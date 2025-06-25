Россия нападет на НАТО: генсек Рютте назвал сроки начала большой войны

Россия может атаковать одну из стран Альянса уже в течение 5-7 лет, поэтому Европа должна готовиться к войне заранее и без иллюзий, отметил генсек НАТО.

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В НАТО назвали сроки начала войны с Россией / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГУР МО

О чем говорится в материале:

РФ планирует через 5-7 лет напасть на НАТО

Альянс должен трансформироваться

НАТО должно иметь возможность защитить себя

Россия действительно рассматривает возможность нападения на одну из стран-членов Альянса. По оценкам, это может произойти в течение ближайших 5-7 лет. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время брифинга, передает 24 канал.

Он призвал не питать иллюзий относительно намерений Кремля, ведь несмотря на нынешнюю неспровоцированную войну против Украины, Москва, по словам европейских лидеров и военного руководства, в частности Германии, не исключает планов агрессии против НАТО.

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"Конечно, они (россияне - ред.) планируют через 5 - 7 лет атаковать НАТО. Именно поэтому так важно сейчас трансформироваться. Нам нужно уравновесить вклады, в соответствии с теми, что выполняют Соединенные Штаты (говорится о расходах на оборону - ред.), - сказал генсек НАТО.

Рютте подчеркнул, что Альянс должен быть готовым к кратко-, средне- и долгосрочным угрозам со стороны России и способным эффективно защищать себя.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия готовится к новым военным действиям на территории Европы, поэтому Украина уже координирует оборонительные меры вместе с Великобританией и Европейским Союзом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад главы ГУР Кирилла Буданова.

Зеленский также предупредил, что российский диктатор Владимир Путин может совершить нападение на одну из стран НАТО уже в течение следующих пяти лет, чтобы проверить способность Альянса к коллективной обороне.

Сам Путин, в свою очередь, отверг подобные обвинения, назвав их "невероятной ложью", и заверил, что Россия не планирует нападений на Европу или НАТО - несмотря на постоянное наращивание военного потенциала.

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Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, заступил на должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

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