Как закончится война в Украине: Сырский назвал реальный сценарий

Что сказал Сырский:
- Война в Украине закончится переговорами
- Успех переговоров с РФ зависит от ситуации на фронте
- Прорыв в мирном урегулировании зависит от нескольких факторов
Война в Украине может закончиться переговорами, которые будут основываться на результатах ведения боевых действий. Роль армии в результатах этих переговоров определяющая.
Об этом в интервью ВВС заявил бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он пояснил, что переговоры могут проходить совершенно по-разному в зависимости от ситуации на фронте.
Их можно вести как на фоне отступления и ухудшения положения, так и когда противник не имеет существенного преимущества и несет большие потери.
"Все переговоры, конечно, зависят от успеха ведения боевых действий", - подчеркнул он.
Сырский отметил, что прогресс в достижении мира зависит от многих факторов, поэтому конкретного срока, когда могут произойти сдвиги в этом направлении, не назвал.
"Это зависит от многих факторов. И, конечно, от стойкости не только нашего народа, но и от поддержки со стороны наших партнеров и союзников", - добавил бывший главнокомандующий.
Когда закончится война в Украине
Главред писал, что, по оценке футуролога Андрея Длигача, дальнейшее развитие войны зависит прежде всего от ресурсов сторон и объемов внешней поддержки. Украина нуждается в западном финансировании, оружии и разведывательной информации, тогда как Россия сталкивается с экономическими ограничениями, но продолжает получать помощь от Китая и Северной Кореи.
Эксперт выделил три возможных сценария развития событий: продолжение боевых действий с нынешней интенсивностью еще как минимум два года, увеличение военной помощи Украине со стороны Запада или усиление поддержки России со стороны Китая.
Мирные переговоры - последние новости
Напомним, Главред писал, что настоящий прорыв в мирном процессе возможен только после личной встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, поскольку переговоры на более низком уровне такой динамики не обеспечат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны зависит от реального давления на Россию и готовности Москвы прекратить атаки на украинскую инфраструктуру.
Накануне стало известно, что Путин использовал телефонный разговор с Дональдом Трампом, чтобы переложить на Украину ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании.
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Об источнике: ВВС
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