам полноценно использовать аэропорт для масштабного десантирования. Зеленский подчеркнул, что оборона Гостомеля стала одним из ключевых эпизодов борьбы за столицу.

На вопрос о возможных последствиях захвата аэропорта президент ответил, что российские войска могли бы продвинуться дальше в город. В то же время он подчеркнул, что исход определялся не одним эпизодом, а общим сопротивлением украинских военных и гражданских.

"Вероятно, они смогли бы захватить большую часть столицы. Они могли бы прорваться и захватить её. Это правда. Это правда. Это была действительно героическая битва", - отметил Зеленский.

Почему Зеленский отказался эвакуироваться из Киева

В первые часы полномасштабного вторжения Владимир Зеленский находился с семьёй, а после сообщений о ракетных ударах отправился в Офис президента. Там он организовывал работу государственного руководства в условиях наступления российских войск на столицу.

Президент подтвердил, что Джо Байден предложил помощь с эвакуацией. Однако Зеленский решил остаться в Украине и сосредоточиться на обороне государства. Он пояснил, что в первые дни вторжения его физическое присутствие в Киеве имело значение не только для международных партнеров, но и для украинского общества и военных.

"Мы готовы помочь вам эвакуироваться, потому что, конечно, из-за вторжения Киев окружен, и мы готовы помочь вам и вашей семье", - так Зеленский пересказал предложение американского президента.

По словам украинского лидера, он работал из бункера под Офисом президента и оттуда общался с международными партнерами. Он призвал их объединиться, поддержать Украину и не оставлять ее наедине с российской агрессией.

В то же время Кремль распространял сообщения о якобы бегстве Зеленского из столицы. Президент считает, что эта информационная кампания должна была деморализовать украинцев и создать впечатление, будто государственное руководство утратило контроль над ситуацией.

"Я не мог покинуть Киев, кабинет, людей - это просто невозможно. Это было бы предательством. Предательством моего человеческого достоинства и Конституции Украины. Поэтому я не мог этого сделать", - заявил Владимир Зеленский.

Он добавил, что регулярно появлялся на публике, чтобы опровергать российские сообщения. По словам президента, украинские военные впоследствии говорили ему, что его присутствие в столице было для них важным сигналом: государство продолжает работать, а руководство не отказалось от борьбы.

Мог ли Трамп предотвратить полномасштабную войну

Дональд Трамп утверждал, что полномасштабного вторжения не произошло бы, если бы он был президентом США в 2022 году. В интервью Стивену Бартлетту Зеленский признал, что война началась при президентстве Джо Байдена, но подчеркнул: это само по себе не доказывает, что другой президент смог бы устранить российскую угрозу.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что сам факт отсутствия вторжения при одном американском президенте не доказывает, что другой смог бы навсегда устранить угрозу. По его мнению, главной причиной российской агрессии является не личность хозяина Белого дома, а стратегические намерения Путина в отношении Украины.

"Честно говоря, думаю, что никто не знает ответа. Фактом остается то, что это произошло во время президентства Байдена. Это факт. Факт, что этого не произошло при Трампе. Факт. Но также факт, что Путин выбрал момент для полной оккупации", - сказал Зеленский.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Президент также предположил, что особые отношения Трампа с Путиным могли бы повлиять на решение российского руководства. Однако он предостерег от предположения, что смена президента США сама по себе устранит опасность для Украины.

"Ни я, ни Трамп не будем вечно сидеть в этих президентских креслах. Так что в любом случае президентство Трампа закончилось бы, а Путин всё равно не смог бы изменить свою главную цель - оккупацию Украины. Поэтому, честно говоря, я считаю, что не имеет значения, кто является президентом, пока Путин остается у власти", - подчеркнул глава государства.

Какие украинские территории Россия хочет захватить дальше

Россия контролирует примерно 18–19 % территории Украины - такую оценку озвучил Зеленский во время интервью. Он заявил, что Москва стремится расширить контроль над востоком страны и по-прежнему проявляет интерес к важным городам юга, в частности к Запорожью, Херсону и Николаеву.

По оценке президента, на момент интервью Россия контролировала примерно 18–19 % украинской территории. Он подчеркнул, что Москва стремится расширить контроль над востоком Украины, а также сохраняет интерес к крупным городам юга, в частности к Запорожью, Херсону и Николаеву.

"Таким образом, по сути, люди могут видеть, что всё это составляет примерно 18–19 % нашей территории", - сказал Зеленский, объясняя масштабы оккупации.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Президент также обратил внимание на стратегическое значение Славянска, Краматорска и Дружковки. По его мнению, дальнейшее продвижение российских войск в этом направлении создало бы дополнительные угрозы для других важных украинских городов и промышленных центров.

"Они хотят захватить практически весь ваш восток. Они хотят, да, восток. Это означает, что они хотят Славянск. Ну, это ключевые города: Славянск, Краматорск, Дружковка", - отметил глава государства.

Зеленский пояснил, что передача этих территорий России не означала бы автоматического прекращения её агрессии. Наоборот, по его оценке, потеря укреплённых позиций могла бы открыть противнику путь к дальнейшему продвижению, в частности к Павлограду. Именно поэтому президент связывает вопрос территорий с будущими гарантиями безопасности.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Почему прекращение огня стало бы компромиссом для Украины

Прекращение огня не означает для Украины отказа от справедливости или гарантий безопасности. Зеленский подчеркнул, что общество понесло огромные потери, а многие семьи пережили оккупацию, пытки и гибель близких.

Президент подчеркнул, что нельзя требовать от украинцев забыть пережитое или согласиться на мир без механизмов ответственности. По его мнению, будущее соглашение должно предусматривать путь к справедливости, даже если наказание виновных не последует сразу.

"Моя единственная мечта - положить конец этой войне. Я отчаянно стремлюсь к справедливости. Я просто очень хочу… Я знаю, что у многих людей вырвали сердца, и нового сердца не будет. Надо дать им хотя бы что-то. Поэтому какой-то суд, какая-то справедливость, знаете, хотя бы какое-то моральное утешение - это абсолютная необходимость", - сказал Зеленский.

Он также связал будущую стабильность с гарантиями безопасности. Украина, по словам президента, открыта для обсуждения таких механизмов, в частности членства в НАТО. Однако Зеленский подчеркнул, что не видит смысла в уступках, которые оставили бы страну без надежной защиты от нового российского наступления.

Президент отдельно подчеркнул, что Россия стремится заставить Украину отступить еще дальше, тогда как украинская сторона считает прекращение боевых действий на нынешних позициях значительным компромиссом. По его мнению, дальнейшие территориальные уступки могли бы поставить под угрозу безопасность других городов.

"Но они хотят, чтобы мы отступили ещё дальше. А если мы отступим, где тогда гарантии безопасности? Не говоря уже о том, что это несправедливо", - отметил глава государства.

Почему Зеленский отвергает требования прекратить удары по российской энергетике

Украинские удары по российской энергетической инфраструктуре стали предметом спора между Киевом и Вашингтоном. Дональд Трамп призвал Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия, связывая их с ситуацией на энергетическом рынке и ценами на дизельное топливо в США.

Зеленский отверг такое объяснение. Он заявил, что украинские удары являются ответом на российские атаки по энергосистеме Украины, из-за которых граждане остаются без электроэнергии. Президент также поставил под сомнение утверждение о решающем влиянии российского экспорта дизельного топлива на цены в США.

"Объемы экспорта дизельного топлива из России настолько незначительны, что это не влияет на цены в Соединенных Штатах Америки. Это абсолютно ложная информация", - заявил Зеленский.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

По его словам, Украина неоднократно предлагала договориться об энергетическом перемирии, которое предусматривало бы взаимное прекращение ударов по соответствующей инфраструктуре. Президент утверждает, что готов остановить украинские атаки в рамках такой договоренности, если Россия также прекратит наносить удары по украинским энергетическим объектам.

"Но президент Трамп не может договориться с Путиным. Путин отказывает ему в энергетическом перемирии. И тогда президент решил обвинить в этой проблеме не Путина, а меня, объясняя своим людям, что из-за этого в Америке дорожает дизельное топливо. Это абсолютная ложь", - заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что неоднократно обращался к Трампу с предложением договориться о прекращении атак на энергетику. Однако, по его словам, Москва не соглашается на такой формат, а ответственность за проблему американский президент перекладывает на Киев.

"Мое предложение: извините, но мне это не нужно. Я всегда говорил президенту Трампу: договоритесь об энергетическом перемирии, по крайней мере в энергетической сфере. По крайней мере, давайте обеспечим людей светом", - пояснил глава государства.

Он также заявил, что просил США предоставить Украине ракеты противовоздушной обороны для защиты энергетических объектов. По словам Зеленского, это позволило бы Украине сосредоточиться на защите собственной инфраструктуры, если договориться о прекращении взаимных атак не удастся.

"Дайте мне ракеты противовоздушной обороны. Я ни в кого не буду стрелять. Я буду защищать наш энергетический сектор", - сказал президент.

Как США могут заставить Россию сесть за стол переговоров

Зеленский считает, что у Дональда Трампа есть инструменты влияния на Владимира Путина, в частности возможность усилить санкционное давление. По мнению президента Украины, Вашингтон мог бы активнее вовлечь Москву в переговоры, если бы более жестко реагировал на действия российского руководства.

Зеленский отметил, что американский президент имеет возможность использовать санкционные механизмы, поддержанные Конгрессом США. В то же время он не стал утверждать, что знает причины, по которым Трамп не применяет их в полном объеме. Среди возможных объяснений украинский лидер назвал особые отношения между политиками и экономические договоренности, однако подчеркнул, что это лишь предположения.

"Трамп может очень легко заставить Путина сесть за стол переговоров, потому что ему это нужно: учитывая то, как он говорит обо мне, о президенте Трампе, ему следует применять такую же риторику в отношении Путина", - заявил Зеленский.

На уточнение ведущего о причинах такого подхода президент ответил, что не может точно объяснить мотивы американской стороны. Он также повторил, что Украина готова к переговорам, но не считает справедливыми требования, предусматривающие дальнейший отход украинских войск без надежных гарантий безопасности.

"Не знаю. Честно говоря, не знаю. У него на столе лежат санкции. Это не он голосовал. Конгресс проголосовал за жесткие санкции. Он может это сделать", - сказал президент.

Законопроект Линдси Грэма об ужесточении санкций против РФ / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что для прекращения войны нужны конкретные решения, которые остановят российскую агрессию и создадут условия для прочного мира. Он также отметил, что время покажет, какие договоренности возможны между сторонами и готова ли Россия перейти от заявлений к реальным шагам.

"Жизнь, время, знаете, все, все, все тайны, все загадки всегда выходят на свет. Просто нужно время. Время, бесспорно, на стороне тех, кто открыт и готов к честному диалогу и борьбе. Да, а это значит, что время будет на нашей стороне", - сказал Владимир Зеленский.

Путин не остановит войну против Украины: политолог назвал причину

Диктатор и военный преступник Владимир Путин, скорее всего, продолжит войну против Украины, несмотря на проблемы в экономике РФ, ситуацию на фронте и украинские удары по территории России. Об этом рассказал политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский в интервью Главреду.

По словам эксперта, прекращение боевых действий может создать для Путина проблемы, которые он не сможет решить.

"Интерес Путина заключается в том, чтобы продолжать войну независимо от того, насколько Россия её выиграет или проиграет. Потому что прекращение войны ставит перед Путиным такие проблемы, которые он, возможно, не решит", - пояснил Преображенский.

В ближайшее время Кремль будет продолжать агрессию против Украины и скрытую мобилизацию. В то же время Путин, вероятно, будет избегать резких внутренних решений, которые могут усилить недовольство населения и спровоцировать масштабные протесты.

"Его личный выбор - продолжать войну независимо от того, как это сказывается на российской экономике и насколько реально велики шансы на победу. Ему хочется в это верить. И он, очевидно, полностью в это верит и готов воспринимать только ту информацию, которая подтверждает его идеи", - отметил политолог.

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