Военная помощь и гарантии для Украины: Зеленский встретился с сенаторами США

Главное:
- Стороны обсудили продолжение военной помощи Украине
- Киеву необходимы надежные гарантии безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами перед визитом в Белый дом.
"Важный визит в Америку. Встретился с двухпартийной делегацией Сената США в Вашингтоне", - сообщил он в Telegram.
При этом глава государства также раскрыл подробности встречи с двухпартийной делегацией Сената США.
"Продолжение военной помощи нашему государству и соответствующие законодательные инициативы, встреча с президентом Трампом, усилия по достижению справедливого и крепкого мира, наше видение окончания войны и важность надежных гарантий безопасности стали главными темами наших переговоров", - написал он.
Зеленский также добавил, что Украина гордится тем, что "у нас есть такие стратегические партнеры и друзья, как Соединенные Штаты Америки. Спасибо за неизменную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины на протяжении всех трех лет полномасштабной российской агрессии".
О встрече с Зеленским также сообщила сенатор США от штата Миннесота Эми Клобушар.
"Действительно хорошая двухпартийная встреча перед тем, как президент Зеленский отправится в Белый дом", - написала она в соцсети Х.
"Мы с Украиной", - добавила сенатор.
Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский прибыл на встречу с Дональдом Трампом для подписания соглашения об ископаемых. Президент Украины прибыл в Вашингтон, где планируется подписание соглашения о металлах.
Ранее Трамп ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины. О гарантиях безопасности, по словам Трампа, можно будет говорить после достижения мира.
Как сообщал Главред, планируется подписать соглашение о редкоземельных минералах, также будут обсуждаться "другие вещи".
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Решение о военной помощи Украине от США
В прошлом году Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.
Позже Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Это стало последним большим пакетом помощи США Украине.
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