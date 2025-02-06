У Трампа растет нетерпимость к Путину, Белый дом готовит план – WSJ

Украина и агрессор Россия столкнутся с множеством острых вопросов, если начнутся серьезные переговоры.

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Трамп санкциями или ценами на нефть попытается принудить Путина к уступкам в Украине - СМИ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот YouTube

Главное из материала The Wall Street Journal:

Трамп собирается принудить Путина к уступкам

Украина и РФ столкнутся с рядом острых вопросов

Пока непонятно, какой будет роль Украины в архитектуре безопасности Запада

У президента США Дональда Трампа растет нетерпимость в отношении главы Кремля Владимира Путина. Советники хозяина Белого дома строят планы, направленные на принуждение России к уступкам путем усиления санкций или снижения цен на нефть.

США намерены принудить РФ к уступкам

В материале The Wall Street Journal говорится, что нетерпимость Трампа в отношении Путина растет. Американский президент и его советники строят планы по принуждению Кремля к уступкам в рамках потенциальных переговоров с Украиной. Инструментом давления на РФ станет либо усиление санкций, либо снижение цены на нефть.

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Украина и РФ столкнутся с проблемами

Как полагают журналисты, если переговоры между Киевом и Москвой действительно начнутся и будут вестись всерьез, обе стороны столкнутся с большим количеством острых моментов.

"Если переговоры начнутся всерьез, обе стороны столкнутся со множеством острых проблем, включая вопрос, сохранит ли Россия все украинские территории, которые она заняла в ходе боевых действий, и получит ли Москва какое-либо смягчение санкций", - говорится в статье.

Что известно о Трампе / Инфографика: Главред

Вопрос будущего Украины

Также в материале указано, что вопрос будущего Украины остается сложным. Пока неизвестно, какую роль будет играть государство в западной архитектуре безопасности, и какие гарантии предоставят Киеву для того, чтобы Россия не напала снова.

Планы по завершению войны – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина нуждается в серьезных гарантиях безопасности. По мнению Зеленского, оптимальным решением может стать вступление государства в НАТО.

Администрация Трампа 14-16 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности представит план завершения войны РФ и Украины. Ожидается, что механизм будет обнародован Китом Келлогом – специальным представителем США по Киеву и Москве.

Кит Келлог приедет с визитом в Украину 20 февраля, сообщили журналисты Суспільне со ссылкой на источники в Офисе президента. Эту дату предложили в Белом доме.

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