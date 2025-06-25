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Страны НАТО приняли итоговую декларацию: как теперь изменилась роль Украины и РФ

Юрий Берендий
25 июня 2025, 16:31
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Страны НАТО приняли итоговую декларацию: как теперь изменилась роль Украины и РФ
/ Коллаж Главред, фото: nato.int, УНИАН, kremlin.ru

На саммите НАТО в Гааге странами-членами Альянса был принят ряд важных решений, в частности, Россия официально признана долгосрочной угрозой для всего трансатлантического пространства, а поддержка Украины впервые зафиксирована как составляющая коллективной безопасности Альянса. В то же время оборонные расходы союзников должны вырасти до рекордных 5% ВВП. Об этом говорится в совместной декларации саммита, текст которой обнародовала "Европейская правда".

Статья 5 договора НАТО

На первом саммите НАТО после победы Дональда Трампа, который состоялся в Гааге, государства-члены подтвердили неизменную приверженность принципу коллективной обороны - согласно статье 5 Вашингтонского договора. США не только не оспорили эту формулу, но и согласились на ключевые для Европы и Украины формулировки относительно угроз со стороны России и поддержки ВСУ.

"Нападение на одного из нас является нападением на всех", - подчеркнуто в декларации.

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Россия - общая и долгосрочная угроза

НАТО официально признала Россию долгосрочной угрозой для всего трансатлантического пространства.

"Объединенные перед лицом глубоких угроз и вызовов безопасности, в частности долгосрочной угрозы, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности, а также постоянной угрозы терроризма, союзники обязуютсяобязуются к 2035 году достичь ежегодных инвестиций в объеме 5% от ВВП на основные потребности обороны, а также на расходы, связанные с обороной и безопасностью, чтобы обеспечить выполнение наших индивидуальных и коллективных обязательств в соответствии со статьей 3 Вашингтонского договора", - говорится в тексте декларации.

Именно эта угроза стала основанием для исторического решения - союзники согласились увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году.

Новый стандарт 5% ВВП включает:

  • 3,5% - на основные оборонные нужды, включая финансирование армии;
  • 1,5% - на критическую инфраструктуру, кибербезопасность, оборонную промышленность и инновации.

Это означает рост не только количества техники и военных, но и инвестиций в подготовку к возможным кризисам - в частности, в ответ на гибридные угрозы.

Поддержка Украины - часть обороны НАТО

Ключевой пункт декларации - официальное включение расходов на поддержку Украины в национальные оборонные бюджеты членов Альянса. Таким образом, финансирование ВСУ признается частью безопасности НАТО, что является мощным политическим сигналом.

"Союзники подтверждают неизменность своих суверенных обязательств оказывать поддержку Украине, безопасность которой является вкладом в нашу безопасность, и с этой целью будут включать свои прямые пожертвования на оборону Украины и взносы в ее оборонную промышленность в подсчет собственных расходов на оборону", - говорится в документе.

Стоит подчеркнуть, что решение было принято на основе консенсуса - его поддержали все страны-члены, включая Соединенные Штаты и Венгрию.

Открытие рынка оружия - с оговорками

НАТО также задекларировала готовность устранить барьеры в торговле оружием между членами Альянса, чтобы усилить коллективную оборонную способность. Однако гарантий для всех стран не предусмотрено - некоторые государства, например Турция или Венгрия, могут сталкиваться с ограничениями из-за своих внешнеполитических связей.

"Мы выражаем благодарность Королевству Нидерланды за большое гостеприимство. Мы с нетерпением ждем нашу следующую встречу в Турции в 2026 году, а после того - на встречу в Албании", - говорится в документе.

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