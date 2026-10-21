Не только блекауты: РФ определила 7 новых целей для ударов по Украине, что известно

Удары РФ могут усилить давление на Украину. Аналитики определили 7 целей Кремля и объяснили, как отключения электроэнергии повлияют на переговоры и экономику.

https://glavred.info/analytics/ne-tolko-blekauty-rf-opredelila-7-novyh-celey-dlya-udarov-po-ukraine-chto-izvestno-10805972.html Ссылка скопирована

Россия готовит удары по энергетике Украины - названы 7 главных целей / Коллаж: Главред

Ключевые факты:

У России есть семь стратегических целей ударов по энергетике Украины

Энергосистема вступает в зиму с 57% доступных мощностей

Наибольший риск длительных отключений прогнозируется на январь

Россия готовит многоцелевую кампанию ударов по энергетической системе Украины на отопительный сезон 2026–2027 годов. Кремль стремится не только вызвать длительные отключения электроэнергии, тепла и воды, но и усилить миграцию населения, ухудшить экономическую ситуацию, ослабить международную поддержку Украины и получить дополнительные рычаги влияния на переговорах. По оценке экспертов Ukraine Facility Platform, энергосистема вступает в зиму ослабленной, а Россия совершенствует средства поражения и расширяет перечень потенциальных целей.

Главред выяснил, какие семь целей преследует Россия ударами по энергетике Украины, чего ожидать зимой 2026–2027 годов и как атаки могут повлиять на ситуацию на фронте, экономику и международную поддержку.

видео дня

Какие семь целей преследует Россия ударами по энергетике Украины

Аналитический отчет "Пятая зима: гонка на скорость", подготовленный экспертами Ukraine Facility Platform (UAFP), рассматривает российские атаки на энергетическую инфраструктуру как комплексную кампанию, направленную на достижение военных, политических и экономических результатов. Авторы документа - Александр Визир, Роман Выбрановский, Мария Цатурян, Анастасия Колодка и аналитики сектора UAFP "Энергетика и климат" - подчеркивают, что разрушение энергетических объектов является лишь частью более широкой стратегии.

По мнению аналитиков, в течение отопительного сезона Москва будет пытаться одновременно влиять на повседневную жизнь украинцев, внутреннюю политическую ситуацию, оборонные возможности страны и решения её международных партнёров. При этом приоритетность отдельных задач будет меняться в зависимости от температуры воздуха, результатов атак и политического календаря.

В отчете определены семь основных целей России:

Обесточить, заморозить и обезлюдить украинские города посредством ударов по электроэнергетике, тепло- и водоснабжению.

посредством ударов по электроэнергетике, тепло- и водоснабжению. Расколоть внутриполитическую ситуацию , используя проблемы с коммунальными услугами для обострения противоречий между центральной властью и регионами.

, используя проблемы с коммунальными услугами для обострения противоречий между центральной властью и регионами. Запугать международных партнеров Украины , чтобы сделать дальнейшую военную, финансовую и политическую поддержку менее привлекательной для иностранных правительств.

, чтобы сделать дальнейшую военную, финансовую и политическую поддержку менее привлекательной для иностранных правительств. Испытать новые средства и тактики поражения , которые в будущем можно будет применить на других театрах военных действий.

, которые в будущем можно будет применить на других театрах военных действий. Получить рычаг влияния на переговорах , используя угрозу длительных отключений как средство принуждения к уступкам.

, используя угрозу длительных отключений как средство принуждения к уступкам. Отвлечь силы и ресурсы с фронта , заставив Украину распределять ограниченные средства противовоздушной обороны между военными объектами и гражданской инфраструктурой.

, заставив Украину распределять ограниченные средства противовоздушной обороны между военными объектами и гражданской инфраструктурой. Ухудшить экономическую ситуацию, снизив активность предприятий, затруднив логистику и отпугнув потенциальных инвесторов.

"Удары по энергетике - это многоцелевая, комплексная кампания, в которой "отключение электроэнергии" и "замораживание" Украины - один из ключевых, но не единственный компонент", - отмечают авторы аналитического отчета.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Почему энергосистема Украины вступает в зиму ослабленной

Отдельным вызовом перед началом отопительного сезона остается состояние украинской генерации. Согласно приведенным в отчете данным национального оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго", по сравнению с февралем 2022 года доступными остаются лишь 57% генерирующих мощностей. Это означает, что страна готовится к зимнему периоду в условиях существенно ограниченных возможностей производства электроэнергии.

В то же время авторы документа считают, что само количество доступных мощностей не будет определять, насколько успешно Украина переживет зиму. Более важными будут способность защитить объекты от повторных ударов, распределить генерацию, сохранить работоспособность сетей и быстро восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

Особое значение будет иметь резервирование систем, от которых зависит работа энергетики. Речь идет о топливной инфраструктуре, газотранспортной системе, водоснабжении и объектах, необходимых для ремонта и обслуживания поврежденного оборудования.

"Успешность прохождения этого отопительного периода будут определять не абсолютные величины генерации, введенной в эксплуатацию к определенной дате, а то, насколько сложно врагу будет "выбить" эти мощности из системы", - поясняют авторы отчета.

Таким образом, ключевой задачей для Украины станет не только восстановление электростанций, но и обеспечение их устойчивости к повторным атакам. Если Россия сможет систематически выводить из строя отремонтированные объекты быстрее, чем Украина будет восстанавливать их работу, даже наличие дополнительных мощностей не гарантирует стабильного снабжения электроэнергией.

Какие новые угрозы будут характерны для отопительного сезона 2026–2027 годов

На фоне ограниченных возможностей энергосистемы Россия меняет подходы к атакам и расширяет перечень объектов, на которые может наносить удары. Эксперты UAFP выделяют пять характеристик предстоящего отопительного сезона, которые будут отличать его от предыдущих зим.

Первая - применение новых или усовершенствованных средств поражения. В отчете речь идет о реактивных дронах, новых модификациях ракет и более точных ударах. Авторы также обращают внимание на дефицит средств перехвата, способных противодействовать таким угрозам.

Вторая особенность - расширение перечня потенциальных целей за пределы традиционных энергетических объектов. Под угрозой могут оказаться предприятия металлургической промышленности, склады, автозаправочные станции и железнодорожная инфраструктура. Такие атаки способны повлиять не только на энергоснабжение, но и на производство, перевозку грузов и обеспечение экономики.

Третье направление - усиление психологического и экономического давления из-за длительных воздушных тревог. Они могут препятствовать работе предприятий, транспортных систем и ремонтных бригад, от которых зависит скорость восстановления поврежденных объектов.

Четвертая угроза связана с так называемой "ловушкой низкого потребления". Снижение потребления электроэнергии может создавать впечатление, что система справляется с нагрузкой, хотя на самом деле причиной может быть нехватка работающих генерирующих мощностей и вынужденное ограничение потребления.

Пятая характеристика - адаптация российских средств поражения к украинским защитным сооружениям. По оценке аналитиков, противник будет стремиться менять вооружение и способы его применения так, чтобы имеющаяся защита уже не обеспечивала достаточного уровня устойчивости объектов к ударам.

"Именно поэтому готовиться только к зимним вызовам прошлых лет недостаточно: Россия меняет и совершенствует свою тактику быстрее, чем Украина успевает решить проблему вчерашних уязвимостей", - отмечают авторы исследования.

Как Россия планирует вызвать новую волну миграции в Украине

Одной из основных целей российских ударов остается ухудшение условий жизни гражданского населения. По замыслу, длительное отсутствие электроэнергии, отопления и воды может заставить людей покидать свои дома, а предприятия - переносить деятельность в более безопасные регионы или прекращать работу.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Наибольшие риски авторы отчета связывают с крупными городами, югом Украины и территориями Левобережья. В случае длительных перебоев с базовыми коммунальными услугами эти регионы могут столкнуться с дополнительным оттоком населения. Особенно уязвимыми будут домохозяйства, не имеющие альтернативных источников отопления, электроснабжения или доступа к воде.

Массовая миграция создаст нагрузку на другие общины, инфраструктуру и местные бюджеты. В то же время сокращение численности населения и отъезд работников могут усугубить проблемы предприятий, которые уже работают в условиях дефицита кадров и нестабильного энергоснабжения.

В отчете подчеркивается, что цель таких действий не ограничивается физическим разрушением инфраструктуры. Россия может использовать бытовые трудности населения как способ длительного истощения страны, усугубляя последствия каждой новой атаки.

Как удары по энергетике могут обострить конфликты между властью и регионами

Еще одним ожидаемым последствием энергетического террора аналитики называют риск углубления внутриполитических противоречий. Проблемы с электроэнергией, отоплением и водоснабжением могут стать поводом для конфликтов между центральной властью, областными администрациями и местным самоуправлением.

В случае длительных отключений граждане будут требовать объяснений относительно качества подготовки к зиме, доступности резервного оборудования и справедливости распределения ресурсов. Если ситуация в разных регионах будет существенно отличаться, это может усилить взаимные обвинения между общинами и органами власти.

Россия, по оценке авторов документа, заинтересована в том, чтобы локальные аварии перерастали в более широкие политические конфликты. В таком случае последствия атак выйдут за пределы энергетической сферы, повлияв на общественное доверие и способность государства координировать кризисное реагирование.

Особенно опасным этот сценарий может стать в периоды, когда из-за погодных условий будет расти потребление электроэнергии, а восстановление поврежденных объектов потребует больше времени. Длительные перебои будут создавать дополнительные поводы для споров о том, какие территории должны получать помощь в первую очередь.

Как Россия хочет ослабить международную поддержку Украины ударами по энергетике

Энергетические атаки могут быть направлены не только на украинское население, но и на иностранных партнеров, обеспечивающих финансовую, военную и гуманитарную помощь. Авторы доклада считают, что изображения городов без электроэнергии и тепла Россия может использовать для усиления давления на общественное мнение в Европе и США.

В случае длительных отключений будут расти потребности Украины в оборудовании, средствах на восстановление и дополнительных средствах противовоздушной обороны. Это потребует от партнеров дальнейшего финансирования и принятия новых решений по поддержке украинской энергетики.

В то же время Москва может пытаться убедить зарубежную аудиторию, что помощь Украине не меняет ситуацию, а продолжение войны лишь увеличивает гуманитарные и экономические потери. Такая информационная кампания может быть направлена на повышение политической стоимости решений о дальнейшей поддержке Киева.

"Ужасающие кадры городов без электричества и тепла также рассчитаны на аудиторию ЕС и США", - отмечают аналитики UAFP.

В отчете также обращают внимание на возможные попытки России ослабить международное давление на себя. В частности, энергетический кризис могут использовать для продвижения аргументов в пользу смягчения санкций или сокращения помощи Украине. Результат таких действий будет зависеть от позиции иностранных правительств, общественных настроений и способности Украины поддерживать работу критически важной инфраструктуры.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Зачем Россия испытывает новые методы ударов по гражданской инфраструктуре

Российская кампания против украинской энергетики, по оценке авторов исследования, может иметь значение и за пределами войны против Украины. Использование новых средств поражения, проверка эффективности различных способов атак и поиск уязвимостей инфраструктуры дают России опыт, который она потенциально может применить в других конфликтах.

Аналитики обращают внимание на совершенствование вооружения, изменение тактики применения ракет и беспилотников, а также попытки преодолеть существующие системы защиты. В то же время атаки на энергетику позволяют оценить, как длительные перебои влияют на работу промышленности, транспорта, ремонтных служб и органов управления.

В отчете это направление связывают с подготовкой к возможному открытию новых фронтов. Речь идет об использовании накопленного опыта в других театрах военных действий, в частности в случае расширения военного противостояния со странами Запада.

Авторы документа не утверждают, что новый фронт обязательно будет открыт. Их прогноз заключается в том, что опыт применения модернизированных средств поражения в ходе зимней кампании может усилить военные возможности России и повлиять на ее дальнейшие решения.

Как Россия планирует использовать удары по энергетике на переговорах

Одной из ключевых целей предстоящей зимней кампании аналитики называют оказание дополнительного давления на переговорные позиции Украины. В отчете рассматривается период с октября 2026 года по февраль 2027 года, когда могут проходить важные международные встречи и приниматься решения о дальнейшей поддержке Киева.

Авторы исследования обращают внимание на возможное возобновление трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России. Также в этот период запланированы обсуждения финансирования Украины на заседаниях Европейского совета, промежуточные выборы в Конгресс США, саммит "Группы двадцати" в Майами, пересмотр программы МВФ и принятие украинского бюджета на 2027 год.

G20 / Инфографика: Главред

По оценке аналитиков, Россия может использовать угрозу длительных отключений в качестве инструмента влияния на позицию Украины и решения международных партнеров. Энергетические проблемы будут создавать дополнительную нагрузку на государственный бюджет, а потребность в финансировании восстановления будет увеличивать зависимость от внешней помощи.

"Удары по энергетике в данный момент будут служить сигналом зарубежным партнерам и рычагом влияния на переговорную позицию Украины: темнота и холод в Украине - средство добиться уступок", - говорится в отчете.

Авторы документа также рассматривают возможность попыток договориться о прекращении энергетических ударов в обмен на уступки со стороны Украины. Среди потенциальных предметов торга они называют ослабление санкций против России, отказ Украины от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и территориальные уступки. Это оценка возможных сценариев, а не подтверждение наличия конкретной договоренности.

Как удары по энергетике могут отвлечь ресурсы ВСУ с фронта

Наряду с политическим давлением Россия может стремиться осложнить оборонные возможности Украины, вынуждая распределять ограниченные ресурсы между защитой фронта и гражданской инфраструктуры. По оценке аналитиков UAFP, массированные атаки на энергетические объекты потребуют дополнительных средств противовоздушной обороны, боеприпасов и технических ресурсов.

Защита крупных городов, электростанций, подстанций и других критически важных объектов требует значительных усилий. Если интенсивность атак будет расти, Украине придется учитывать необходимость одновременно прикрывать военные позиции, промышленные предприятия, транспортные узлы и объекты жизнеобеспечения.

Отдельный риск связан с влиянием перебоев на оборонную промышленность и логистику. Удары по энергетической и гражданской инфраструктуре могут затруднять производство, хранение и перевозку продукции, а также задерживать поставки необходимых материалов.

"Атаки на энергетическую систему и гражданскую инфраструктуру в целом призваны заставить выбирать между защитой городов и фронта, а также замедлить военное производство и логистику", - объясняют авторы отчета.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Важным фактором останется скорость восстановления поврежденных объектов. Если ремонтные бригады будут работать под постоянной угрозой новых ударов, а логистика поставок оборудования будет затруднена, нагрузка на государственные службы и оборонные ресурсы будет расти.

Как энергетический террор России повлияет на экономику Украины

Еще одной целью российских атак аналитики называют сокращение экономической активности. Длительные отключения электроэнергии могут приводить к простоям предприятий, сокращению объемов производства, нарушению логистических цепочек и дополнительным расходам на резервное питание.

Последствия могут распространяться на различные сектора экономики. Промышленные предприятия будут зависеть от стабильности электроснабжения, торговые сети - от работы оборудования и логистики, а транспортные компании - от доступности инфраструктуры. Длительные перебои также будут затруднять работу малого и среднего бизнеса, который не всегда располагает достаточными ресурсами для приобретения генераторов и других резервных систем.

Ухудшение условий для предпринимательства может повлиять на налоговые поступления и возможности государства финансировать оборону, социальные выплаты и восстановление. Дополнительным риском станет снижение инвестиционной привлекательности энергетического сектора, если потенциальные инвесторы сочтут новые объекты генерации слишком уязвимыми для повторных ударов.

"Парализовать работу бизнеса, поставить под угрозу доходы бюджетов; отпугнуть инвесторов, в частности тех, кто планирует инвестировать в новую генерацию", - так авторы отчета описывают одну из целей российской кампании.

В случае углубления энергетического кризиса экономические последствия могут усугубляться на протяжении всего сезона. Повреждения инфраструктуры будут приводить к дополнительным расходам, а ограничения производства и инвестиций - к сокращению ресурсов, необходимых для восстановления страны.

Когда Россия может усилить удары по энергетике Украины зимой

Аналитики UAFP ожидают, что в течение отопительного сезона 2026–2027 годов приоритетность российских целей будет меняться в зависимости от политических событий, погодных условий и состояния украинской энергосистемы. В отчете отдельно рассмотрены пять месяцев - с октября по февраль, для каждого из которых определены вероятные направления давления.

Октябрь. В начале отопительного сезона особое значение могут приобрести попытки повлиять на переговоры и международную поддержку Украины. Среди важных событий аналитики называют заседание Европейского совета 15–16 октября, возможный раунд трехсторонних переговоров и завершение приема предложений на конкурс по новой генерации.

При таком сценарии атаки могут быть направлены на демонстрацию уязвимости энергетической инфраструктуры и повышение рисков для потенциальных инвесторов. Основными целями станут получение переговорных преимуществ и усиление давления на международных партнеров.

Ноябрь. Этот месяц связан с промежуточными выборами в Конгресс США 3 ноября, неформальной встречей лидеров ЕС 13 ноября, бюджетным процессом в Украине и пересмотром программы МВФ. По мнению авторов отчета, Москва может использовать этот период для усиления экономического давления и попыток продвинуть идею так называемого энергетического перемирия на выгодных для себя условиях.

Выборы в США 2026 / Инфографика: Главред

Декабрь. Среди ключевых событий - саммит G20 в Майами 14–15 декабря, заседание Европейского совета 17–18 декабря и решение партнеров о финансировании Украины на 2027 год. В это время аналитики видят риск усиления попыток оказать влияние на иностранные правительства и обострить внутриполитические противоречия в Украине. Длительные отключения могут использоваться для распространения аргументов против дальнейшей помощи, а проблемы с распределением ресурсов - для провоцирования конфликтов между центральной властью и общинами.

Январь. Самый холодный период года будет создавать дополнительные риски из-за пикового потребления электроэнергии и повышенной потребности в отоплении. В случае масштабных повреждений систем тепло-, водо- и электроснабжения последствия для населения могут быть особенно ощутимыми. Наибольшую угрозу авторы отчета связывают с крупными городами, Левобережьем и южными регионами.

Отдельно в документе упоминается риск попыток нарушить транспортные и энергетические сообщения через Днепр, в частности путем атак на электроэнергетические пересечения и мосты. Такой сценарий мог бы затруднить передачу электроэнергии между частями страны и работу логистических маршрутов.

Февраль. В конце отопительного сезона акцент может сместиться на истощение украинских запасов оборудования, ракет для противовоздушной обороны и финансовых ресурсов. Это будет совпадать с пятой годовщиной полномасштабного вторжения и оценкой результатов зимней кампании для дальнейших переговоров.

Аналитики также считают, что Россия может использовать опыт зимних атак для совершенствования тактики и подготовки к следующим этапам войны. Особое значение будет иметь способность Украины восстановить поврежденные объекты и сохранить ресурсы для работы энергосистемы весной.

Почему Киев стал особенно уязвим к ударам по энергетике

Дополнительные риски для столицы связаны с уничтожением собственной генерации в январе 2026 года. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью "Суспильному" пояснил , что ранее киевские ТЭЦ обеспечивали город дополнительной электроэнергией, в частности для поддержания водоснабжения во время перебоев.

"До января 2026 года в Киеве была собственная генерация, и она была довольно мощной. В январе 2026 года вся она была уничтожена баллистическими ударами: по 30 ракет, плюс-минус, было нанесено по каждой из ТЭЦ. И если раньше в ситуациях, в которых мы сейчас оказываемся, мы могли изнутри Киева, за счет этой генерации, набрать достаточно электроэнергии - чтобы, скажем, не дать отключиться водоснабжению, то сейчас такой возможности нет", - рассказал Харченко.

По его словам, Россия пытается нарушить связи столицы с объединенной энергосистемой Украины. Подобные попытки, отмечает эксперт, касаются также Одессы и энергетических связей между левобережной и правобережной частями страны.

"Они упорно пытаются сделать это с Киевом, с Одессой, разделить Украину на лево- и правобережную", - пояснил Харченко.

В то же время эксперт считает, что работа, проведённая в течение 2026 года, поможет столице пережить отопительный сезон, хотя зима будет сложной.

"Я не вижу сейчас никаких признаков того, что мы это не переживем. Мы это переживем, хотя это будет непростая зима", - отметил директор Центра исследований энергетики.

Какие города могут столкнуться с наиболее сложной ситуацией с электроснабжением

Киев и Одесса входят в число наиболее уязвимых городов из-за значительного потребления электроэнергии и недостаточной собственной генерации. Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью "Главред" заявил, что Россия может пытаться отключать крупные энергодефицитные города от объединенной энергосистемы.

По его оценке, если российские войска сочтут, что достигли результата в Киеве, они могут переключить внимание на другие города, в частности Одессу, Чернигов, Сумы и Харьков.

"Первая - попытки отрезать от энергосистемы крупные энергодефицитные города, не имеющие достаточной собственной генерации. Это Киев и Одесса", - пояснил Прокип.

Эксперт также обратил внимание на возможные удары по объектам теплоснабжения. Речь идет не только о крупных теплоэлектроцентралях, но и о районных котельных.

"В целом ничего принципиально нового не появится. Возможны длительные отключения и проблемы с теплоснабжением. Теплая зима может смягчить эти проблемы. Но вполне реалистичен сценарий, при котором графики будут очень жесткими или вообще будут возникать блэкауты в отдельных регионах - примерно так, как мы это переживали в ноябре 2022 года", - отметил руководитель энергетических программ Украинского института будущего.

По словам Прокипа, наиболее уязвимыми являются города, которые имеют мало собственной генерации и ограниченное количество точек подключения к энергосистеме. Он также подчеркнул особое положение Киева из-за большого потребления электроэнергии и символического значения столицы для России.

"Чем дальше на восток, тем сложнее ситуация. Но в Киеве сложнее всего, потому что это большой город, здесь высокое потребление, значительная зависимость от внешних источников, то есть от энергосистемы. К тому же для россиян Киев имеет символическое значение", - сказал Прокип.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред