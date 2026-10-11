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"Соглашение нужно было заключить 2 года назад": Трамп обвинил Украину в затягивании войны

Дарья Пшеничник
11 октября 2026, 10:06
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Президент США убежден, что Россия заинтересована в достижении договоренностей, а препятствием является позиция Киева.
Трамп сделал резкое заявление о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • Трамп обвинил Украину в затягивании войны
  • Соглашение, по его словам, следовало заключить два года назад
  • Трамп не уточнил, поедут ли Кушнер и Виткофф в Москву

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Президент США Дональд Трамп возложил на Киев ответственность за продолжение боевых действий и заявил, что более выгодные условия завершения войны Украина могла получить еще два года назад. Такое заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов, пишет УНИАН.

Позицию Москвы американский лидер охарактеризовал как готовность к компромиссу, тогда как источник проблемы, по его убеждению, находится в Киеве.

"Ну, я думаю, что Россия хотела бы заключить соглашение. Но, как я уже говорил, это то, что могло бы быть решено много раз, но по каким-то причинам Зеленский не хочет заключать соглашение", - заявил Трамп.

Аргумент о численном превосходстве

Невыгодность нынешней позиции Украины Трамп обосновал соотношением сил на фронте. По его словам, одна из сторон имеет значительно больше военных, чем другая, поэтому Киеву целесообразно искать договоренностей - и сделать это стоило гораздо раньше.

"Было бы разумнее, если бы он (Зеленский) заключил соглашение ещё два года назад. Он мог бы заключить гораздо более выгодное соглашение ещё два года назад", - сказал президент США.

Что с переговорами в Москве

На вопрос о возможном визите спецпосланцев Джареда Кушнера и Стива Виткоффа в российскую столицу для нового раунда переговоров с Владимиром Путиным Трамп прямого ответа не дал, ограничившись тезисом о заинтересованности РФ в урегулировании.

Какие войны
Какие войны "остановил" Трамп, какие начал / Инфографика: Главред

Почему Трамп может оказывать давление на Украину - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что опасения Европы относительно возможного поражения Украины в значительной степени связаны с политикой США и позицией Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон может оказывать давление не на Россию, а именно на Киев, чтобы добиться уступок.

"Мы сами загоняем себя в этот угол. Прежде всего, когда начинаем заигрывать с Трампом, обещая ему какие-то "бонусы". Вы думаете, Трамп будет давить на Путина, чтобы тот пошел на компромисс? Нет, он будет давить на нас и склонять нас к компромиссу. Трамп - не на нашей стороне баррикад, он играет в пользу России и никогда не будет давить на Путина", - подчеркнул Жданов в интервью Главред.

Эксперт также подчеркнул важность участия Европы в переговорах о прекращении войны. По его словам, Россия и США заинтересованы в том, чтобы европейские страны остались вне переговорного процесса, поскольку это, по его мнению, упрощает давление на Украину.

Соглашение Трампа и Путина и новые санкции против РФ - новости по теме

Напомним, министры иностранных дел стран Евросоюза намерены в понедельник, 12 октября, одобрить крупнейший с начала войны пакет санкций против России. Об этом сообщила верховный представитель ЕС Кая Каллас в соцсети X, комментируя информацию о заключении соглашения между США и РФ о поставках дизельного топлива. По словам Каллас, приостановка санкционных ограничений в отношении российского дизельного топлива позволяет Москве получать дополнительные доходы, которые могут использоваться для продолжения войны.

Ранее Зеленский резко оценил решение Трампа по поводу дизельного топлива из РФ. Владимир Зеленский раскритиковал решение США разрешить поставки российского дизельного топлива.

Как сообщал Главред, ранее Трамп поблагодарил Путина за дизельное топливо и ответил на критику Зеленского. Президент США назвал договоренность с Кремлем "великой сделкой" и открыто поблагодарил хозяина Кремля за поставки.

Напомним, ранее в РФ прокомментировали разговор Путина и Трампа. В Кремле положительно оценили итоги телефонного разговора.

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Об персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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