У Трампа растет нетерпимость к Путину, Белый дом готовит план – WSJ

Главное из материала The Wall Street Journal:
- Трамп собирается принудить Путина к уступкам
- Украина и РФ столкнутся с рядом острых вопросов
- Пока непонятно, какой будет роль Украины в архитектуре безопасности Запада
У президента США Дональда Трампа растет нетерпимость в отношении главы Кремля Владимира Путина. Советники хозяина Белого дома строят планы, направленные на принуждение России к уступкам путем усиления санкций или снижения цен на нефть.
США намерены принудить РФ к уступкам
В материале The Wall Street Journal говорится, что нетерпимость Трампа в отношении Путина растет. Американский президент и его советники строят планы по принуждению Кремля к уступкам в рамках потенциальных переговоров с Украиной. Инструментом давления на РФ станет либо усиление санкций, либо снижение цены на нефть.
Украина и РФ столкнутся с проблемами
Как полагают журналисты, если переговоры между Киевом и Москвой действительно начнутся и будут вестись всерьез, обе стороны столкнутся с большим количеством острых моментов.
"Если переговоры начнутся всерьез, обе стороны столкнутся со множеством острых проблем, включая вопрос, сохранит ли Россия все украинские территории, которые она заняла в ходе боевых действий, и получит ли Москва какое-либо смягчение санкций", - говорится в статье.
Вопрос будущего Украины
Также в материале указано, что вопрос будущего Украины остается сложным. Пока неизвестно, какую роль будет играть государство в западной архитектуре безопасности, и какие гарантии предоставят Киеву для того, чтобы Россия не напала снова.
Планы по завершению войны – новости по теме:
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина нуждается в серьезных гарантиях безопасности. По мнению Зеленского, оптимальным решением может стать вступление государства в НАТО.
Администрация Трампа 14-16 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности представит план завершения войны РФ и Украины. Ожидается, что механизм будет обнародован Китом Келлогом – специальным представителем США по Киеву и Москве.
Кит Келлог приедет с визитом в Украину 20 февраля, сообщили журналисты Суспільне со ссылкой на источники в Офисе президента. Эту дату предложили в Белом доме.
Другие новости:
- Трамп объявил об условии помощи Украине от США – СМИ
- Редкоземельные металлы Украины для США: Сибига оценил идею Трампа
- Мирный план Трампа представят на следующей неделе: СМИ раскрыли, что в него войдет
Что такое The Wall Street Journal?
The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред