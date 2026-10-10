Трамп поблагодарил Путина за дизель и ответил на критику Зеленского

Президент США назван договоренность с Кремлем "большим соглашением" и открыто поблагодарил хозяина Кремля за поставки.

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Президент США возразил Зеленскому на обвинения в слабости Запада / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Ключевые тезисы:

Поставки дизеля из РФ объявлены жизненно важными для рынка США

Трамп публично ответил на слова Зеленского о слабости партнеров

Белый дом оправдал сделку с Кремлем необходимостью снижения цен

Президент США Дональд Трамп публично прокомментировал упреки главы Украины Владимира Зеленского относительно сделки между Вашингтоном и Москвой о поставках российского дизельного топлива. В интервью журналистам 9 октября Трамп подчеркнул, что США остаются "сильным партнером", а само соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным необходимо для американской экономики.

Видео общения американского лидера с прессой опубликовало издание DWS News.

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Благодарность Путину и снижение цен на нефть

Трамп назвал договоренность с Кремлем "большим соглашением" и открыто поблагодарил российского президента за возобновление экспорта.

"И, честно говоря, я хочу поблагодарить президента Путина. В нашу страну будут поступать огромные объемы нефти, и это дизель, который нам нужен. Послушайте, он нам нужен. Цены на нефть уже стремительно падают. Поэтому мы очень рады его получить", - заявил глава Белого дома.

Реакция на упреки о "слабом решении"

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление Владимира Зеленского, который назвал ослабление санкций "очевидной слабостью" и "слабым решение сильных партнеров", лишь затягивающим войну, Трамп сначала переспросил, кто именно это сказал.

Услышав имя украинского президента, глава США коротко ответил "Хорошо" и попытался сменить тему. Однако после повторного вопроса медиа категорически отверг оценку Киева.

"Нет, мы сильный партнер. Миру нужна нефть, а США - дизель", - подытожил Трамп.

Смотрите видео - Трампу сказали, что Зеленский назвал его слабым из-за соглашения с Путиным. Что тот ответил:



Дизельная сделка Трампа и Путина - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с главой Кремля Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Параметры сделки Трамп изложил в Truth Social, детализировав график отгрузок на ближайшие месяцы.

"Я только что завершил чрезвычайно успешный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого было согласовано, что Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок, еще 500 000 тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после этого", - написал Трамп.

Общий объем, по его словам, должен достичь 3 млн тонн в сжатые сроки. В сочетании с нефтью, идущей через Ормузский пролив, это, по прогнозу американского президента, обвалит цены на дизель для американцев и всего мира рекордными темпами.

Юридическую сторону вопроса закрыло Казначейство США. В ведомстве подтвердили, что по указанию Трампа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) безотлагательно выдает временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизеля на глобальный рынок.

Реакция Банковой была резкой. В интервью Axios Владимир Зеленский подчеркнул, что одностороннее снятие ограничений со страны-агрессора выглядит несправедливым и нечестным шагом.

"Знаете, это похоже на подарок ко дню рождения для Путина. Это выглядит абсолютно ужасно", - сказал украинский президент, имея в виду день рождения российского диктатора в начале этой недели.

В публикации в соцсети X глава государства сформулировал претензию жестче: любое ослабление санкционного давления вне рамок долгосрочной договоренности о деэскалации является очевидной слабостью.

"Подарки Путину не принесут ни мира, ни какой-либо пользы цивилизованному миру. Россия отплатит за дизель дальнейшим террором и вероломством. Разрешение России продавать нефтепродукты - это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продлевать", - написал Зеленский.

Как пишет Axios со ссылкой на американского чиновника, напрямую осведомленного о ситуации, Трамп пошел на сделку по дизельному топливу с Путиным после того, как Киев проигнорировал около полудюжины обращений Вашингтона с требованием остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Этот шаг спровоцировал новый кризис в отношениях с Киевом и может сорвать очередную попытку администрации США выстроить схему завершения войны. Собеседник издания был резок в оценке поведения украинской стороны.

"Зеленский неверно читает ситуацию. Продолжая бить по НПЗ, он разрушает ту добрую волю, которую выстроил с Трампом за последние шесть месяцев", - сказал американский чиновник.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Почему обещанные танкеры могут не спасти рынок

Предыстория сделки - в состоянии российской нефтепереработки. Дальние удары украинских сил в течение лета вывели из строя до 60% доступных мощностей НПЗ в РФ, хотя показатель колеблется от месяца к месяцу, говорится в анализе двух исследователей Федерального резервного банка Далласа, передает Axios.

Глобальный дефицит при этом сложился из нескольких факторов одновременно: аварийные остановки заводов на Ближнем Востоке, логистические ограничения, поврежденные российские мощности и сокращение переработки в Китае. Суммарно рынок топлива потерял с конца весны от 6 до 8 млн баррелей в сутки, или до 10% мировых перерабатывающих мощностей.

Аналитик Atlantic Council Джозеф Вебстер убежден, что Москва пытается переложить вину за дорогой дизель на Украину.

"Путин и другие оппортунистически пытаются переложить ответственность за высокие цены на дизель на Украину, а не на войну США, Израиля и Ирана, которая разрушает глобальные цепочки поставок. Эти гипотетические российские экспортные объемы не только не гарантированно появятся, но и слишком малы, чтобы закрыть мировой дефицит дизеля", - подчеркнул он.

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Об источнике: Axios Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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