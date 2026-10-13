Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ракетный удар по Киеву: есть погибший и много раненых, людей спасают из горящей многоэтажки

Инна Ковенько
13 октября 2026, 23:18обновлено 14 октября, 00:03
google news Подпишитесь
на нас в Google
Украинская сторона снова не получила предупреждения от партнеров о пусках.
Нападение РФ на Киев
Атака РФ на Киев / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот

Главное:

  • Россия атаковала Киев баллистикой, предупреждения от партнеров не поступало
  • Ракеты попали в ТЭЦ-4, повреждены многоэтажки и складское здание
  • По данным разведки, РФ готовит новые пуски баллистических ракет

Вечером во вторник, 13 октября, российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами.

Отметим, что перед ударом воздушная тревога не была объявлена заблаговременно. По словам советника президента Дмитрия Литвина, предупреждения от партнеров о запусках баллистических ракет по Киеву не поступало.

видео дня

По его словам, военные и службы выясняют причины.

Что известно о последствиях атаки РФ по Киеву

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в Деснянском районе Киева зафиксировано попадание в девятиэтажный жилой дом. В результате атаки возник пожар, экстренные службы направляются на место происшествия.

Также в Деснянском районе в результате российского удара горит складское здание, добавил мэр.

ОБНОВЛЕНО 23:54.Кличко сообщил, что в Дарницком районе Киева обломки упали на территорию стадиона, в результате чего загорелся газон.

ОБНОВЛЕНО 23:59 В девятиэтажном доме, в который попала российская ракета, обнаружили тело погибшего человека. Предварительно известно о 6 пострадавших, сообщает мэр.

Пожар охватил квартиры с первого по восьмой этажи. С верхних этажей дома эвакуируют жильцов. На месте работают экстренные службы.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что Россия нанесла удар по столице баллистическими ракетами. Их количество и тип в настоящее время уточняются.

"Около 22:40 13 октября враг нанес удар по столице Украины баллистическими ракетами (количество и тип уточняются). Ситуация аналогична вчерашней - информации от партнеров о запусках с территории противника не поступало. Причины устанавливаются", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах также предупредили, что не исключены повторные атаки, и призвали граждан быть бдительными.

Основной целью российской атаки стала энергетика - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что основной целью российской атаки стала ТЭЦ-4 - один из основных энергетических объектов Киева. По станции нанесены попадания.

"Российский удар баллистическими ракетами по Киеву. Снова без предупреждения от партнеров. Основная цель - энергетика, а именно ТЭЦ-4. К сожалению, есть попадания. Также поврежден жилой дом, сейчас спасатели тушат пожар. Эти ракеты были обнаружены нашей системой уже фактически на подлете к Киеву. ТЭЦ-4 - один из основных энергообъектов Киева", - заявил глава государства.

По данным украинской разведки, Россия готовит новые запуски баллистических ракет.

Зеленский подчеркнул, что Украина поддержала прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, о котором говорил президент США, однако Россия продолжает атаковать энергетические объекты и подвергать опасности жизни людей.

"И это точно несправедливо, когда они уничтожают и энергетику, и Украина даже не получает предупреждений о запусках баллистических ракет. Важно, чтобы мир об этом не молчал. И важно, чтобы Америка реально видела, что происходит и кто виноват в том, что война продолжается", - подчеркнул Зеленский.

Почему США не предупредили Украину о ракетном ударе РФ накануне

В США раскрыли причину, по которой Украина не получила предупреждения о запусках российских баллистических ракет по Киеву в понедельник, 12 октября.

Как пишет Politico, Киев получает информацию о предстоящих российских ракетных ударах через систему управления и контроля за боевыми действиями (Battlespace Command and Control Center), которая управляется и контролируется вооруженными силами США и стран НАТО, а также другими структурами.

При этом вчера, 12 октября, во время запуска баллистических ракет по Киеву такого предупреждения не было.

"Американцы сообщили украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, что в Киеве не считают достаточной причиной. Поэтому многие всё больше опасаются, что дело могло быть не в этом", - сказал изданию неназванный источник

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

"Главред" писал, что Россия может нанести новые удары по Украине баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками в ближайшие дни. Под угрозой оказался ряд регионов, в частности Киев и западные области.

Напомним, представитель ВС Юрий Игнат сообщил, что иногда из-за задержки передачи данных взрывы в Украине раздаются раньше, чем объявляется тревога. Он подчеркнул, что задержка передачи данных может быть одной из причин несвоевременного объявления тревоги. В качестве примера можно привести вечер 12 октября, когда Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, и тревогу в столице объявили уже после взрывов.

Ранее руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил, что удары по энергетике будут продолжаться до зимы. В то же время Киев отвечает на атаки по собственной инфраструктуре поражением российских цифровых объектов.

Читайте также:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооружённых сил Украины - вид вооружённых сил в составе Вооружённых сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путём объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ракетный удар по Киеву: есть погибший и много раненых, людей спасают из горящей многоэтажки

Ракетный удар по Киеву: есть погибший и много раненых, людей спасают из горящей многоэтажки

23:18Украина
Россия готовит новый опасный удар по Украине: названы цели и сроки атаки

Россия готовит новый опасный удар по Украине: названы цели и сроки атаки

22:19Война
Украина готова к переговорам, но есть условие для РФ: заявление Зеленского

Украина готова к переговорам, но есть условие для РФ: заявление Зеленского

20:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке рыбака за 53 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке рыбака за 53 с

Убирать опавшие листья осенью больше не нужно: агроном назвал лучшее решение

Убирать опавшие листья осенью больше не нужно: агроном назвал лучшее решение

Как закрепить крючки на шторах: ошибка, из-за которой образуются неровные складки

Как закрепить крючки на шторах: ошибка, из-за которой образуются неровные складки

Чуть не умерла сама и потеряла дочь: в семье Ирины Федишин случилось горе

Чуть не умерла сама и потеряла дочь: в семье Ирины Федишин случилось горе

Умер звезда "Лиги смеха" Александр "Веня" Венедчук — что известно

Умер звезда "Лиги смеха" Александр "Веня" Венедчук — что известно

Последние новости

00:02

Как остановить массированные атаки РФ: комбат ВСУ раскрыл ключевое решение

13 октября, вторник
23:18

Ракетный удар по Киеву: есть погибший и много раненых, людей спасают из горящей многоэтажки

23:00

Три знака зодиака станут счастливее: кому предстоят приятные перемены

22:56

Путин с Трампом хотят "дожать Украину": генерал предупредил о худшем сценарии

22:38

"Харизматичный военный лидер" с перспективами: что пишет Al Jazeera о Кирилле Буданове

Выборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и СШАВыборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и США
22:34

"Решили пожить отдельно": Майкл Дуглас рассказал, как едва не потерял Кэтрин Зету-Джонс

22:22

Радиаторы заработают на полную: одна ошибка мешает быстро согреть весь домВидео

22:19

Россия готовит новый опасный удар по Украине: названы цели и сроки атаки

21:51

Тест на IQ: нужно найти цифру 6 среди девяток за 9 секунд

Реклама
21:35

Выбор крема для лица в отопительный сезон: на что обратить внимание на этикетке

21:26

Чуть не умерла сама и потеряла дочь: в семье Ирины Федишин случилось горе

21:01

США не предупредили Украину об ударе баллистики РФ: в Politico узнали причину

20:45

Финал 2026 года изменит всё: 4 знака зодиака, которых ждёт прорыв

20:31

Украина готова к переговорам, но есть условие для РФ: заявление Зеленского

20:19

Альтернатива дорогостоящим удобрениям: какой сидерат стоит посеять до конца октября

20:13

Умер звезда "Лиги смеха" Александр "Веня" Венедчук — что известноФото

20:03

Почему раньше женщины носили косу: вот что на самом деле означала эта прическа

19:56

Потускневшие шторы снова станут белоснежными: простой способ без лишних затратВидео

19:55

Как будут выключать свет 14 октября: Укрэнерго опубликовало новые графики

19:42

Зачем выкапывать герань осенью и подвешивать корнями вверх — бабушкин метод

Реклама
19:26

Прекратили ли США передавать разведданные Украине — Трамп выступил с заявлением

19:17

В России масштабно пылает крупный завод: площадь пожара выросла до 9000 м²Фото

19:10

Трамп на грани импичмента: Андрусив объяснил, как Конгресс может отстранить президента СШАмнение

18:56

РФ может нанести ракетный удар в течение 48 часов: мониторы назвали цели

18:54

В США "кастинг" на место преемника Трампа: названы вероятные кандидатуры

18:41

"Россию ждет тяжелая зима": военный рассказал о показательном ударе ВСУ

18:26

Плита будет сиять чистотой: с хитрым трюком старый жир больше не проблемаВидео

18:25

Спатифиллум снова покроется белыми цветами: что нужно сделать в октябре

18:10

Почему не стоит отжимать чайный пакетик: неприятный секрет внутри чашки

17:49

Какие зубчики чеснока дадут лучший урожай: "золотое" правило, о котором знают не всеВидео

17:48

Что нужно успеть сделать в саду до середины октября: 4 важных дела

17:47

"Такие злые": дочь путиниста Киркорова публично сорвалась из-за внешности

17:33

Ситуация обостряется: оккупанты продвинулись сразу на трёх ключевых участках фронта

17:27

Лишняя нагрузка или развитие: стоит ли учить ребенка двум языкам одновременно

17:22

Реактивные БПЛА атаковали Львовщину: повреждены дома, есть пострадавшие

17:19

Зачем класть мыло в морозильник: необычный трюк шведских хозяек

17:11

РФ готовит наступление в двух пограничных областях: какие населенные пункты под угрозой

17:07

"Желаем всем мира": Гайтана засветила дочь и обратилась к украинцам

16:54

Ламинат уходит в прошлое: какое покрытие не боится воды и прослужит дольше

16:53

Ковры в гостиной стремительно теряют популярность: что пришло им на смену

Реклама
16:49

Посадка в октябре — тень через пару лет: 7 самых быстрорастущих деревьев

16:24

Громкое возвращение моды 60-х: блогерша раскрыла бьюти-тренды осени 2026Видео

16:15

Поможет ли сделка Трампа с Путиным завершить войну: в Кремле сделали заявление

15:58

Доллар рекордно подорожал, евро и злотый взлетели: курс валют на 14 октября

15:55

От царапин на ламинате не останется и следа: как убрать их без замены покрытия

15:37

Убирать опавшие листья осенью больше не нужно: агроном назвал лучшее решениеВидео

15:37

Не только крупы: какие продукты следует хранить в стеклянных банках

15:27

В 61 год выглядит моложе своих лет: Ассия Ахат рассказала о необычном уходе за собой

15:21

Куда пропал Стас Шуринс: певец неожиданно вышел на связь

15:19

Батарея прогреет комнату в разы быстрее: какую одну вещь нужно убрать

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять