США готовы пойти на многое: Трамп ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины

О гарантиях безопасности, по словам Трампа, можно будет говорить после достижения мира.

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Трамп ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, facebook.com/DonaldTrump

Главные тезисы:

Приятно мечтать о мире, но его нужно добиваться

И России, и Украине нужно будет пойти на компромиссы

Трамп анонсировал заключение "исторического соглашения"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут многое сделать для Украины. О гарантиях безопасности, по его словам, можно будет говорить после достижения мира. Об этом заявил президент США по время совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

Трампу задали вопрос о том, что готовы предложить Штаты, если не гарантии безопасности.

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"Мы готовы пойти на многие меры. Но когда говорим о мире, приятно думать о том, что нам предстоит мир, но его нужно добиваться. Мы произвели колоссальное воздействие на Россию. Я не хотел бы говорить о второй стадии, прежде чем мы окончательно решим все вопросы по первой стадии", - сказал глава Белого дома.

Трамп выразил надежду, что заключить соглашение получится. При этом он подчеркнул, что и России и Украине, придется пойти на ряд моментов.

"Необходимо, чтобы Россия согласилась на определенные моменты, чтобы Украина пошла на это. Мы прошли большой путь. Надеюсь, нам удастся заключить историческое соглашение", - резюмировал американский лидер.

Смотрите видео - Трамп высказался о гарантиях безопасности для Украины:

Визит Зеленского в США

По данным ресурса FlightAware, самолет с президентом Зеленским приземлился в США на авиабазе Joint Base Andrews в 17:59 по местному времени. Полет президентского A319 из аэропорта Шаннон (Ирландия) до военной авиабазы Joint Base Andrews (штат Мэриленд, США) длился 8 ч 2 мин.

В пятницу, в США между Трампом и Зеленским должно быть подписано "большое соглашение".

Соглашение с США по ресурсам / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, ранее президент Зеленский анонсировал переговоры с Трампом 28 февраля.

В ходе встречи планируется подписать соглашение о редкоземельных минералах, также будут обсуждаться "другие вещи".

"Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский собирается приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большой сделкой", - сказал Трамп.

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