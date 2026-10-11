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Путин пожаловался Трампу на Украину: в ISW раскрыли истинную риторику Кремля

Мария Николишин
11 октября 2026, 11:18
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Во время телефонного разговора с Дональдом Трампом российский диктатор заявил о неизменности военных целей РФ.
Путин пожаловался Трампу на Украину: в ISW раскрыли истинную риторику Кремля
Путин обвинил Украину в срыве переговоров / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

Ключевые тезисы:

  • Путин обвинил Украину в срыве мирных переговоров
  • Москва не предложила никаких уступок
  • Требования Кремля равносильны капитуляции Украины

Российский диктатор Владимир Путин использовал телефонный разговор с Дональдом Трампом, чтобы возложить на Украину ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании. При этом Москва по-прежнему не демонстрирует готовности к содержательному диалогу или хотя бы минимальным уступкам ради завершения войны. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что подробности разговора обнародовал помощник главы Кремля Юрий Ушаков. По его версии, Киев атаковал российскую избирательную инфраструктуру во время выборов в Госдуму в сентябре 2026 года, и именно это якобы сделало невозможным "немедленное" возобновление переговорного процесса.

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"На самом деле нет никаких доказательств того, что Украина наносила удары по российской избирательной инфраструктуре во время выборов в Госдуму в сентябре 2026 года, а утверждения российской стороны о попытках таких атак остаются безосновательными", - подчеркивают в ISW.

Аналитики заявляют, что схема перекладывания ответственности направлена на конкретный результат: Кремль выстраивает образ Киева как стороны, блокирующей любые договоренности.

В то же время на практике картина противоположная - за все время контактов российская сторона не выдвинула ни одного встречного предложения и отвергла компромиссные формулы, которые разрабатывали Вашингтон и Киев.

В ISW добавляют, что переговорная позиция России с самого начала диалога с американской администрацией не сдвинулась с места. Во время разговора с Трампом Путин отдельно подчеркнул, что курс на достижение всех заявленных военных задач - а они фактически означают капитуляцию Украины и Запада - пересмотру не подлежит.

"Подтверждение Путиным 9 октября неизменности военных целей России свидетельствует о том, что Кремль, как и прежде, не готов принять какие-либо компромиссные мирные предложения, если они не предусматривают выполнение максималистских требований России о полной капитуляции Украины", - говорится в отчете.

Есть ли шанс завершить войну путем переговоров

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что завершение российско-украинской войны путем переговоров в настоящее время недостижимо.

По его словам, боевые действия зашли в стратегический тупик, выйти из которого можно либо путем достижения договоренностей, либо путем эскалации.

"В настоящее время не видно перспектив для урегулирования путем переговоров. Мы готовы сыграть любую роль, которую сможем, чтобы достичь этого. Мы уже пытались это сделать в прошлом, но до сих пор эта цель остается недостижимой, поскольку россияне выдвигают условие полного контроля над Донбассом, которое Украина отвергает как неприемлемое", - сказал он.

Марко Рубио
Марко Рубио / Инфографика Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп возложил на Киев ответственность за продолжение боевых действий и заявил, что более выгодные условия завершения войны Украина могла получить еще два года назад.

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач отмечал, что Россия готовится к длительному противостоянию с Западом, в котором Украина остается лишь одним из театров военных действий. Риторика Владимира Путина на форуме "Валдай" свидетельствует о том, что Кремль не ограничивает свои цели завершением войны против Украины, а настраивает российское общество на затяжную конфронтацию с Европой и другими западными странами.

В то же время командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" убежден, что имперские планы Путина обречены на провал, а уже весной станет ясно, когда и на каких условиях закончится война. Это будет связано с потерями российской армии, возможным бунтом элит и дальнобойными ударами украинских сил.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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