'Большой прорыв': Рютте назвал главное решение, которое будет принято на саммите НАТО

Сегодня страны-члены НАТО должны принять решение об увеличении оборонных расходов до 5%, отметил генсек НАТО Марк Рютте.

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Рютте назвал главное решение, которое будет принято на саммите НАТО / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Рютте:

Глава НАТО анонсировал "большой прорыв" на саммите НАТО в Гааге

Благодаря Трампу страны Альянса решились на увеличение оборонных расходов на 5%

На саммите НАТО в Гааге в среду лидеры стран Альянса намерены принять решение о повышении оборонных расходов до 5% ВВП. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает Укринформ.

"Теперь наступает большой прорыв. Сегодня мы примем решение перейти к 5%. Мы должны защитить себя от наших противников, но также потому, что это справедливо - уравнять расходы с Соединенными Штатами. С этими 5% европейцы и канадцы уравняют свои оборонные расходы с США", - сказал он. видео дня

Рютте подчеркнул, что именно благодаря Трампу союзники решились на такое существенное увеличение финансирования обороны.

Он также отметил, что пока только семь государств-членов еще не достигли уровня расходов в 2% от ВВП, однако все они обязались выполнить эту цель в течение текущего года.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Саммит НАТО в Гааге - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Гаагу для участия в саммите НАТО, где запланированы его переговоры с президентом США Дональдом Трампом, который уже подтвердил готовность к встрече.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что в финальной декларации саммита будут зафиксированы ключевые формулировки по поддержке Украины и ее продвижения к вступлению в Альянс.

Этот визит также отметился тем, что Зеленский впервые с начала полномасштабной войны появился на публике в классическом костюме.

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Что такое саммит НАТО? Саммит НАТО - это встреча на высшем уровне, одна из платформ сотрудничества глав государств и глав правительств стран-членов Североатлантического альянса где оценивают и решают стратегическое направление деятельности Альянса, пишет Википедия.

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