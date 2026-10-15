РФ готовит новый штурм: в ВСУ назвали два опасных направления фронта

Освобождение оккупированных территорий остается важной целью Украины, однако необходимо учитывать реальные условия.

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ВСУ отражают атаки РФ и идут в наступление / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Как проходила операция "Вивальди"

Смогут ли ВСУ вернуть новые территории

Россия может готовить новые атаки на двух направлениях

Ключевой трудностью операции Сил обороны Украины "Вивальди" стала необходимость обеспечить четкую координацию между всеми задействованными подразделениями.

Об этом в эфире "Киев 24" рассказал пресс-секретарь Третьего армейского корпуса Александр Бородин, отвечая на вопрос о наиболее сложном этапе операции.

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Как проходила операция "Вивальди"

"Основная сложность "Вивальди" – это синхронизация и взаимодействие", – отметил Бородин. Он пояснил, что для проведения наступления с минимальными потерями необходимы достоверные разведывательные сведения, детальная подготовка и согласованная работа всех служб, участвующих в обеспечении боевых действий.

По словам представителя корпуса, подобные трудности сопровождали военных на протяжении всей операции. Он также обратил внимание на важность сохранения информационной тишины: с начала операции в мае и до появления сведений о ней в начале сентября это помогало украинским силам использовать уязвимости противника.

"По сути, командование врага неосознанно работает на тебя. За счёт того, что они не хотят признавать какие-то свои поражения на разных уровнях. Эта ложь умножается. И когда дело доходит до офицеров, которые действительно могут принимать решения, – у них информация о реальной ЛБЗ весьма далека от реальности", – отметил пресс-секретарь.

Смогут ли ВСУ вернуть новые территории

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин, в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил, что инициатива на фронте распределена неравномерно: на одних участках преимущество остается за украинскими военными, на других - за российскими силами.

Он подчеркнул, что освобождение оккупированных территорий остается важной целью Украины, однако при планировании дальнейших действий необходимо учитывать реальные условия и избегать чрезмерных потерь.

По мнению Жорина, украинским силам следует придерживаться последовательной стратегии и планировать действия на годы вперед. В первую очередь необходимо остановить российское наступление и добиться начала переговоров на приемлемых для Украины условиях. При этом конечной целью должно оставаться возвращение всех захваченных территорий.

О персоне: Максим Жорин Максим Жорин - заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), подполковник ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а впоследствии - Отдельного полка специального назначения ВСУ, который позднее перешел в ряды ССО.

Россия может готовить новые атаки на двух направлениях

На Купянском и Великобурлукском направлениях российская армия увеличивает численность сил и, вероятно, готовится к новым попыткам вернуть ранее потерянные позиции. Об отсутствии признаков отказа от наступательных планов, несмотря на временное снижение активности, заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире "Еспресо".

По его словам, отсутствие интенсивных штурмов 13 октября на отдельных участках фронта, в том числе под Купянском, не означает, что российские войска прекратили подготовку к наступлению.

В настоящее время противник использует паузы для перегруппировки и восстановления боеспособности. На обоих направлениях фиксируется накопление сил, которое может предшествовать новым попыткам изменить положение на фронте.

"В зоне нашей ответственности это касалось, например, Купянского и Великобурлукского направлений. Это не означает, что враг там затих. Наоборот, на Великобурлукском направлении мы наблюдали скопление войск недалеко от границы. Очевидно, противник хочет провести ротацию и в ближайшее время попытаться восстановить свои позиции", - рассказал Трегубов.

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Купянское направление: затишье может быть временным

Спикер подчеркнул, что Купянское направление по-прежнему остается одним из участков активных боевых действий. Временное уменьшение количества столкновений может объясняться необходимостью пополнить личный состав и подготовить подразделения к дальнейшим атакам.

"Сейчас речь не идет о каких-то длительных паузах на линии боевого столкновения. Может быть лишь отдельное сутки, на которые влияют либо изменение погодных условий, либо конкретная ситуация в той или иной российской структуре, требующая короткой паузы на сутки-двое, но не больше", - подчеркнул спикер.

/ Инфографика: Главред

Бои на юге: в ВСУ оответили на фейк РФ о захвате Новоандреевки

В 17-м армейском корпусе опровергли сообщения российской пропаганды о якобы установленном контроле над Новоандреевкой на Ореховском направлении.

В качестве подтверждения украинского присутствия военные опубликовали видеозапись, на которой виден украинский флаг, установленный бойцами 7-го разведывательного батальона 65-й отдельной механизированной бригады.

"Запорожская область. Новоандреевка изранена войной, разрушена русскими обстрелами. Но она не покорилась. Несмотря на заявления российской пропаганды, украинский флаг продолжает развеваться над родной землей. Ее держат украинские пехотинцы - ежедневно стоящие на позициях сдерживают врага и не позволяют ему диктовать свои правила на нашей земле. Пока стоит наша пехота – стоит украинская Новоандреевка", – говорится в сообщении.

/ Инфографика: Главред

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