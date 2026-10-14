В Кремле цинично "оправдали" удары по Украине во время "энергетического перемирия"

Соратник Путина считает, что армия РФ не нарушала режим прекращения огня.

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В Кремле попытались оправдать жестокие удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Киева, скриншот с YouTube

Что сказал Песков:

РФ не нарушает "энергетическое перемирие"

Трамп не объявлял конкретных условий прекращения огня

Страна-агрессор Россия четвертый день подряд нарушает объявленное президентом США Дональдом Трампом "энергетическое перемирие". Только сегодня, 14 октября, в Кремле решились прокомментировать собственные действия.

Как пишут российские СМИ, пресс-секретарь кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что предложенное Дональдом Трампом "перемирие" не содержало конкретики.

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Поэтому, по его мнению, нельзя утверждать, что Россия нарушает договоренность.

"Предложенное Трампом "энергетическое перемирие" не было конкретизировано, поэтому нельзя говорить, будто Россия его не соблюдает", - подчеркнул он.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Может ли РФ согласиться на реальное перемирие - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам руководителя Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, полного завершения войны в ближайшее время ожидать не следует, поскольку Кремль в нынешних условиях такой вариант для себя не рассматривает.

До наступления холодов основные усилия будут сосредоточены на договоренностях о взаимном отказе от ударов по энергетике. Впрочем, даже такое развитие событий аналитик считает оптимистичным: оно возможно лишь при условии, что Москву удастся вовлечь в диалог. Серьезным препятствием эксперт видит нынешнюю линию Белого дома.

"Энергетическое перемирие" - последние новости

Напомним, Главред писал, что 11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что РФ и Украина якобы уже согласились на немедленное "энергетическое перемирие".

Но в тот же день Россия нарушила "энергетическое перемирие". Войска РФ нанесли удар по ТЭЦ в Харькове. Поэтому в Украине заявили, что важно, чтобы Трамп гарантировал то, о чем заявляет.

В последующие дни Россия продолжила атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, в то время как Украина воздержалась от ударов по энергетическим объектам РФ.

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О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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