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ОНЛАЙН: Зеленский и Трамп подписывают соглашение о минералах, все подробности

Ангелина Подвысоцкая
28 февраля 2025, 18:30обновлено 28 февраля, 19:10
1521
Президент Украины прибыл в Вашингтон, где планируется подписание соглашения о металлах.
Зеленский, Трамп
Зеленский встретился с Трампом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Он уже встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Текстовый онлайн встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне, самые важные моменты встречи

Сортировка по хронологии
19:40

Трамп заявил, что Украина, по его мнению, не имеет карт в руках

"Можете ли вы выступать с позиции силы без США? Ваши люди смельчаки. Или мы делаем эту сделку. Или вы выходите из соглашения. Я понимаю, что будет тяжело, будет сложно. Но у вас нет на руках карт. Когда мы подпишем соглашение, вы будете в лучшей позиции. Но надо выражать благодарность. Вы ее не выражаете. Это не очень хорошо. Это не очень мило с вашей стороны", - сказал Трамп Зеленскому во время спора.

19:28

В конце разговора Трамп упрекнул Зеленского в том, что тот не благодарен за помощь.

видео дня
19:24
трамп зеленский

Зеленский в прямом эфире поссорился с Трампом и Венсом

Началось с того, что Венс заявил, что с Путиным все можно решить с помощью дипломатии. На что президент ответил, что дипломатия в Путиным не работает.

После этого Венс на пару с Трампом начали рассказывать, что Украина не в том положении, чтобы диктовать что-либо США.

19:17
пояс усика
Пояс Усика

Зеленский привез на встречу чемпионский пояс Усика?

19:15

❗️Трамп говорит, что разговаривал с Путиным пару дней назад. Он добавил, что Путин хочет заключить сделку

Зеленский заявил, что надеется, что Трамп на его стороне. Тот ответил, что он находится посередине, он ни на чьей стороне и хочет "все решить", урегулировать конфликт. Он подтвердил, что НАТО и Европа должны сделать шаг вперед.

19:07
Зеленский Трамп
Зеленский и Трамп в овальном кабинете / скрин

Украина не вернется к боевым действиям - Трамп

Еще заявления Трампа:

"Соглашение о прекращении огня неизбежно".

"Украина и США подпишут соглашение по минералам сегодня. Это "очень справедливое соглашение" с Украиной и "большое обязательство" со стороны США. Украина не вернется к боевым действиям".

"Я не хочу говорить о гарантиях безопасности пока не будет заключено соглашение. Проблемы безопасности это "всего 2% проблемы", другие страны тоже подключатся, возможно, это будет выглядеть в другой форме".

19:00

Зеленский говорит, что хочет обсудить, на что готовы пойти США

Зеленский поблагодарил Трампа за сделку по минералам и сказал, что хочет обсудить, что США готовы сделать. Он выразил надежду, что "вместе мы сможем остановить его", имея в виду президента России Путина.

Зеленский сказал, что Украина нуждается в американских средствах противовоздушной обороны.

Он показал Трампу несколько фотографий конфликта. "Даже на войне есть правила. ... У этих ребят нет правил", - добавил он, имея в виду Россию.

18:49

Мы подпишем соглашение по минералам сегодня, - Трамп

"У нас очень честная сделка с Украиной. Это большое обязательство со стороны США", - заявил он.

18:45

Вот так вежливо Трамп встречал украинского президента. А еще несколько дней назад он называл Зеленского диктатором.

"Он хорошо одет сегодня", - пошутил Трамп, показывая на Зеленского.

18:35

Зеленский встретился с сенаторами перед визитом к Трампу

Зеленский в Вашингтоне
Зеленский в Вашингтоне

Фото с Зеленским опубликовала сенатор из Миннесоты Эми Клобушар.

"Действительно хорошая двухпартийная встреча перед тем, как президент Зеленский направится в Белый дом. Мы с Украиной", - написала сенатор.

18:33
Зеленский Трамп
Зеленский и Трамп встреча

В Вашингтоне началась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского

В Сети уже разлетелось видео с моментом, как подъезжает коттедж Зеленского. Президент Украины Владимир Зеленского выходит из машины и жмет руку Трампу. Под пристальным вниманием камер он показывает жест - большой палец вверх.

Смотрите видео со встречей Владимира Зеленского и Дональда Трампа:

Зеленский и Трамп
Зеленский встретился с Трампом / фото: скриншот

Сообщается, что в Вашингтоне уже началась личная встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Новость дополняется...

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