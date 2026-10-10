Столкновение РФ с НАТО: раскрыт сценарий, как Кремль спровоцирует новую войну

Кремль изучает, на что способно НАТО в Европе, на восточном фланге, а также на севере Европы, убежден Владимир Горбач.

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Раскрыт вероятный ответ НАТО на провокации РФ / Коллаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Горбача:

РФ изучает реакцию НАТО с помощью точечных ударов БПЛА

Западные политики уже готовят свое население к войне с РФ

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач прокомментировал вероятный сценарий атаки РФ одной из стран НАТО.

"Они (россияне, - ред.) могут решиться на удары, а потом посмотреть, каким будет ответ. На самом деле они уже изучали реакцию НАТО с помощью точечных ударов беспилотниками, различных пролетов над территорией и т. п.", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт говорит о том, что Кремль изучает, на что способно НАТО в Европе, на восточном фланге, а также на севере Европы.

"То есть реакция противника россиянами уже изучена. И они, конечно, будут пытаться гибко на это реагировать: сначала шокировать, а затем смотреть на реакцию и действовать в зависимости от нее. Что касается переломного момента - это могут быть сокрушительные удары. Я уже приводил румынский пример: пока не попало в жилой дом, они не решались стрелять даже по беспилотникам, а просто наблюдали", - не исключает он.

Собеседник прогнозирует, что ощутимой реакции НАТО можно ждать в случае, если в результате провокации РФ пострадает мирное население.

"Западные демократии очень чувствительны к общественному мнению. А общественное мнение будет реагировать на жертвы тогда, когда они уже будут, а не когда существует лишь гипотетическая угроза. Пока угроза лишь нависает, общественное мнение может надеяться, что как-то обойдет, что Украина защитится, Россия не решится, а все это лишь блеф и шантаж. Но, судя по тому, что я вижу в новостях, западные политики уже готовят свое население к войне с Российской Федерацией. Не все население в это верит, не все политические силы разделяют такую позицию, но многие действующие правительства уже ведут такую работу", - добавил Горбач.

Возможные цели России в отношении НАТО: мнение эксперта

Как отмечает бывший российский дипломат Борис Бондарев, Россия может стремиться оценить, насколько сохраняется единство стран НАТО и способны ли они координировать свои действия в условиях возникающих разногласий. По мнению эксперта, одним из возможных инструментов такого воздействия может стать использование противоречий, существующих между участниками Альянса.

Бондарев полагает, что снижение внутренней сплочённости НАТО может отразиться на общей архитектуре безопасности в Европе. В случае ослабления механизмов коллективной обороны европейским государствам, возможно, придётся активнее развивать собственный военный потенциал и искать дополнительные форматы международного сотрудничества, в том числе варианты взаимодействия с Россией.

Угроза РФ для НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

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О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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