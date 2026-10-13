РФ может нанести ракетный удар в течение 48 часов: мониторы назвали цели

Главное:
- Россия может нанести удар баллистическими ракетами в течение 48 часов
- К атаке подготовлены 32 ракеты
- Цели - мосты, энергетика и водоснабжение
Россия может нанести массированный баллистический удар в течение ближайших 48 часов. Враг подвез ракеты к местам возможного развертывания пусковых установок. Об этом сообщили мониторинговые каналы.
Мониторы зафиксировали признаки подготовки российских оккупантов к атаке на Украину. В настоящее время к удару по Киеву могут быть готовы 32 баллистические ракеты.
Среди возможных целей - мосты, объекты энергетической инфраструктуры и системы водоснабжения.
Мониторинговый канал "Мониторинг UA" также призвал жителей Киева и Киевской области быть особенно внимательными к угрозе баллистических ударов в течение ближайших трёх суток.
Какие города Россия может атаковать чаще всего - мнение военного
Россия может распространить тактику регулярных ударов реактивными беспилотниками на другие украинские города, однако из-за ограниченных производственных возможностей ей будет сложно в течение длительного времени массированно атаковать несколько направлений одновременно, рассказал командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду.
По словам военного, кроме Киева и Киевской области, российские войска применяют реактивные дроны для ударов по Харькову, Одессе, Херсону, Сумам, Славянску и Краматорску.
"Изготовили - собрали - нанесли удар", - так описал "Лука" цикл производства и применения российских беспилотников.
Он отметил, что производство дронов работает на пределе возможностей, а даты на обломках свидетельствуют о том, что беспилотники изготавливают незадолго до запуска.
По мнению военного, Россия может сосредоточивать основные ресурсы на атаках одного города, однако поддерживать интенсивные удары по крупному населенному пункту ей удастся лишь день-два. Масштабные комбинированные атаки, по его оценке, обычно происходят примерно один-два раза в неделю.
Российские атаки на Украину - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" заявил, что Россия может сосредотачивать волны атак на отдельных городах Украины. По его оценке, у противника нет значительного запаса ударных беспилотников, и масштабные комбинированные атаки происходят примерно один-два раза в неделю.
Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил, что удары по энергетике будут продолжаться до зимы. В то же время Киев отвечает на атаки по собственной инфраструктуре поражением российских цифровых объектов.
Представитель ВС Юрий Игнат сообщил, что иногда из-за задержки передачи данных взрывы в Украине раздаются раньше, чем объявляется тревога. Он подчеркнул, что задержка передачи данных может быть одной из причин несвоевременного объявления тревоги. В качестве примера можно привести вечер 12 октября, когда Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, и тревога в столице была объявлена уже после взрывов.
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О персоне: комбат "Лука"
Владимир с позывным "Лука" - командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Начал службу ещё до полномасштабного вторжения, прошел АТО.
Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил.
Участвовал в обороне Северодонецка, Лисичанска и других горячих точек на передовой, а также в операциях на Харьковском направлении.
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