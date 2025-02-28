Украина не согласится на прекращение огня с РФ: Зеленский назвал причину

Ранее страна-агрессор РФ уже многократно нарушала перемирие, напомнил Владимир Зеленский.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-ne-soglasitsya-na-prekrashchenie-ognya-s-rf-zelenskiy-nazval-prichinu-10643648.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский сделал заявление о прекращении войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Важно:

Украина не пойдет на прекращение огня без гарантий безопасности

Ранее страна-агрессор РФ уже многократно нарушала перемирие

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не пойдет на прекращение огня с РФ без предоставления гарантий безопасности.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами в Белом доме вместе с президентом Дональдом Трампом, передает Укринформ.

видео дня

Глава государства напомнил о том, что ранее страна-агрессор РФ уже многократно нарушала перемирие.

"Путин 25 раз нарушал режим прекращения огня. Поэтому мы не пойдем на прекращение огня без гарантий безопасности. Документа недостаточно. Нужна сильная армия. Российские солдаты боятся наших, но, если у нас будут пустые склады, нам нечем будет защищаться", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский встретился с сенаторами США. Владимир Зеленский раскрыл подробности встречи с двухпартийной делегацией Сената США.

Напомним, ранее Трамп ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины. О гарантиях безопасности, по словам Трампа, можно будет говорить после достижения мира.

Как сообщал Главред, планируется подписать соглашение о редкоземельных минералах, также будут обсуждаться "другие вещи".

Другие новости:

Мирный план Трампа - что известно Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции. В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа": заморозка войны;

оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";

Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова. Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит. 6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины. Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент. Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред