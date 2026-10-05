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"Хотим мира": у Путина назвали основное условие для завершения войны

Юрий Берендий
5 октября 2026, 18:01
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Песков заявил, что европейские дипломаты в Киеве сознательно рискуют, оставаясь в столице, и подтвердил намерение России продолжать войну.
Война России против Украины - Песков пригрозил новыми ударами / Коллаж: Главред, фото: 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, kremlin.ru

Главное из заявления:

  • Песков заявил о намерении РФ захватить весь Донбасс
  • В Кремле говорят о мире, но продолжают войну
  • Россия угрожает Украине новыми ударами

В Кремле заявили, что Россия не собирается прекращать войну, пока не установит контроль над всем Донбассом. В то же время пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы хочет мира, но готова продолжать боевые действия, если не сможет достичь своих целей дипломатическим путем. Об этом он заявил в комментарии российским СМИ.

По словам представителя Кремля, Москва рассматривает захват территорий как ключевое условие для прекращения боевых действий. Он также заявил, что российская сторона якобы готова воевать даже за минимальную часть территории Донбасса.

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"Вот что сказал Путин? Мы хотим мира, и для нас лучше достичь его мирными средствами, но пока это невозможно, мы будем воевать и будем воевать со всей силой. Те, кто лелеет планы нанесения сокрушительного удара по России, заплатят за это высокую цену", - сказал Песков .

При этом Кремль продолжает отрицать готовность остановить военную кампанию без достижения заявленных территориальных целей. Песков прямо заявил о намерении РФ добиться оккупации всей территории Донбасса.

"Будь то полпроцента, будь то одна сотая процента. Это Российская Федерация. Здесь нечего обсуждать", - добавил пресс-секретарь Путина.

На фоне российских ударов по Киеву Кремль также прокомментировал решение европейских дипломатических представительств не покидать украинскую столицу. В Москве заявили, что дипломаты якобы сознательно идут на риск, оставаясь в городе несмотря на предупреждения российской стороны.

"Безусловно, это так. Продолжается "специальная военная операция". Действительно, наше Министерство иностранных дел и Министерство обороны неоднократно выступали с соответствующими предупреждениями в адрес тех стран, которые имеют в Киеве свои дипломатические представительства. Наши военные продолжают свою работу", - заявил Песков.

Отдельно пресс-секретарь Кремля высказался по поводу украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Москва традиционно называет такие атаки якобы поводом для собственных ударов по Украине и утверждает, что они являются ответом на действия Киева.

"Я хотел бы напомнить вам о неоднократных заявлениях президента Путина о том, что именно украинская сторона, именно киевский режим пошли на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. И то, что сейчас делают наши вооруженные силы, - это месть за это. Украина должна и обязательно заплатит цену за эти свои действия", - заявил пресс-секретарь военного преступника Путина.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Сможет ли РФ добиться перелома на фронте - комментарий эксперта

Россия не сможет добиться перелома на фронте до конца года даже в случае масштабной мобилизации. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что потенциальное увеличение численности российских войск не компенсирует проблем с качеством личного состава, вооружением, бронетехникой и топливом. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

По его оценке, даже привлечение до 500 тысяч новых военных само по себе не позволит Кремлю существенно изменить ситуацию на поле боя. Такой ресурс мог бы затруднить украинским силам удержание позиций, однако России ещё предстоит обеспечить новобранцев оружием, техникой и боеприпасами.

При этом масштабная мобилизация создает для Кремля отдельную внутреннюю угрозу. Российские власти, по словам Жданова, демонстративно отрицают возможность нового призыва именно из-за опасений общественной реакции.

"Ведь в России из-за возможного усиления мобилизации царит паника, и разведка это подтверждает. Все российские политики - от Путина и вплоть до местных чиновников - хором уверяют россиян, что никакой мобилизации не будет", - отметил Жданов.

Эксперт считает, что принудительный набор большого количества людей может спровоцировать серьезный внутренний кризис в РФ. Именно поэтому Кремль вынужден балансировать между необходимостью пополнять армию и риском недовольства населения.

В то же время российское командование уже сталкивается с проблемами качества военнослужащих, находящихся на передовой. Украинские командиры, по словам Жданова, отмечают ухудшение подготовки и мотивации российской пехоты по сравнению с предыдущими годами.

Это означает, что простое увеличение численности военных не обязательно даст Москве дополнительную ударную мощь. Если новое пополнение будет набираться преимущественно принудительно, качество личного состава может стать еще ниже.

"Поэтому даже увеличение численности российской армии не поможет и не переломит ситуацию на поле боя в её пользу", - считает эксперт.

Еще большим ограничением для РФ Жданов называет состояние военных арсеналов. Россия уже израсходовала значительную часть советских запасов артиллерийских систем, а нынешние темпы производства и восстановления техники не соответствуют масштабам потребностей фронта.

По словам полковника, российская артиллерия сейчас физически не способна поддерживать прежнюю интенсивность огня. Поставки боеприпасов из КНДР частично компенсируют дефицит, но не позволяют полностью восстановить утраченные возможности.

Жданов оценивает нынешнюю мощь российской артиллерии примерно в 3 тысячи выстрелов в сутки. В то же время у России гораздо большие потребности для ведения масштабных наступательных операций.

Аналогичная ситуация, по его словам, складывается с бронетехникой. Российская промышленность способна производить и восстанавливать ограниченное количество танков, чего недостаточно для компенсации потерь на протяженном фронте.

Отдельный риск для российских войск представляет дефицит топлива. Жданов обратил внимание на информацию о переброске в Москву запасов топлива, которые могли быть предназначены для осенней кампании российской армии.

Это, по его мнению, свидетельствует о том, что Кремль вынужден решать проблему обеспечения столицы даже ценой сокращения ресурсов для фронта. В случае дальнейших проблем с нефтепереработкой ограничения могут напрямую сказаться на возможностях российской бронетехники.

"И это очередное проявление страхов Путина: он боится, что очереди на заправках в Москве спровоцируют социальную напряженность и протесты. А это означает, что танки нечем будет заправлять, и снова появятся ограничения на фронте", - подытожил Жданов.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Андрей Сибига обозначил условия принятия индийской инициативы по завершению войны. Он подчеркнул, что предложение Индии о перемирии охватывает энергетику и Черное море. По его словам, эта инициатива является одним из четырех предложений, которые на данный момент получил Киев.

Министерство обороны России сообщило о намерении усилить удары по объектам в Украине. В ведомстве заявили, что подготовка к усилению атак якобы является ответом на действия Киева. В заявлении Минобороны перечислены ряд оснований для эскалации, в частности упоминания об ударах по НПЗ, атаках на избирательные участки и попытке массированной атаки беспилотниками.

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали изменение тактики ударов Москвы по инфраструктуре. Они указали, что новая кампания энергетического террора стартовала раньше обычного графика. По оценкам аналитиков, удары по украинским электростанциям и сетям начались в конце сентября 2026 года перед началом отопительного сезона.

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О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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