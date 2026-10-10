"Индульгенция для Путина": Москва ничего не дала США в обмен на дизель

Дизель из РФ возвращается на рынок. ISW называет отмену санкций односторонней уступкой Кремлю.

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Трамп снял санкции с российского дизеля - что выиграл Путин / Коллаж: Гдавред, фото: ОП, скриншот, pixabay.com

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США отменили запрет на покупку дизеля из РФ

В ISW назвали это односторонней уступкой Путину

Сделка на 75% предвыборная, считают эксперты

Лицензия для Кремля действует до 7 апреля 2027 года

США в одностороннем порядке отменили санкции, запрещавшие покупку российских нефтепродуктов, тогда как Москва не предложила Вашингтону ни одного шага к завершению войны или перемирию. Договоренность с Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин получил на фоне результативных ударов Сил обороны Украины по НПЗ. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

До ударов по нефтеперерабатывающим мощностям РФ покрывала 9,5% мировых поставок дизельного топлива, однако затем экспорт пришлось остановить. Теперь Москва получает возможность продать на мировом рынке от 0,3 до 3 млн тонн и направить эти деньги на продолжение боевых действий.

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Оценку переговорной позиции Вашингтона аналитики сформулировали максимально жестко.

"Решение США предоставить России разрешение на экспорт дизельного топлива является односторонней уступкой со стороны США в их переговорной позиции с Россией, тогда как Россия не предлагала США никаких уступок в переговорах о прекращении войны в Украине", - говорится в отчете ISW.

Дефицит топлива внутри страны заставил Кремль приостановить внешние поставки еще с 8 июля 2026 года. Предпосылкой стала серия успешных атак на средней и большой дальности, которыми украинские военные перекрывали логистику горючего для фронта.

Полсуток американского потребления

Масштаб первой партии, о которой Трамп объявил после разговора с Путиным, не выдерживает проверки арифметикой. Политический аналитик Владимир Горбач обращает внимание, что 300 тыс. тонн дизеля - это примерно 2,2 млн баррелей, чуть больше чем полсуток потребления дистиллятов в США, а морской рынок дизеля составляет около 8 млн баррелей в сутки.

"Итак, 300 тыс. тонн - это примерно 6–7 часов мировой морской торговли, или 3–4 крупных продуктовых танкера класса LR2", - написал Горбач в Facebook.

Нынешний разрыв между спросом и предложением аналитик оценивает в 1,5–2 млн баррелей в сутки - из-за простоев заводов в России и Персидском заливе и российского запрета на вывоз. Одна такая партия закрывает его примерно на одни сутки. Даже все ближайшее обещание - 300, 500 и еще 1000 тыс. тонн, вместе около 13 млн баррелей - это полтора-двое суток морского рынка или неделя текущего дефицита.

Есть и вопрос физической способности выполнить обещанное. Еще 1 октября российский диктатор публично заявлял, что поставок не будет, пока действуют ограничения на нефть и нефтепродукты, а сами экспортные запреты Москва продлевала до конца октября. В сентябре морской вывоз российского дизеля упал до минимума более чем за десятилетие - около 144 тыс. баррелей в сутки.

Отдать даже первую партию "немедленно" Россия сможет разве что ценой внутреннего голода на топливо или распродажи накопленных запасов, убежден Горбач. Зато Путин, по его словам, получил лицензию на торговлю до 7 апреля 2027 года.

"Трамп практически ничего не получит, а Путин получает "лицензию" на торговлю дизелем до 7 апреля 2027 года. По сути, индульгенцию за то, что он до сих пор делал с Украиной", - подчеркнул аналитик.

"Сделка на 75% предвыборная"

Логику Белого дома экономист Виталий Шапран объясняет прежде всего внутриполитическим календарем. По его оценке, договоренности имеют на 75% политический, предвыборный оттенок и лишь на 25% дипломатический, ведь избиратель хочет видеть более дешевое топливо на АЗС.

"Маленькая дизельная сделка Трампа с путиным выглядит почти как старый советский анекдот, когда один кооператор договорился с другим об обмене угля на яблоки, после чего один пошел искать уголь, а другой - яблоки", - иронизирует Шапран в Facebook.

Запрет на вывоз в РФ ввели не случайно: проблемы с горючим возникали даже у аграриев, а у страны есть обязательства перед Средней Азией и Монголией. Ослабив санкции, Вашингтон фактически подталкивает Кремль к переговорам с Киевом - ведь выполнить сделку Путин сможет лишь при условии, что украинские удары по НПЗ прекратятся.

"Зная манеры россиян в международных экономических отношениях, вангую, что они просто вынут со своего внутреннего рынка 300 000 тонн и отправят их в США, чтобы похвастаться перед американцами", - предположил экономист.

Следствием станут дополнительные очереди на российских заправках, хотя судьба собственного населения Кремль никогда не волновала, отмечает он. Решать же глобальный дизельный кризис, по мнению Шапрана, Белому дому стоит не в Москве, а на Ближнем Востоке - именно там есть объемы, способные повлиять на мировую цену.

Выборы в США 2026 / Инфографика: Главред

Дизельная сделка Трампа и Путина - что известно

Как писал Главред, страна-агрессор Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Об этой договоренности президент США Дональд Трамп объявил 9 октября сразу после телефонного разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Общий объем, по его словам, должен достичь 3 млн тонн в сжатые сроки. В сочетании с нефтью, идущей через Ормузский пролив, это, по прогнозу американского президента, обвалит цены на дизель для американцев и всего мира рекордными темпами.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций против Москвы без долгосрочной договоренности о деэскалации является очевидной слабостью и лишь продлит войну.

"Это играет на руку России, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, ещё меньше уважать Америку и нанесёт ещё больше потерь и ущерба миру", – сказал Зеленский, комментируя разговор президентов США и России.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Как пишет Axios со ссылкой на американского чиновника, напрямую осведомленного о ситуации, Трамп пошел на сделку по дизельному топливу с Путиным после того, как Киев проигнорировал около полудюжины обращений Вашингтона с требованием остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Этот шаг спровоцировал новый кризис в отношениях с Киевом и может сорвать очередную попытку администрации США выстроить схему завершения войны. Собеседник издания был резок в оценке поведения украинской стороны.

"Зеленский неверно читает ситуацию. Продолжая бить по НПЗ, он разрушает ту добрую волю, которую выстроил с Трампом за последние шесть месяцев", - сказал американский чиновник.

Позже Трамп публично прокомментировал упреки Зеленского относительно сделки между Вашингтоном и Москвой о поставках российского дизельного топлива. В интервью журналистам 9 октября Трамп подчеркнул, что США остаются "сильным партнером", а само соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным необходимо для американской экономики.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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