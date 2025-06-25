Неожиданное перевоплощение: Зеленский впервые надел костюм

Президент Украины прибыл на саммит НАТО, на полях которого проведет ряд встреч с мировыми лидерами.

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Зеленский приехал в костюме на саммит НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

Что известно:

Зеленский прибыл на саммит НАТО в костюме

Президент проведет ряд встреч с мировыми лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский впервые появился в костюме с начала полномасштабного вторжения. В таком видео он прибыл на саммит НАТО. Видео уже разлетелось в Сети.

Когда президент вышел из машины, все заметили, что он надел куртку-пиджак, льняную рубашку и брюки с чертами милитари. Таким образом он смени милитаризованное хаки та более официальный стиль. Стоит отметить, что Зеленский традиционно не надевал галстук.

видео дня

Смотрите видео с Зеленским в костюме:

Зеленский приехал в костюме на саммит НАТО / фото: скриншот

Известно, что на полях саммита в Гаазе Зеленский проведет встречи с мировыми лидерами. Ожидается встреча с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Фридрихом Мерцом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Лаксоном.

Вопрос о костюме Зеленского - что известно

Напомним, во время визита в Вашингтон 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Дональдом Трампом. Встреча прошла в напряженной атмосфере, а Зеленский покинул Белый дом раньше, чем планировалось.

Одной из причин, которая якобы разозлила Трампа - отсутствие костюма у Зеленского. Также 3 марта Трамп заявил, что президенту Украины стоит больше ценить поддержку США.

Ситуация вызвала общественный резонанс. На церемонии "Оскар" Адам Сэндлер в шутку ответил на критику своего стиля, что можно трактовать как намек на замечание Трампа. А украинский танцор Дмитрий Дикусар отреагировал ироничным фото в военной форме с прилагающимся галстуком, подписав: "Они думают, что у нас костюмов нет".

Как сообщал Главред, журналист ультраправой сети Real America's Voice Брайан Гленн, который в Белом доме спросил Владимира Зеленского, почему тот не носит костюм, заявил о многочисленных угрозах в свой адрес. В интервью BBC он рассказал, что получил тысячи комментариев, телефонные звонки и даже угрозы смертью.

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