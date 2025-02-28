"Он может вернуться, когда будет готов к миру": Зеленский досрочно покидает Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после ссоры с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
При этом сам Трамп решил, что Зеленский якобы не готов к миру и заявил, что президент Украины "проявил неуважение к США".
"У нас сегодня была очень содержательная встреча в Белом доме. Я определил, что Зеленский не готов к миру, если к нему привлечены США, потому что он чувствует, что наше привлечение дает ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимущества, я хочу мира. Он проявил неуважение к США в Овальном кабинете. Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру", - написал Трамп.
Судя по всему, в этот раз не будет подписания соглашения об ископаемых.
Позже в Сети появилось фото с моментом, как Владимир Зеленский покидает Белый дом.
В Белом доме подтвердили, что пресс-конференция Трампа и Зеленского отменена.
"Пресс-конференция отменена. Украинцы решают, можно ли ее перенести, пока Зеленский еще находится в США", - отметили там.
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