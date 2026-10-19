Трамп готовит новые уступки для России: что еще получит Путин и чего ждать Украине

Дональд Трамп приостановил санкции против России, сославшись на интересы США.

https://glavred.info/analytics/tramp-gotovit-novye-ustupki-dlya-rossii-chto-eshche-poluchit-putin-i-chego-zhdat-ukraine-10805372.html Ссылка скопирована

Санкции против России - почему Трамп пошел на уступки и что ждет Украину / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какие санкции против России США могут ослабить и почему

Означает ли решение США о санкциях изменение политики в отношении России

Чего следует ожидать Украине от изменения позиции США

Президент США Дональд Трамп приостановил введение ключевых санкций против России и рассматривает возможность дальнейшего ослабления ограничений на торговлю российскими энергоносителями.

Главред выяснил, какие санкции США могут ослабить в отношении России и как это повлияет на Украину.

видео дня

Почему США готовят новое ослабление санкций против России

Изменение санкционной политики Вашингтона происходит на фоне переговоров о завершении войны и поиска договоренностей с Москвой. Как сообщает РБК-Украина, американская сторона требует от Киева ограничить удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, не предлагая Украине равноценных уступок со стороны Кремля. В то же время в США рассматривают варианты ослабления ограничений в отношении российских танкеров, газового сектора и отдельных компаний и физических лиц.

Собеседник издания в правительстве считает, что подход Вашингтона к завершению войны будет определяться не календарными сроками, а готовностью американской администрации усиливать давление на российского президента Владимира Путина. По его оценке, в настоящее время США выбирают другой путь - попытки договориться с Москвой через уступки.

"Это же зависит не от сезона, а от давления на Путина или от ситуации с тем, на что он пойдет. Давить американцы не хотят, а будут пытаться добиться каких-то уступок", - рассказал собеседник издания в правительстве.

Источник также сообщил, что американская сторона рассматривает возможность изменения санкционного режима для энергетического сектора России. Отдельным вопросом остается судьба замороженных российских активов, в отношении которых, по информации издания, также ищут возможные механизмы контроля.

"Они готовят новые снятия санкций с России: с танкеров и газа, возможно, с части компаний и лиц, думают, как перебрать контроль над замороженными активами", - добавил источник.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Почему Дональд Трамп приостановил санкции по закону Линдси Грэма

Одним из важнейших решений американской администрации стал отказ от немедленного применения санкций и пошлин, предусмотренных законом, автором которого является сенатор Линдси Грэм. Документ должен был усилить экономическое давление на Россию через её крупнейших покупателей нефти, а также предусматривал ограничения в отношении российских компаний и импорта энергоресурсов.

Закон Дональд Трамп подписал 18 сентября. Он предусматривал введение 100-процентных пошлин на товары из стран, входящих в число крупнейших покупателей российской сырой нефти, в частности Китая, Индии и Турции. Также документ предусматривал 500-процентные пошлины на импорт российских нефтепродуктов в США.

Однако накануне истечения предусмотренного законом срока Трамп подписал указ, приостановивший применение соответствующих ограничений. Как сообщало агентство Bloomberg, это решение было связано со стремлением американского президента снизить цены на дизельное топливо накануне промежуточных выборов в Конгресс США.

Трамп воспользовался положением законодательства, которое позволяет президенту отказаться от применения санкций, если этого требуют национальные интересы Соединенных Штатов. В то же время указ не означает окончательной отмены всех предусмотренных законом ограничений: президент оставил за собой возможность применить их позже.

"Настоящим я отказываюсь от применения таких санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных Законом Грема. Я представил Конгрессу подтверждение того, что выдача такого отказа на данный момент соответствует национальным интересам Соединенных Штатов", - заявил Трамп в исполнительном указе.

По информации Bloomberg, американская администрация стремится договориться с Россией о поставках дизельного топлива, что должно помочь снизить цены на внутреннем рынке США. В то же время такое решение вызвало недовольство части американских законодателей, которые считают экономическое давление на Москву необходимым инструментом для прекращения войны против Украины.

Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ / Инфографика: Главред

Почему Дональд Трамп считает ослабление санкций выгодным для США

Объясняя свою позицию, президент США связал решение о санкциях с переговорами о завершении российско-украинской войны и ситуацией на мировых энергетических рынках. В посте в социальной сети Truth Social он заявил, что не хочет принимать решения, которые могут осложнить дипломатический процесс и оттолкнуть Россию от переговоров.

Трамп также обратил внимание на влияние атак на российские нефтеперерабатывающие заводы на рынок дизельного топлива. По его утверждению, эти удары сказываются на поставках энергоресурсов и могут негативно повлиять на американских фермеров, предпринимателей и других потребителей. Отдельно президент США обвинил Владимира Зеленского в нежелании завершить войну, однако эти утверждения отражают позицию самого американского лидера.

"Мое решение в отношении России очень простое. Я сейчас веду переговоры о мире в войне между Россией и Украиной и не хочу делать ничего, что бессмысленно оттолкнет Россию от стола переговоров. Достигается значительный прогресс, в том числе и в текущих переговорах по заложникам! Подписание этого документа именно сейчас приведет к этому, а я могу подписать его позже или в любое время, когда захочу!", - написал президент США.

Американский президент также заявил, что его решение должно положительно повлиять на Соединённые Штаты и мировую экономику. Он подчеркнул, что оставляет за собой возможность вернуться к вопросу о санкциях, если сочтёт это целесообразным.

"Это очень хорошее решение, и оно будет полезно для страны, а также, на мой взгляд, для всего мира, ведь мы действительно находимся на мировой арене", - сказал Трамп в ответ на вопросы журналистов.

Почему Владимир Зеленский раскритиковал решение США о санкциях

Украинские власти расценивают ослабление экономических ограничений против России как шаг, который может снизить способность международного сообщества влиять на Кремль. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что американский указ появился в ту ночь, когда российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. По его словам, под ударами оказались более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в десяти регионах страны.

Зеленский считает, что экономическое давление на Россию должно оставаться инструментом противодействия её военным действиям. По его мнению, смягчение ограничений не создает для Москвы достаточных стимулов прекратить атаки, особенно в преддверии зимнего периода, когда стабильное электроснабжение и отопление имеют критическое значение для украинцев.

"Давление необходимо, чтобы это остановить. Американский санкционный блэкаут, ослабление давления на агрессора, денежные вознаграждения для Путина - все это только побуждает его наносить удары дальше", - заявил президент Украины.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Глава государства также обратил внимание на то, что Киев не получал предупреждения о приостановке американских санкций. По его словам, украинская сторона также не была заранее проинформирована о договоренностях относительно дизельного топлива и возможности энергетического перемирия.

Зеленский поблагодарил американских законодателей обеих партий, поддержавших законопроект о санкциях Линдси Грэма. Он подчеркнул, что двухпартийная поддержка документа должна была стать основой для усиления давления на Россию, а не для отсрочки ограничений.

"Я благодарен его друзьям в Конгрессе, которые поддержали его, и это была большая победа - действительно такая двухпартийная поддержка этого закона. И сейчас решение всё это отменить, всё это заблокировать - мне кажется, что это неправильно. И точно не помогает - помогает только россиянам, только их радости и желанию постоянно убивать людей. Это точно не останавливает войну", - сказал Зеленский.

Украина не получила предупреждения о приостановке санкций США

Особое беспокойство у Киева вызывает отсутствие предварительных консультаций с Вашингтоном по поводу решений, которые напрямую влияют на экономическое давление на Россию. Во время общения с журналистами Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона узнавала о важных американских инициативах из СМИ. Он также рассказал о трудностях в коммуникации, связанных с работой спутниковых систем Starlink и Starshield, которые используются для нужд украинской обороны.

По словам президента, украинские военные, Министерство обороны и дипломаты пытаются наладить диалог с соответствующими представителями и компанией SpaceX. В то же время, как утверждает Зеленский, украинской стороне объясняют проблемы с работой систем техническими причинами.

"Нет, мы не получали предупреждения о том, что ночью санкции будут приостановлены. Точно так же, как мы ничего не знали о Diesel Deal и точно так же, как мы узнали о возможности энергетического перемирия из средств массовой информации. То есть на сегодняшний день это так", - сообщил президент.

Зеленский сообщил, что ограничения работы Starlink на территории Украины создают проблемы для использования беспилотников и поддержания связи. Он также заявил, что украинская сторона проверяла работу системы в различных условиях и обнаружила различия между ситуацией в Украине и странах Европейского Союза.

"У нас Starlink работает до скорости 161 км/ч, затем отключается. На территории ЕС работает со скоростью 180 и выше и работает постоянно. У нас отключается после 161 км/ч на вторую минуту, отключается и не работает. Мы теряем, безусловно, и дроны, и связь", - сказал он.

Starlink / Инфографика: Главред

Президент также выразил обеспокоенность перспективой дальнейшего ослабления американских санкций. По его мнению, договоренности по дизельному топливу могут стать началом более широких изменений в политике Вашингтона, а ограничение возможностей Украины отвечать на российские удары не будет способствовать прекращению войны.

"К сожалению, снятие санкций будет продолжаться. Я считаю, что diesel deal - это первый шаг. К сожалению, мне кажется, что таким образом нельзя остановить Путина, а наоборот, он испытывает радость, счастье от того, что у него есть такая поддержка. И всё же мы очень надеемся, я лично, что президент Соединённых Штатов Америки будет делать всё, чтобы Путин прекратил убийства, прекратил удары по нашей энергетике, прекратил эту войну", - отметил он.

Что Марко Рубио сказал о 60-дневной паузе в санкциях против России

На фоне критики решения Дональда Трампа государственный секретарь США Марко Рубио пояснил, что администрация хочет оценить возможные экономические последствия санкций и пошлин для России и стран, которые закупают её энергоносители. По его словам, президент воспользуется периодом до 60 дней, чтобы определить, как такие ограничения могут повлиять на мировую экономику и сами Соединенные Штаты.

Рубио обратил внимание на ситуацию в Индии, которая остается важным партнером Вашингтона, но по-прежнему в значительной степени зависит от российской нефти. Он также выступил в защиту соглашений о поставках дизельного топлива, объяснив их необходимостью стабилизировать мировые цены на фоне перебоев с энергоснабжением и войны с Ираном.

"Я думаю, что президент хочет использовать этот 60-дневный период, чтобы, так сказать, проанализировать, какие последствия будет иметь введение как санкций, так и пошлин для мировой экономики и даже для экономики США", - отметил Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон стремится проверить, могут ли текущие контакты с Киевом и Москвой привести к положительному результату. Он пояснил, что дипломатия предполагает продолжение переговоров даже тогда, когда нет убедительных доказательств готовности одной из сторон пойти на уступки.

"Он хочет понять, есть ли возможность для того, чтобы переговоры, которые ведутся прямо сейчас как с Украиной, так и с Россией, привели к чему-то положительному и позволили избежать, знаете, еще одного катастрофического года войны и конфликта", - сказал Рубио.

Марко Рубио / Инфографика Главред

Отдельно позицию администрации Трампа объяснила пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс в комментарии Axios. По её словам, введение санкций в данный момент могло бы осложнить усилия США по заключению мирного соглашения. В то же время президент оставляет за собой право вернуться к применению ограничений, если сочтет это необходимым.

"Применение положений о санкциях сейчас помешало бы продолжающимся усилиям США по заключению прочного и всеобъемлющего мирного соглашения между Украиной и Россией. Президент оставляет за собой право использовать эти полномочия в любое время, если сочтет, что это будет способствовать продвижению национальных интересов", - заявила Роджерс.

Россия ожидает новых договоренностей с США

Пока американская администрация объясняет паузу в санкциях необходимостью оценить экономические последствия и перспективы переговоров, в Москве рассматривают ситуацию как возможность для дальнейшего сближения с Вашингтоном. Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что американская сторона якобы ищет способы отменить часть ограничений. Он также сообщил об обсуждении новых совместных проектов, в частности в энергетике и сфере технологической инфраструктуры.

По словам Дмитриева, санкционные ограничения накапливались в течение длительного времени и теперь создают трудности не только для России, но и для других участников мировой экономики. Представитель Кремля утверждает, что в США все больше склоняются к поиску механизмов ослабления этих мер. В то же время его заявления не подтверждают, что американская администрация уже приняла решение о масштабной отмене санкций.

"Во-первых, американцы всё больше и больше понимают, что санкции вредят именно США. Во-вторых, они сами загнали себя в ситуацию, когда пытаются найти варианты, как их снять", - заявил Дмитриев.

Выступая на конференции "Российская энергетическая неделя" в Москве, он назвал закон Линдси Грэма ошибочным и заявил, что договоренности по дизельному топливу демонстрируют возможность постепенного расширения сотрудничества между странами. Дмитриев также пообещал появление новых инициатив, однако не уточнил их содержание.

Отдельно российский представитель сообщил, что Министерство финансов США якобы обращалось к возглавляемому им Российскому фонду прямых инвестиций по сложным вопросам оплаты дизельного соглашения. Он также утверждает, что совместные проекты уже реализуются и могут продолжаться в дальнейшем. Эти утверждения отражают позицию российской стороны и сами по себе не свидетельствуют об окончательном согласовании новых договоренностей.

Позволят ли США российским танкерам более свободно перевозить нефть

Еще одним направлением возможного ослабления ограничений стала работа танкеров, перевозящих российскую нефть. По информации Reuters, американские чиновники рассматривают механизм, который может позволить части судов так называемого теневого флота работать по специальным разрешениям Министерства финансов США. Речь идет о частичном смягчении санкционного режима, а не о полной отмене ограничений на продажу российской нефти.

По замыслу инициаторов, изменение правил может повлиять на стоимость фрахта судов и увеличить доступность танкеров для перевозки нефти из Персидского залива. В то же время американская сторона рассчитывает поддержать спрос на нефть из США, поскольку высокие транспортные расходы, инфляция и перебои в поставках негативно сказываются на положении американских производителей.

О возможности частичной легализации судов ранее говорил министр энергетики США Крис Райт во время выступления на нефтяном конгрессе в Эр-Рияде. В то же время аналитики Energy Aspects сомневаются, что такой шаг существенно снизит стоимость морских перевозок. По их оценке, более вероятным последствием может стать увеличение объемов транспортировки нефти на Ближнем Востоке.

Reuters также обращает внимание на то, что возможное ослабление ограничений не обязательно будет означать быстрое расширение доступного танкерного флота. На рынке по-прежнему будут действовать ограничения Великобритании и Европейского Союза, которые могут сдерживать перевозки и не позволить существенно снизить транспортные расходы.

"Теневой флот" РФ / Инфографика: Главред

В материале агентства отмечается, что инициатива американской администрации может преследовать и другую цель - помочь производителям США восстановить позиции на рынке. По информации Reuters, американские нефтяные компании столкнулись со снижением продаж из-за высоких затрат на транспортировку, войны с Ираном и инфляции. На этом фоне покупатели начали искать альтернативных поставщиков.

Почему США предлагают Европе возобновить закупки российского газа

Возможные изменения санкционной политики не ограничиваются морскими перевозками нефти. По информации The New York Times, представители Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе контактов с украинскими и европейскими чиновниками поднимали вопрос о возобновлении транзита российского газа в Европу. Такое предложение может стать частью более широкого плана американской администрации по прекращению войны.

По данным издания, американские представители рассматривают возможность возвращения российского газа на европейский рынок как один из потенциальных экономических стимулов для Москвы. Сторонники этого подхода считают, что возобновление экспорта может обеспечить России дополнительные доходы, а Украине - определенные экономические выгоды от работы газотранспортной инфраструктуры.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

В то же время европейские чиновники, осведомленные о ходе переговоров, негативно отнеслись к этой идее. Возобновление крупных закупок российского газа противоречило бы многолетней политике ЕС по сокращению энергетической зависимости от России. Европейские страны постепенно меняли структуру поставок энергоносителей после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Согласно позиции США, Европа должна возобновить закупки российского газа в больших объемах - такой шаг стал бы экономическим благом для Москвы и вернул бы ей влияние в регионе", - пишет The New York Times.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Издание отмечает, что это предложение отражает подход администрации Трампа к переговорам: вместо усиления экономического давления на Россию Вашингтон изучает возможность предложить Москве финансовые стимулы. Такая стратегия вызывает возражения критиков, которые считают, что дополнительные доходы от экспорта энергоресурсов могут помочь Кремлю продолжать войну.

"Вместо того чтобы оказывать давление на Владимира Путина или пытаться усилить военные усилия Украины, администрация потратила значительное время на изучение экономических стимулов для России и поднятие этих вопросов в ходе переговоров с Европой и Украиной", - констатирует The New York Times.

Американские сенаторы выступили против решения Дональда Трампа

На фоне возможного ослабления санкционной политики решение Белого дома вызвало критику со стороны представителей обеих основных политических партий США. По информации Associated Press, законодатели считают, что отказ от применения предусмотренных законом ограничений ослабляет экономическое давление на государство, которое продолжает войну против Украины.

Сенатор-республиканец Рик Скотт подчеркнул, что Соединенные Штаты должны использовать доступные экономические инструменты для противодействия российской агрессии. Его однопартиец Том Тиллис также раскритиковал решение президента, обратив внимание на то, что законопроект получил значительную поддержку в Сенате.

"Очевидно, что Россия - агрессор, и мы должны сделать все возможное, чтобы оказать на неё экономическое давление", - заявил Рик Скотт.

Том Тиллис назвал решение администрации безответственным и поставил под сомнение готовность Белого дома выполнять закон, который поддержало большинство сенаторов.

"Чего именно президент и его советники не понимают в исполнении закона, принятого Сенатом 86 голосами против 11? Совершенно недопустимо, что нынешняя администрация идет на уступки российскому диктатору, который незаконно вторгся в Украину", - заявил сенатор.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер также выступил против изменения санкционной политики. Он считает, что экономические договоренности с Москвой могут обеспечить российской экономике дополнительную поддержку в условиях войны.

"Предоставляя российской экономике своеобразную систему жизнеобеспечения, Трамп заключает сделку с дьяволом, которая становится всё грязнее", - заявил Шумер.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен призвала коллег искать способы изменить ситуацию. Однако возможности Конгресса повлиять на решение президента остаются неопределенными. Как отмечает Associated Press, законодатели ушли на перерыв до окончания дня выборов, поэтому быстрых шагов по обжалованию действий администрации не ожидается.

Политическая система США / Инфографика: Главред

Почему США начали системный разворот своей политики

Дипломатические последствия решений Вашингтона оценивают и украинские эксперты. Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, чрезвычайный и полномочный посол Украины Валерий Чалый в эфире программы "Теперь Главное" на телеканале Эспрессо заявил, что изменения в американской политике в отношении России нельзя объяснять лишь личной позицией Дональда Трампа.

По мнению дипломата, решения о санкциях принимаются с участием различных представителей американской администрации. Он обратил внимание на сложную конфигурацию взглядов в Вашингтоне и отметил, что государственный секретарь Марко Рубио, по его оценке, в определенной степени дистанцировался от отдельных решений. Чалый также считает, что заявления американского президента отражают не только его публичную риторику, но и конкретные изменения в подходах к России.

"Почему-то у нас постоянно упоминают только Дональда Трампа. Это понятно: он президент, глава исполнительной власти, и у них, в отличие от нас, президент отвечает за все исполнительные решения. Но ведь это наработка не только его. Сейчас в Америке сложная конфигурация мнений, скажем, Марко Рубио сейчас несколько дистанцировался от этого. Есть и другие игроки", - отметил Чалый.

Дипломат убежден, что отказ от введения предусмотренных санкционных мер свидетельствует о серьезном изменении курса. Ранее Украина рассчитывала, что Вашингтон воспользуется законом Линдси Грэма для усиления экономического давления на Кремль. Вместо этого нынешние решения, по оценке Чалого, демонстрируют стремление американской администрации искать способы смягчения ограничений.

"Он фактически, по сути, ретранслирует российские требования. Мы думали, что этап, когда Дональд Трамп будет пытаться установить мир, как он говорил, закончился именно механизмом давления на Украину. Надеялись, что наступит новый этап, на котором он наконец сможет использовать санкционный закон Линси Грэма против России, но в итоге Трамп развернулся", - сказал Чалый.

Он также обратил внимание на действия американских финансовых органов, которые, по его словам, не вводили новых санкций против России, а теперь участвуют в поиске вариантов смягчения действующих ограничений.

"За такими действиями, по сути, стоит не ужесточение санкций против России. Причем не только Дональд Трамп, но и Минфин, Бессент и другие за этот период никаких санкций против России не вводили, а сейчас начали ряд инициатив по снятию санкций с России. А дальше за этим могут последовать и угрозы", - подытожил Валерий Чалый.

Выборы в США 2026 / Инфографика: Главред

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред