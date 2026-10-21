Между Украиной и Польшей возник новый скандал из-за Шухевича: все детали конфликта

Дональд Туск заявил о рисках, связанных с вступлением Украины в ЕС. В ответ украинский МИД призвал к диалогу.

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Что известно о новом скандале между Украиной и Польшей / Коллаж: Главред

Читайте в материале:

Почему решение Львовского облсовета вызвало скандал в Польше

Как отреагировали Киев, Варшава и инициатор решения

Чем спор об УПА угрожает отношениям двух стран

Польша раскритиковала решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича. Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил о намерении внести депутата Святослава Шеремету в список нежелательных лиц в Польше, а премьер-министр Дональд Туск раскритиковал решение украинских депутатов. В то же время и МИД Украины также назвал его контрпродуктивным.

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Главред выяснил, почему Польша выступила против решения Львовского облсовета о чествовании УПА и как отреагировали украинские чиновники.

Какое решение приняли в Польше на фоне нового скандала

21 октября вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что подписал заявление о внесении депутата Львовского областного совета Святослава Шереметы в список нежелательных лиц в Польше. Причиной стала его инициатива объявить 2027 год годом Романа Шухевича, УПА и Олега Ольжича.

"Я подписал ходатайство о внесении в список нежелательных лиц в Республике Польша депутата Львовского областного совета С. Шереметы - реконструктора "Галичины" Ваффен-СС, автора идеи провозглашения 2027 года годом Р. Шухевича, командира УПА, который отдавал приказы о выселении и убийстве поляков", - написал Радослав Сикорский.

Как на решение Львовского облсовета отреагировал Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск также выступил против решения объявить 2027 год годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича. Перед вылетом в Индию он заявил, что этот шаг наносит ущерб Украине и может дать противникам её вступления в ЕС дополнительные аргументы. Об этом сообщает польское издание RMF24.

"Я обращаюсь ко всем нашим партнерам в Киеве, к тем, кто понимает, насколько важны хорошие отношения и союзническое сотрудничество между Польшей и Украиной: это ваша ответственность - не допустить, чтобы подобные вещи происходили. Подобные демонстрации вредят исключительно Украине и помогают тем, кто желает ей зла", - сказал Дональд Туск.

Польский премьер также заявил, что решение Львовского облсовета может стать поводом для противников европейской интеграции Украины выступить против её вступления в ЕС.

"Если, например, противники вступления Украины в Европейский Союз будут искать повод, то именно в этот момент такой повод был сконструирован депутатами Львовского областного совета. Сказать, что я совершенно не понимаю эту самоубийственную тактику, - это все равно, что ничего не сказать. Это не проблема для нас. Это проблема для Украины", - отметил глава польского правительства.

Туск также напомнил об усилиях, которые он и президент Украины Владимир Зеленский приложили для восстановления отношений после кризиса, связанного с вопросом государственной награды Польши.

Что заявило Генеральное консульство Польши во Львове

Генеральное консульство Республики Польша во Львове опубликовало заявление относительно решения областного совета. В дипломатическом представительстве заявили, что прославление УПА и Романа Шухевича противоречит европейским ценностям и принципам добрососедства.

"Глорификация УПА и преступных деятелей противоречит европейским ценностям, а также стратегическому характеру польско-украинских отношений и принципам добрососедства. В июле этого года Европейский парламент четко высказался по этому вопросу", - говорится в заявлении.

В консульстве также обвинили Шухевича в сотрудничестве с нацистами и ответственности за убийства мирных жителей.

"Роман Шухевич - преступник, сотрудничавший с нацистами и чьи руки запятнаны кровью тысяч невинных жертв - людей, убитых лишь за то, что они были поляками. Среди жертв этих убийств были также евреи, чехи, армяне и сами украинцы, которые помогали своим соседям и не соглашались участвовать в преступлениях", - заявили в консульстве.

Реакция инициаторов объявления года Шухевича во Львовской области

Депутат Львовского областного совета Святослав Шеремета в комментарии "Суспільному" заявил, что не понимает реакции польских чиновников. По его словам, украинские областные советы и раньше объявляли годы в честь Романа Шухевича и Украинской повстанческой армии.

"Мне очень странна реакция наших соседей на данную ситуацию, в частности должностных лиц, потому что я убежден, что каждое государство, каждая нация, каждый народ имеет право на своих героев, чтобы увековечить память тех, кто боролся за Украину как независимое государство (...) Мы не указываем нашим соседям, каких героев они должны чтить. И я очень надеюсь, что, соответственно, наши соседи не будут указывать украинцам, каких героев чтить", - рассказал Святослав Шеремета.

Депутат также напомнил, что в 2017 году его уже объявляли персоной нон грата в Польше из-за взглядов на историю. Тогда инициатором такого шага, по его словам, был министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

"Прошло время, и снова из-за взглядов на историю, на то, как нужно чтить украинских героев, как нужно трактовать украинскую историю, в очередной раз появляется такая инициатива со стороны наших соседей", - сказал депутат.

Шеремета также заявил, что в посте Сикорского есть утверждения о нём, не соответствующие действительности. Он ожидает официальных документов.

Какие областные советы ранее объявляли год Романа Шухевича

Народный депутат, историк Владимир Вятрович привел перечень решений областных советов о провозглашении годов Романа Шухевича.

По его данным, такие решения принимали:

28 ноября 2006 года - Тернопольский областной совет;

29 ноября 2006 года - Львовский областной совет;

6 марта 2007 года - Волынский областной совет;

17 марта 2017 года - Ровенский областной совет;

11 мая 2017 года - Львовский областной совет;

20 октября 2026 года - Львовский областной совет.

Вятрович заявил, что решение о чествовании Шухевича не следует трактовать как шаг, направленный на ухудшение отношений с Польшей.

"Поэтому не верьте политикам, которые пытаются представить последнее решение как шаг, направленный на ухудшение отношений с Польшей. Просто у некоторых из наших западных соседей давно не было возможности повысить свой рейтинг на "волынской теме"", - подчеркнул Владимир Вятрович.

Как отреагировало МИД Украины на решение Львовского облсовета

Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение о провозглашении 2027 года годом Романа Шухевича, УПА и Олега Ольжича было принято на региональном уровне без консультаций с центральной властью.

В ведомстве подчеркнули, что решение затрагивает чувствительные вопросы украинско-польских отношений и может помешать работе над их развитием.

"В этом контексте считаем, что недавнее решение Львовского облсовета, затрагивающее деликатные исторические вопросы двусторонней повестки дня, является контрпродуктивным для наших актуальных усилий, направленных на дальнейшее развитие украинско-польских отношений, решение проблемных вопросов на фоне полномасштабной российской агрессии и беспрецедентных угроз безопасности для наших двух стран и региона в целом", - сообщили в МИД, передает Европейская правда.

В министерстве уточнили, что депутаты Львовского облсовета не обращались за консультациями в МИД и другие центральные органы власти.

"Политические решения региональных органов местного самоуправления не должны наносить ущерб национальным интересам Украины, прежде всего в сфере безопасности и европейской интеграции", - подчеркнули в ведомстве.

МИД Украины также призвал польскую сторону воздержаться от резких шагов, которые могут помешать нормализации отношений, и подтвердил готовность к конструктивному диалогу.

Почему решение Львовского облсовета может навредить сотрудничеству Украины и Польши

Польский журналист Петр Погожельский в эфире Киев24 объяснил, почему решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича вызвало значительный резонанс в Польше. По его словам, важно учитывать, что речь идет о решении региона, граничащего с Польшей, а фигуру Шухевича польское общество воспринимает в контексте ответственности за военные преступления. Журналист также предостерег от возможного ухудшения сотрудничества между украинскими и польскими органами местного самоуправления.

"Во-первых, я бы не приравнивал областной совет к городскому совету, ведь это разные органы. Также имеет значение, что речь идет о регионе, граничащем с Польшей. Такие решения не могли просто проигнорировать в Польше. Этот вопрос очень важен. Для поляков Роман Шухевич - человек, которого считают ответственным за военные преступления и трагедию. Поэтому никто не мог оставить этот вопрос без внимания", - отметил Петр Погожельский.

Журналист обратил внимание, что эта тема стала одной из главных в польском политическом дискурсе. По его словам, комментарии по поводу решения Львовского облсовета давали не только представители правительства, но и представители президента Польши, а также другие политики. С вчерашнего дня этот вопрос регулярно поднимается в ходе теле- и радиопередач с участием политиков.

Погожельский также подчеркнул, что до сих пор сотрудничество между Украиной и Польшей на уровне местного самоуправления продолжалось даже тогда, когда возникали трудности в отношениях между Киевом и Варшавой.

"Если раньше были проблемы на политическом уровне, между Киевом и Варшавой, то сотрудничество на уровне самоуправления и областных советов функционировало, проблем не было. Например, Польша помогала Украине. А сейчас существует опасность, что сотрудничество с областным советом может быть сорвано", - пояснил журналист.

Отдельно он упомянул о сотрудничестве Львова с польским Вроцлавом. Хотя решение о чествовании исторических деятелей принял областной, а не городской совет, по словам Погожельского, свою позицию высказал и президент Вроцлава. Журналист отметил, что его комментарий совпадал с позицией польского министра обороны Владислава Косиняка-Камиша.

"Я думаю, что сейчас в Украине очень много проблем, в решении которых Польша может помочь. А такие решения только вредят и создают угрозу возникновения новых проблем. Как объяснять полякам, которые помогают Украине, что такое решение принял областной совет, а не центральная власть? Ведь это вписывается в нарратив, который нам навязывает Россия: что поляки и украинцы враждебны друг к другу, что между нами есть исторические проблемы и поэтому нам не нужно сотрудничать", - подчеркнул Петр Погожельский.

Что этому предшествовало

20 октября Львовский областной совет проголосовал за провозглашение 2027 года годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича.

Инициатор решения Святослав Шеремета пояснил, что в следующем году будут отмечать 120-летие со дня рождения Романа Шухевича, 85-летие создания УПА и 120-летие со дня рождения Олега Ольжича.

"Для нас важно проголосовать за это, потому что это даст возможность организовать широкомасштабные мероприятия по празднованию этих событий", - пояснил Шеремета.

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