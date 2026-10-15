РФ неожиданно изменила тактику на Донбассе: комбат ВСУ раскрыл детали

Враг пытается просочиться на Донбассе, но его уничтожают, подчеркнул "Лука".

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ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из заявлений "Луки":

В Донецкой области оборона ВСУ остается крепкой

На Краматорском направлении атаки РФ стихли

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" оценил ситуацию на фронте, которая складывается в Донецкой области.

Как сказал он в интервью Главреду, объективно оценивать ситуацию в этом регионе можно лишь зная те задачи, которые ставятся командованием.

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"Я не могу субъективно оценивать обстановку на Донетчине, потому что не знаю поставленных задач для командиров, которые отвечают за это направление", - подчеркнул военный.

В то же время он убежден в том, что в Донецкой области оборона ВСУ остается крепкой и продолжает держаться.

"Враг пытается просочиться, но его уничтожают. Например, на Краматорском направлении наступления немного стихли, там сейчас больше действует вражеская авиация. Это свидетельствует либо о дефиците у врага личного состава, либо о перегруппировке", - добавил "Лука".

/ Инфографика: Главред

Дипломат объяснил, почему Путин может отказаться от мирного соглашения

По мнению дипломата Владимира Огрызко, Москва пока не демонстрирует готовности к завершению войны даже на условиях взаимных уступок. Он считает, что Владимир Путин может рассматривать остановку боевых действий как потенциальную угрозу своему политическому будущему.

Как отмечает Огрызко, после прекращения войны российским властям придётся отвечать на неудобные вопросы: зачем было начинать боевые действия, к каким последствиям они привели и удалось ли достичь поставленных целей. По этой причине Кремль, предполагает дипломат, может уклоняться даже от временного перемирия, опасаясь негативной реакции внутри страны и возможных последствий для сохранения власти.

Ранее Главред сообщил о новых успехах Сил обороны в рамках операции "Вивальди". Силы обороны освободили Шандриголово и Дерилово в Донецкой области.

Напомним, пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил о ситуации в Сумской области и динамике действий противника у границы. По его словам, российские войска заняли полосу шириной до 4 км вдоль границы в Сумской области.

Как сообщалось, Госдума РФ готовит обращение к военному руководству по поводу ситуации на проблемных направлениях фронта. В заявлении депутаты открыто требуют отвести войска с Лиманского направления из-за потерь.

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О персоне: комбат "Лука" Владимир с позывным "Лука" - командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Начал службу еще до полномасштабного вторжения, прошел АТО. Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил. Участвовал в обороне Северодонецка, Лисичанска и других горячих точек на передовой, а также в операциях на Харьковском направлении.

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