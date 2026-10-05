Запорожье – лакомый кусок для Путина, но главная цель другая: прогноз Жданова о войне зимой

При пессимистичном для Украины сценарии к весне 2027 года Путин может выполнить одну из своих главных задач в войне, считает полковник запаса Жданов.

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Закрепление российских войск в Запорожье нереально, но к весне могут быть плохие новости – Жданов / Коллаж: Главред

Запорожское направление долгое время остается одним из самых горячих участков фронта. Войска РФ пытаются продвигаться, а сам город постоянно подвергается жесточайшим ударам. Однако не исключено, что Запорожью грозит и новое испытание. Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов заявлял о том, что уже зимой в город могут проникнуть российские пехотные группы, и вероятность этого сценария очень высока.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал Главреду, зайдут ли российские войска в Запорожье, что ждет город осенью и зимой, как мобилизация в России изменит расклад на поле боя, а также назвал оптимистичный и пессимистичный сценарии развития войны.

Насколько, по вашему мнению, велика угроза появления пехотных групп россиян в Запорожье? Каковы основания для столь пессимистичных прогнозов, ведь, судя по карте Deepstate, войска РФ сейчас на расстоянии 20 км от города, а их "улиточья" скорость продвижения известна?

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Несмотря на то, что пехотные группы российских вояк, конечно, проходили до 10 км и даже до 30 км, например, в Лимане и Купянске они появляются, такое утверждение в контексте Запорожья мне не понятно – "смогут зайти". Впрочем, российские разведка и спецназ даже сегодня есть в Запорожье, Днепре и других населенных пунктах. Неужели кто-то думает, что Россия вслепую лупит ракетами и КАБами по Запорожью? Безусловно, нет: на местах есть наводчики, корректировщики, которые выставляют маяки или передают координаты. Разведка всегда действует на тактической глубине территории противника, и это ее хлеб – наводить военные средства на войска противника. Мы делаем то же самое.

Легко зайти в Запорожье российским войскам не удастся, там просто нет такой возможности, подчеркнул Жданов / Карта DeepState от 2 октября 2026 года

Потому я не вижу смысла в таком заявлении. Оно лишь посеет панику среди жителей Запорожья, где людям и так предостаточно поводов нервничать в связи с постоянными обстрелами.

Легко зайти в Запорожье российским войскам не удастся, там просто нет такой возможности из-за реки Конки.

При наихудшем варианте, который предполагает, что войска РФ возьмут Степногорск и Приморск, фронт будет проходить по Конке. Река является естественной преградой для проникновения пехотных групп, которые могли бы заходить в тыл нашим войскам.

Кроме того, говоря об операции "Вивальди", Билецкий отмечал, что начиналась она с того, что наши войска купировали пехотные проникновения противника. Соответственно, у Третьего армейского корпуса есть методика предотвращения проникновения пехотных групп в наш тыл. По словам Билецкого, уже после зачистки тыла, наши войска начали наступательные действия на отдельных участках.

Было бы полезно распространить опыт Третьего армейского корпуса на другие участки фронта, чтобы купировать такие проникновения противника. Ведь именно из-за этого, в принципе, мы и теряем позиции. Группы российских вояк заходят к нам в тыл на 3-5 км, накапливаются там и наносят удары в тыл и фланг нашим войскам, а также устраивают засады и диверсии на логистических маршрутах. А эту задачу вполне можно решить.

В любом случае, вхождение пехотных групп противника в Запорожье и их закрепление в городе просто нереальны. Да, Запорожье – это прифронтовой город, но концентрация наших войск там просто не позволит россиянам закрепиться в этом областном центре. Противнику понадобится примерно батальон, чтобы суметь закрепиться в Запорожье и продержаться хотя бы несколько часов в полном окружении и при отсутствии логистики.

Так что это очень и очень маловероятно, особенно если фронт не будет двигаться и будет статичен.

Что тогда ждет Запорожье осенью и зимой? И каковы цели России относительно города, если оккупация, как мы уже выяснили, ей не по зубам?

Запорожье – лакомый кусок для Путина. Захват города будет означать выход российских войск на Днепр и расширение российского присутствия на реке. Тем более после спуска Каховского водохранилища прошло уже четыре года, то есть дно просохло, а это позволяет двигаться на правый берег Днепра.

Однако, судя по напряжению сил и средств россиян на фронте, а также накоплению резервов, главной задачей России на этот период является захват Донецкой области. Как ни крути, Путину нужно заявить о достижении хоть какой-нибудь политической цели, а одной из первых целей всегда заявлялся захват Донбасса. Захватив Донецкую область полностью, Путин мог бы сказать: "Мы победили, потому пока приостанавливаем "СВО"", или "Мы побеждаем, потому продолжаем наступать, почему все бегом в военкомат".

Российское командование считает полный захват Донетчины более достижимой целью, чем прорыв в Запорожье.

Впрочем, это не значит, что Запорожью будет легче. Российские оккупационные войска будут действовать по своему шаблону, то есть пытаться захватить город, просто стирая его в ноль. Это сейчас происходит с Краматорском, Славянском, Херсоном, Сумами, Харьковом и Константиновкой. Так что россияне будут наносить огневые удары по Запорожью столько, на сколько у РФ хватит возможностей. Они считают, что чем больше они разрушают, тем меньше у нас шансов удержать руины, которые останутся.

Главной задачей российского командования является Донецкая область, но это не значит, что Запорожью будет легче, подчеркнул Жданов / фото: t.me/news_kremlin

Кстати, на Запорожском направлении единственный путь, который пытаются продавливать российские войска – это Гуляйпольское оперативное направление. А вот относительно Ореховского направления даже Z-военкоры признают, что это – укрепрайон. Сколько бы Россия ни пыталась, она не может его взять, даже несмотря на то, что в Орехов добегают некоторые "флаговтыки" – российские организмы, которые пытаются воткнуть триколор хотя бы на окраинах города. Но не более того. А вот Гуляйпольское направление россияне рассчитывают продавить в направлении Камышевахи и дальше. Хотя в августе-сентябре количество наступательных действий российских войск уменьшилась в два раза.

Если Россия проведет мобилизацию, как изменится ситуация до нового года? В частности, станет ли больше ударов, попыток наступления?

С одной стороны, если Россия поставит в строй до полумиллиона человек, то теоретически это может изменить ситуацию на поле боя, и нам станет тяжелее держать оборону, отбиваясь от такой массы людей. А с другой – я очень хочу посмотреть, как РФ наберет хотя бы 300 человек.

Ведь в России из-за возможного усиления мобилизации панические настроения, и разведка это подтверждает. Все российские политики – от Путина и до местных царьков – хором уверяют россиян, что никакой мобилизации не будет. Потому что в России случится социальный взрыв, если сказать, что будет мобилизация. Тогда Россию ждет классический "русский бунт, бессмысленный и беспощадный". А Путин боится этого больше всего.

Как поведет себя российское население, когда начнутся облавы, – посмотрим.

Другой важный момент. Наши командиры отмечают, что качество российской пехоты на сегодняшний день очень существенно снизилось. Это уже не та пехота, которая была даже два года назад: это разные солдаты, с очень отличающимся уровнем мотивации. А если в российской армии появятся "бусифицированные", то качество личного состава будет намного хуже, чем сейчас.

Так что даже увеличение численности армии России не поможет и не переломит ситуацию на поле боя на ее пользу.

Кроме того, даже если в РФ наберут пехоту и сформируют маршевые роты, то где брать технику? Один пример: 50 тысяч артиллерийских систем выведены из строя. А в 30-40 тысяч единиц оценивались запасы Советского Союза. То есть Россия выгребла все, даже ржавые стволы, которые были на хранении. Поставки из Северной Кореи идут, но они не настолько массовые, чтобы наполнить российскую артиллерию. Сегодня российская "арта" больше 3 тысяч выстрелов в сутки выдать не может физически – нечем: не хватает и снарядов, и артсистем.

А ведь та же самая история с танками, боевыми бронированными машинами и пр. И их выпуск крайне мал. РФ может собрать до батальона танков в год и, может быть, столько же восстановить. Но это капля в море для того фронта, который приходится держать.

Буквально на днях Z-военкоры подняли вой на болотах, потому что в день, когда прилетело по Московскому НПЗ в Капотне, Герасимов получил от Кремля распоряжение срочно перебросить в Москву все топливо, которое они копили на осеннее наступление. И это очередное проявление страхов Путина: он боится, что очереди на заправках в Москве спровоцируют социальное напряжение и протесты. А это значит, что танки будет нечем заправлять, и вновь появятся лимиты на фронте. Канистра на танк – это просто "слезы" для танка.

Европа очень боится победы Путина в Украине, потому что после этого войска РФ двинут "на Берлин" отметил Жданов / Фото: Минобороны РФ

Если Россия и российская армия сегодня в столь плачевном состоянии – и в плане человеческого ресурса, и в плане техники, и в плане топлива, то с чем тогда связаны ожидания нападения РФ на Европу? Ведь европейские страны готовятся к этому как никогда. Чем Россия будет воевать с НАТО, если не может решить задачу минимум в Украине – захватить Донецкую область?

В данном случае Европа действует правильно: хочешь мира – готовься к войне. Европейцы наконец вспомнили, что обороноспособность страны очень важна. Кроме того, они очень боятся победы Путина в Украине. Если Путин сломает нас и принудит Киев к капитуляции, даже частичной, он поставит в строй половину страны. В этом случае он объявит, что Россия побеждает, потому нужно идти дальше и давить до конца под лозунгом 1944 года "Разгромим нацистов в их логове. На Берлин!".

Да, у Путина сегодня нет сил и средств, чтобы наступать на страны НАТО. Хотя на финской границе подготовка Ленинградского военного округа идет, а округ – это наступательная структура. Там они строят огромную материальную базу на полумиллионную группировку войск. Когда ее наберут – непонятно. Однако казарменно-жилой фонд и материальная база там создаются.

Кроме того, вполне возможна операция под чужим флагом, которая будет очень короткой. России не нужно захватывать чью-то территорию – ей достаточно зайти, пошуметь, перестрелять кучу народа, все подорвать-поджечь и уйти. Российские войска вполне могут войти в Эстонию под эстонским флагом как "национально-освободительное движение от западного гнета, которое борется за права русскоязычного населения". И якобы это будет не Россия, ведь флаг и форма Эстонии.

Вследствие таких событий НАТО развалится, а после него может посыпаться и Евросоюз. Члены Альянса начнут консультации по 4 статье Устава НАТО, во время которых перегрызут друг другу глотки: как отвечать, кто пойдет воевать, кто даст войска, кто предоставит деньги.

Сейчас в Литве стоит бригада Бундесвера, а до того стоял танковый батальон. Литва попросила Мерца развернуть батальон до бригады на постоянной основе. При этом в Эстонии стоят американские войска. Если случится вторжение под чужим флагом на территорию одной из этих стран, что будут делать иностранные войска? Закроются в казармах? Подымут белый флаг и скажут, что не участвуют? Или начнут боевые действия? А тогда это будет война, НАТО вступит в войну.

Вот чего боится Европа! А Путин рано или поздно это сделает, если нам не дадут возможность здесь обломать ему рога и поставить на место.

Вы сказали, что в Европе сейчас очень боятся поражения Украины в войне. Уточните, пожалуйста, какие есть предпосылки для такого сценария? Что дает повод думать, что Украина может проиграть войну?

Мы сами себя загоняем в этот угол. Прежде всего когда заигрываем с Трампом, обещая ему какие-то "плюшки". Вы думаете, Трамп будет давить на Путина, чтобы тот пошел на компромисс? Нет, он будет давить на нас и склонять нас к компромиссу. Трамп – не на нашей стороне баррикад, он играет за Россию и никогда не будет давить на Путина.

Простой пример – энергетическое перемирие. На какие объекты оно будет распространяться? Будут ли при этом бить по Харькову и Сумам, Запорожью и Днепру, а также Херсону, то есть по прифронтовым городам? Конечно, будут. Тогда для кого будет действовать такое перемирие? Для Одессы и Киева? Это не будет перемирием, если часть страны по-прежнему будет сидеть в блекауте или без тепла либо воды.

Другой пример – зерновое перемирие. Хорошо, мы не будем обстреливать суда, которые идут в российские порты. А суда, которые выходят из наших портов или заходят в них, например, в Мариуполь, Бердянск, порты Крыма? Это наша территория, и что, мы бить не будем по ней?

Так что все эти перемирия – это разговоры для бедных. Потому Европа постоянно настаивает на том, что она должна присутствовать за столом переговоров. А Трамп и Путин делают все, чтобы исключить Европу из этого переговорного процесса, чтобы быстрее и легче сломать нас.

Кроме того, на днях Сибига заявил, что Украина согласна на немедленное полное и безоговорочное прекращение огня и переходу к дипломатии. Мы отказываемся от вооруженной борьбы за наши территории? Так это все. Мы с Россией будем разговаривать тысячу лет – бесконечно. Как сказал главный дипломат Китая еще в 2023, когда были первые попытки начать переговоры, что главное – начать, а дальше это может длиться бесконечно.

Путин надеется взять Донецкую область до конца года, а Герасимов просит срок до апреля. Да и риторика Москвы изменилась: по словам Лаврова, даже если переговоры начнутся, никакого прекращения огня со стороны России не будет, ее войска продолжат выполнять задачи "СВО". В РФ боятся, что в случае прекращения огня, могут появиться миротворцы, третья сторона – Европа или США. Впрочем, Штаты не полезут: они не хотят воевать за Европу, Трамп на стороне Путина. А европейцев Путин предупредил, когда сказал, что появление европейских миротворцев в Украине, будет расценено Москвой как объявление войны России.

Трамп играет не за нас, с ним мы "каши не сварим", уверен Жданов / Фото: Офис президента Украины

Разве не могут заявления Киева о готовности прямо сейчас прекратить огонь быть всего лишь дипломатической игрой? Ведь, как оказалось, те же удары по российским НПЗ – это реальный козырь, который много на что влияет. Готовы ли мы отказаться от этого действенного рычага давления?

Безусловно, это дипломатическая игра, но она очень опасна. Просто со стороны эта игра выглядит так, словно жонглер подбрасывает горящие факелы, стоя на бочке с порохом. Вдруг Путин споткнется, расшибет лоб, а его преемник выйдет и скажет, что Россия согласна на прекращение огня и переговоры. И начнется бесконечная возня о том, чьи же это будут территории.

А у нас есть вариант не вести игру на грани фола?

Есть. Евросоюз готов нам помогать. Например, Урсула фон дер Ляйен на встрече с Зеленским в Нью-Йорке сказала, что до конца года у Украины есть еще 37 миллиардов евро на оборону и поддержание государства, плюс дополнительный оборонный пакет для Украины. Но – реформы вперед. Так что здесь проблема исключительно в нас самих.

Кроме того, очевидно, что Трамп играет не за нас, с ним мы "каши не сварим". Штаты нам не дают оружие. Продают, но не нам, а фонду при НАТО, разрешая передавать это оружие третьей стороне. А вдруг завтра Трамп запретит передавать оружие третьей стороне.

Больше никакой помощи США нам не оказывают. Трамп только давит на Украину. Более того, мы оказались виноваты в высоких ценах на топливо на американских заправках, потому что громим НПЗ в России. Российская нефть к американской не имеет никакого отношения. Сегодня США – поставщик нефти №1 на мировой рынок. Просто они не хотят наполнять внутренний рынок за три копейки и зарабатывают валюту на мировой нефтяном рынке. И Трампу очень выгодно сегодня сохранять высокую цену на нефть, потому что все нефтяные магнаты США обогащаются. Вот и результат происходящего в Ормузском проливе. А виновата оказалась Украина.

А приезжающие сюда Уиткофф и Кушнер – бизнесмены, им глубоко наплевать на Украину и ее интересы. Они не понимают, почему мы за перспективу мифических инвестиций в размере триллионов долларов не хотим уступить свои территории России.

Так что нам просто не с кем разговаривать сегодня в команде Трампа.

Та же история с лицензиями на производство ракет для Patriot. Сам Зеленский признал, что для запуска производства понадобится год-полтора. Но ведь как только производство будет построено, по нему прилетит "Искандер", и на этом все закончится.

Есть комплекс "Коралл" – развивайте. Есть комплекс SAMP/T – договаривайтесь с Европой и делайте антибаллистическую ракету. Европа реально готова работать, потому что она рядом с нами, не за океаном, и тоже боится. Потому европейцы продадут необходимое.

А Patriot, которые мы начнем производить через полтора года, нас не спасут, потому что за полтора года такими темпами нас просто вынесут.

Ракеты для Patriot сейчас были бы для нас полезны. Но Трамп их не дает. При этом американские войска пуляют этими ракетами по иранским "шахедам" на Ближнем Востоке, запуская по три ракеты на один беспилотник, потому неудивительно, что у них осталось около 600 ракет. И даже те 900 ракет, которые заказала Саудовская Аравия, завод уже не может поставить и предупредил, что поставка может быть отложена. А если сейчас американская армия запросит дополнительные ракеты, то саудиты вообще пролетят.

Потому нужно развивать то, что уже есть. Нельзя гоняться за мифическими Patriot, которые лишь через полтора года мы сможем начать собирать. Ведь так мы останемся у разбитого корыта.

У Украины есть шанс запустить "эффект домино" на фронте для России, убежден Жданов / Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Как может измениться фронт за осень-зиму по оптимистичному и пессимистичному прогнозу?

Оптимистичный сценарий предполагает, что с деньгами не будет проблем, а "железо" будет идти на фронт исправно. Тогда к весне фронт точно стабилизируется. При этом я не говорю о контрнаступлении. Может быть, где-то мы будем проводить контрнаступательные операции, но местного значения.

При пессимистическом сценарии к весне мы можем начать отходить более высокими темпами, чем сегодня. Если будут задержки с деньгами, будут задержки с поставками вооружений, плюс внутриполитическая ситуация в стране. При таких условиях к весне мы будем вынуждены начать переговоры о прекращении огня и идти на уступки. И тогда к весне Россия может выполнить свою задачу по полному захвату Донецкой области, однако речь идет не о военном захвате, а о политическом. Ведь как компромиссный вариант рассматривалась возможность вывода наших войск, создания свободной экономической зоны под контролем третьей стороны. И эта третья сторона также будет гарантировать прекращение огня. США сюда не зайдут, европейцев не пустит Россия. А если сюда зайдут казахи или белорусы, для нас это будет катастрофой.

Вопрос не в том, выстоит ли армия. Войска выстоят: при правильной организации и ведении боевых действий громить российских оккупантов можно. Наглядные примеры – Купянское и Лиманское оперативные направления. Даже Константиновку россияне не смогли взять, их наступление остановили, хотя еще в августе мы боялись, что город падет. Мы очень неплохо умеем вести уличные бои, в таких боях мы сильнее, чем россияне, даже при их численном преимуществе.

Нет безвыходных ситуаций. Нужна политическая воля, ведь принятие антикоррупционных законов откроет шлюз для денежных потоков, а денежные потоки дадут нам гарантии и поставки необходимой техники и вооружений. Техника и вооружения дадут возможность армии сначала стабилизировать фронт, а потом наносить максимальный ущерб, перемалывая армию противника. В этом случае запустится "эффект домино".

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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