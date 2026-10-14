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РФ снаряжает Ту-160М ракетами: какие цели атаки и что заметили на аэродромах

Руслана Заклинская
14 октября 2026, 19:11
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На российских военных аэродромах зафиксированы новые признаки подготовки стратегической авиации к нанесению удара по Украине.
РФ снаряжает Ту-160М ракетами: какие цели атаки и что заметили на аэродромах
Россия оснащает Ту-160М ракетами / Коллаж: Главред, фото: Минобороны России, Главред, УНИАН

Главное:

  • На аэродроме "Энгельс" зафиксировали оснащение Ту-160М крылатыми ракетами
  • До шести Ту-95МС передислоцировали с авиабазы "Оленья" на Дальний Восток
  • В октябре существует угроза ударов по военным и связанным с войной конференциям

Россия готовится к новому массированному воздушному удару по Украине. На аэродроме "Энгельс" заметили Ту-160М с крылатыми ракетами Х-101, а часть бомбардировщиков Ту-95МС передислоцировали на Дальний Восток. Об этом пишет Defense Express.

Новые спутниковые снимки российских военных аэродромов от 12 октября, обнародованные мониторинговым ресурсом AviVector, зафиксировали оснащение стратегического бомбардировщика Ту-160М крылатыми ракетами Х-101 на аэродроме "Энгельс". По оценке экспертов, российские военные могут готовить самолеты к применению поочередно, обслуживая их по одному.

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Такая организация работ может влиять на интервалы между массированными воздушными атаками по Украине. Подготовка бомбардировщиков, технические процедуры и перемещение между аэродромами требуют времени.

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Самолеты, которыми обстреливают Украину / Инфографика: Главред

По данным AviVector, по состоянию на 8 октября на авиабазе "Оленья" находились семь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 33 самолета Ту-22М3. Также там были зафиксированы два самолета-заправщика Ил-78М и другие воздушные суда.

В течение 8–9 октября на авиабазу "Украинка" на Дальнем Востоке передислоцировали до шести Ту-95МС. Еще один Ту-22М3 переместился на "Энгельс".

В Defense Express предполагают, что Россия пытается снизить риск поражения стратегической авиации, рассредоточивая бомбардировщики на удаленных аэродромах. В то же время перемещение самолетов и подготовка ракет могут свидетельствовать о подготовительных мерах к новому массированному удару.

Что может атаковать РФ в октябре

В то же время в октябре сохраняется повышенная угроза ударов по конференциям на военную и околовоенную тематику в Киеве и других городах, предупредил Telegram-канал "Николаевский Ваньок".

"Насколько я знаю, всю информацию, которую удалось добыть, донесут до организаторов. Принимайте решения, пожалуйста, исходя из соображений безопасности жизни людей. Всё остальное менее важно, какой бы ни была конференция", - говорится в сообщении.

Какие города Россия может атаковать чаще всего - мнение военного

Россия может распространить тактику регулярных ударов реактивными беспилотниками на другие украинские города. В то же время из-за ограниченных производственных возможностей оккупантам будет сложно в течение длительного времени массированно атаковать несколько направлений одновременно, рассказал в интервью Главреду командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука".

По словам военного, кроме Киева и Киевской области, российские войска применяют реактивные дроны для ударов по Харькову, Одессе, Херсону, Сумам, Славянску и Краматорску.

"Изготовили - собрали - нанесли удар", - так "Лука" описал цикл производства и применения российских беспилотников.

Военный пояснил, что производство дронов работает на пределе возможностей. На обломках сбитых беспилотников можно увидеть даты изготовления, которые свидетельствуют о том, что их производят незадолго до применения.

По мнению "Луки", Россия может сосредоточивать основные ресурсы на атаках одного города, однако поддерживать интенсивные удары по крупному населенному пункту ей удастся лишь день-два. Масштабные комбинированные атаки, по его оценке, обычно происходят примерно один-два раза в неделю.

Угроза массированного удара по Украине - что известно

Как ранее сообщал Главред, наблюдатели зафиксировали развертывание 32 баллистических ракет для возможного удара по Украине. Среди возможных целей наблюдатели указывали мосты, объекты энергетики и системы водоснабжения.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность полного обмена разведданными с партнерами для защиты жизни людей. Он также обратил внимание на то, что Украина не получила предупреждения о запуске баллистических ракет 12 октября. По его словам, во время того удара по Киеву было запущено пять баллистических ракет, и Вооруженные силы обнаружили их лишь за несколько секунд до попадания.

Мониторинговый канал "еРадар" сообщил о подготовке новых массированных ударов с использованием баллистических ракет и реактивных беспилотников. По данным канала, враг может применить около 30 баллистических ракет в ближайшие дни.

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О персоне: комбат "Лука"

Владимир с позывным "Лука" - командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Начал службу ещё до полномасштабного вторжения, прошел АТО.

Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил.

Принимал участие в обороне Северодонецка, Лисичанска и других горячих точек на передовой, а также в операциях на Харьковском направлении.

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