Ракетный удар по Киеву: есть погибший и много раненых, людей спасают из горящей многоэтажки

Украинская сторона снова не получила предупреждения от партнеров о пусках.

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Атака РФ на Киев / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот

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Россия атаковала Киев баллистикой, предупреждения от партнеров не поступало

Ракеты попали в ТЭЦ-4, повреждены многоэтажки и складское здание

По данным разведки, РФ готовит новые пуски баллистических ракет

Вечером во вторник, 13 октября, российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами.

Отметим, что перед ударом воздушная тревога не была объявлена заблаговременно. По словам советника президента Дмитрия Литвина, предупреждения от партнеров о запусках баллистических ракет по Киеву не поступало.

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По его словам, военные и службы выясняют причины.

Что известно о последствиях атаки РФ по Киеву

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в Деснянском районе Киева зафиксировано попадание в девятиэтажный жилой дом. В результате атаки возник пожар, экстренные службы направляются на место происшествия.

Также в Деснянском районе в результате российского удара горит складское здание, добавил мэр.

ОБНОВЛЕНО 23:54.Кличко сообщил, что в Дарницком районе Киева обломки упали на территорию стадиона, в результате чего загорелся газон.

ОБНОВЛЕНО 23:59 В девятиэтажном доме, в который попала российская ракета, обнаружили тело погибшего человека. Предварительно известно о 6 пострадавших, сообщает мэр.

Пожар охватил квартиры с первого по восьмой этажи. С верхних этажей дома эвакуируют жильцов. На месте работают экстренные службы.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что Россия нанесла удар по столице баллистическими ракетами. Их количество и тип в настоящее время уточняются.

"Около 22:40 13 октября враг нанес удар по столице Украины баллистическими ракетами (количество и тип уточняются). Ситуация аналогична вчерашней - информации от партнеров о запусках с территории противника не поступало. Причины устанавливаются", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах также предупредили, что не исключены повторные атаки, и призвали граждан быть бдительными.

Основной целью российской атаки стала энергетика - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что основной целью российской атаки стала ТЭЦ-4 - один из основных энергетических объектов Киева. По станции нанесены попадания.

"Российский удар баллистическими ракетами по Киеву. Снова без предупреждения от партнеров. Основная цель - энергетика, а именно ТЭЦ-4. К сожалению, есть попадания. Также поврежден жилой дом, сейчас спасатели тушат пожар. Эти ракеты были обнаружены нашей системой уже фактически на подлете к Киеву. ТЭЦ-4 - один из основных энергообъектов Киева", - заявил глава государства.

По данным украинской разведки, Россия готовит новые запуски баллистических ракет.

Зеленский подчеркнул, что Украина поддержала прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, о котором говорил президент США, однако Россия продолжает атаковать энергетические объекты и подвергать опасности жизни людей.

"И это точно несправедливо, когда они уничтожают и энергетику, и Украина даже не получает предупреждений о запусках баллистических ракет. Важно, чтобы мир об этом не молчал. И важно, чтобы Америка реально видела, что происходит и кто виноват в том, что война продолжается", - подчеркнул Зеленский.

Почему США не предупредили Украину о ракетном ударе РФ накануне

В США раскрыли причину, по которой Украина не получила предупреждения о запусках российских баллистических ракет по Киеву в понедельник, 12 октября.

Как пишет Politico, Киев получает информацию о предстоящих российских ракетных ударах через систему управления и контроля за боевыми действиями (Battlespace Command and Control Center), которая управляется и контролируется вооруженными силами США и стран НАТО, а также другими структурами.

При этом вчера, 12 октября, во время запуска баллистических ракет по Киеву такого предупреждения не было.

"Американцы сообщили украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, что в Киеве не считают достаточной причиной. Поэтому многие всё больше опасаются, что дело могло быть не в этом", - сказал изданию неназванный источник

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

"Главред" писал, что Россия может нанести новые удары по Украине баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками в ближайшие дни. Под угрозой оказался ряд регионов, в частности Киев и западные области.

Напомним, представитель ВС Юрий Игнат сообщил, что иногда из-за задержки передачи данных взрывы в Украине раздаются раньше, чем объявляется тревога. Он подчеркнул, что задержка передачи данных может быть одной из причин несвоевременного объявления тревоги. В качестве примера можно привести вечер 12 октября, когда Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, и тревогу в столице объявили уже после взрывов.

Ранее руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил, что удары по энергетике будут продолжаться до зимы. В то же время Киев отвечает на атаки по собственной инфраструктуре поражением российских цифровых объектов.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооружённых сил Украины - вид вооружённых сил в составе Вооружённых сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путём объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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