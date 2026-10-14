Под удар РФ попали все ТЭЦ Киева, есть жертвы и раненые: новые подробности атаки

Без электричества остались не менее 600 тысяч человек, в Киеве погибли три человека.

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Удар РФ по Украине - оккупанты выпустила 39 баллистических ракет за ночь / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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Россия выпустила 39 баллистических ракет и более 120 дронов

Поражены все три ТЭЦ Киева, без света 600 тысяч человек

В столице трое погибших и 26 раненых

Страна-агрессор Россия в ночь на 14 октября нанесла массированный баллистический удар по энергосистеме Украины: в Киеве атакованы все три городские ТЭЦ, а также объекты энергетики в Харькове и области. Под ударом оказались и критически важные объекты в Киевской области, питающие столицу и центральные регионы. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в Telegram.

Число жертв в столице выросло. В результате вечернего удара по многоэтажке погибли два человека, еще 25 ранены. Утренняя атака на Киев унесла жизнь еще одного человека, один получил ранения.

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Для ночного удара Россия применила 39 баллистических ракет и более 120 ударных дронов и барражирующих боеприпасов, уточнил секретарь СНБО Игорь Клименко в Telegram.

По словам президента Владимира Зеленского, не менее 600 тысяч человек остались без электричества, повреждены 26 элементов электроэнергетического комплекса и четыре объекта нефтегазовой отрасли. Глава государства не исключает более масштабных отключений. Детальнее читайте в материале: Без света 600 тысяч человек: РФ ударила по энергетике вопреки перемирию Трампа.

Ответ на инициативу Трампа

Ночной обстрел произошел через три дня после того, как Дональд Трамп 11 октября заявил о якобы прекращении ударов по энергетике между Украиной и Россией. По данным Axios, речь идет лишь о потенциальной договоренности об отказе от взаимных атак на нефтеперерабатывающие заводы.

"Масштаб этой атаки не оставляет пространства для двойных трактовок: Россия не просто продолжила, но и усилила удары по объектам, от которых зависит жизнеобеспечение людей", - подчеркнул Клименко.

Секретарь СНБО убежден, что Кремль таким образом продемонстрировал собственное отношение к американскому плану деэскалации, и обозначил, на что теперь рассчитывает Киев.

"Это фактический ответ России на инициативу Президента США о прекращении огня в энергетике. Поэтому сейчас от наших партнеров нужны решения, которые будут менять ее расчет: более сильное санкционное давление и больше возможностей для защиты украинского неба", - заявил Клименко.

"Украина готова к шагам, которые могут приблизить к прекращению войны. Но они будут работать только тогда, когда Россия поймет, что продолжение агрессии для нее будет слишком большой", - добавил он.

Зеленский обратил внимание на политический подтекст атаки, назвав ее абсолютно сознательной и показательной по масштабу.

"Такого демонстративного неуважения россии к Америке еще не было", - подчеркнул президент.

Ликвидация последствий

Работы на атакованных объектах начались сразу после обстрела. Помимо электрогенерации, пострадало оборудование нефтегазового комплекса, ремонтные бригады и службы стараются как можно быстрее устранить последствия.

"Энергетики и спасатели с самого утра работают на местах ночной атаки. Продолжается тушение пожаров и разбор завалов. Специалисты уже начали первоочередные восстановительные работы на атакованных объектах", - сообщил Корецкий.

Под ударом оказалась и железная дорога: враг атаковал ее объекты в пяти областях. Пострадавших нет благодаря своевременной эвакуации, восстановление продолжается.

ПВО сбила лишь четыре баллистические ракеты

Во время вражеской атаки радиотехнические войска зафиксировали 167 средств воздушного нападения: 39 ракет, летевших по баллистической траектории, и 128 ударных беспилотников. Среди ракет были Искандер-М, KN-23, С-400, Циркон и Оникс, а среди дронов - 77 реактивных, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ракеты запускали из Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей РФ. Дроны типа Shahed, "Бандероль/Дань-Т", Гербера, Италмас и дроны-имитаторы "Пародия" заходили с направлений Миллерово и Орла, из оккупированного Донецка, из Гвардейского в Крыму и с акватории Азовского моря. Главной особенностью атаки военные называют массированный удар баллистикой по энергообъектам одновременно с нескольких направлений и разными средствами.

По состоянию на 09:00 удалось сбить или подавить 119 целей. Среди них лишь четыре баллистические ракеты и 115 дронов, то есть 90% ударных БпЛА (59 из них реактивные).

Попадания зафиксированы на 22 локациях, падение обломков еще на восьми, а часть ракет до целей не долетела. Утром атака продолжалась, в небе еще находились вражеские беспилотники.

Атака на Украину 13-14 октября 2026 - что известно

Как писал Главред, вечером 13 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Перед ударом воздушная тревога не была объявлена заблаговременно. По словам советника президента Дмитрия Литвина, предупреждения от партнеров о запусках баллистических ракет по Киеву не поступало. По его словам, военные и службы выясняют причины.

В Деснянском районе Киева зафиксировано попадание в девятиэтажный жилой дом. В результате атаки возник пожар.

Кроме того, в Деснянском районе в результате российского удара загорелось складское здание. В Дарницком районе обломки упали на территорию стадиона, в результате чего загорелся газон.

Утром 14 октября в ГСЧС сообщили, что в Киеве три человека погибли в результате российских обстрелов, продолжается ликвидация последствий в трех районах столицы.

В ночь на 14 октября дроны атаковали Хмельницкую область. Пожары вспыхнули на предприятиях в Хмельницком и Шепетовском районах, а в Хмельницком районе от обломков загорелась АЗС, где легкие ранения получили два человека.

В самом Хмельницком из-за падения обломков загорелись два частных дома, данных о пострадавших нет. Спасатели несколько раз покидали места работ из-за повторных обстрелов.

Тушение пожара на одном из предприятий Хмельницкого района продолжается.

На Днепропетровщине под ударами оказались четыре района, погибли два человека и еще шестеро пострадали, среди них ребенок.

В Павлограде попадание по открытой местности унесло одну жизнь, четыре человека ранены. Еще один человек погиб на Никопольщине, где атакам подверглись районный центр и Мировская громада.

Ночью россияне попали по предприятию в Днепре, где вспыхнул масштабный пожар и пострадал мужчина. В Синельниковском районе под ударом были Яворницкая и Николаевская громады: ранена женщина, поврежден частный дом. Все пожары на Днепропетровщине спасатели ликвидировали.

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О персоне: Сергей Корецкий Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 года по 13 мая 2025 года), сообщает Википедия.

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