Мирный план Трампа представят в Мюнхене: в Bloomberg раскрыли три главных пункта

Предполагается, что оккупированные территории Украины останутся в "подвешенном состоянии".

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В чем суть "мирного плана" Дональда Трампа - СМИ раскрыли детали / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, facebook.com/DonaldTrump

Главные тезисы:

На Мюнхенской конференции представят "мирный план" Трампа

Вероятна заморозка войны, Украина получит гарантии

Келлог приедет в Киев и страны ЕС

На Мюнхенской конференции безопасности будет представлен план президента США Дональда Трампа по прекращению войны РФ против Украины. Он, вероятно, будет предполагать заморозку войны и гарантии безопасности для Украины. Об этом заявляет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники.

Как пишет издание, мирный план Трампа будет представлен союзникам Китом Келлогом на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Собеседники отказались сообщить, насколько подробными, по их мнению, будут обсуждения плана и в каком формате они будут проходить.

видео дня

На протяжении последних недель Келлог и другие чиновники намекали на то, что союзники Трампа называют "миром через силу".

В Bloomberg описали, в чем состоит "мирный план Трампа":

заморозка войны;

оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";

Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

В феврале Келлог должен приехать в Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также спецпосланник Трампа отправится в страны Европейского союза.

Как сообщили источники издания, сам Зеленский планирует посетить несколько стран Персидского залива после Мюнхенской конференции.

Спикер Офиса президента отказался от комментариев. Его коллега из Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз заявил, что Келлог продолжит взаимодействовать с союзниками, чтобы помочь выполнить обещание Трампа завершить войну.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Планы по завершению войны в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что ведет конструктивные разговоры и с Украиной, и с Россией, и выразил надежду, что скоро война между двумя странами закончится.

"У нас очень хорошие переговоры идут, и я надеюсь, я уверен, что скоро ситуация коренным образом изменится, потому что нельзя допустить, чтобы это продолжалось", - сказал глава Белого дома.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина нуждается в серьезных гарантиях безопасности. По мнению Зеленского, оптимальным решением может стать вступление государства в НАТО.

Как пишет The Wall Street Journal, у президента США Дональда Трампа растет нетерпимость в отношении главы Кремля Владимира Путина. Советники хозяина Белого дома строят планы, направленные на принуждение России к уступкам путем усиления санкций или снижения цен на нефть.

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