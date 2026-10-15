РФ более 10 часов атаковала Кировоградщину: есть погибшие, много раненых

Оккупанты нанесли удары по 25 объектам, где до сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий.

https://glavred.info/ukraine/rf-bolee-10-chasov-atakovala-kirovogradshchinu-est-pogibshie-mnogie-ranenyh-10804262.html Ссылка скопирована

Оккупанты почти полсуток терроризировали область с помощью беспилотников / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Главное:

Россия массированно атаковала Кировоградскую область

В результате атаки в Кропивницком и двух районах зафиксированы разрушения

В результате массированного удара РФ погибли и пострадали люди

С вечера 14 октября более 10 часов страна-агрессор Россия атаковала Кировоградскую область дронами. В результате атаки погибли люди, есть пострадавшие. Об этом сообщила ГСЧС Украины.

В Кропивницком зафиксированы попадания по территориям предприятий, логистических центров, складских объектов, жилых домов и придомовых территорий. В результате ударов возникли пожары.

видео дня

"В Кропивницком и Новоукраинском районах вражеским ударам подверглись объекты транспортной инфраструктуры, где также возникли возгорания. Кроме того, в результате атаки повреждены жилые дома, придомовые территории и автомобили", - говорится в сообщении.

На территории всей области зафиксировано 25 мест, подвергшихся ударам РФ. Ликвидация последствий массированной атаки продолжается. По предварительным данным, погибли три человека, ещё шестеро получили травмы.

Как Украина может противостоять массированным ударам РФ

Главред писал, что, по словам командира батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимира с позывным "Лука", противостоять террору можно только зеркальными ответами – ударами вглубь России.

В то же время, чтобы обезопасить население, необходимо усиливать противовоздушную оборону. Особенно актуальным является противодействие БПЛА "Герань-4" и "Герань-5", которые в основном терроризируют мирные города.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что шесть человек погибли и еще 13 получили ранения в результате атаки российского реактивного "шахида" на Луцк 14 октября.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 октября Россия нанесла удар по энергосистеме Киева, Киевской области и Харькова 39 баллистическими ракетами и более чем 120 дронами. По меньшей мере 600 тысяч человек остались без электроснабжения.

Накануне стало известно, что в Киеве были атакованы все три городские ТЭЦ, а также объекты энергетики в Харькове и области. Под ударом оказались и критически важные объекты в Киевской области, которые обеспечивают электроэнергией столицу и центральные регионы.

Другие новости:

Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательные работы, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред