ОНЛАЙН: Зеленский и Трамп подписывают соглашение о минералах, все подробности

19:24

Зеленский в прямом эфире поссорился с Трампом и Венсом

Началось с того, что Венс заявил, что с Путиным все можно решить с помощью дипломатии. На что президент ответил, что дипломатия в Путиным не работает.

После этого Венс на пару с Трампом начали рассказывать, что Украина не в том положении, чтобы диктовать что-либо США.