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Зеленский сделал первое заявление после скандала в Белом доме

Ангелина Подвысоцкая
28 февраля 2025, 21:35
1856
Зеленский заявил, что Украине нужен справедливый и длительный мир.
зеленский
Зеленский сделал первое заявление после скандала с Трампом / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление после того, как покинул Белый дом на фоне скандала с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Он опубликовал пост в соцсети Х.

"Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо Президенту, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого", - написал Зеленский.

зеленский
Зеленский сделал первое заявление после скандала с Трампом / фото: скриншот

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Украине необходимы реальные гарантии безопасности, потому что без них война вернется.

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"Безопасность - это не просто слово. Это жизнь. Это будущее без сирен, без потерь, без страха за тех, кого любим. Без реальных гарантий война вернется. Она всегда возвращается туда, где оставляют шанс на новый удар. Президент борется за нашу страну, за каждого, кто защищает справедливый и долговременный мир. Поддерживаю Президента, который отстаивает интересы нашего героического народа. В каждой ситуации. Точка", - написал Ермак.

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