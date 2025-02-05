Мирный план Трампа представят на следующей неделе: СМИ раскрыли, что в него войдет

Специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции, отмечают СМИ.

https://glavred.info/ukraine/ssha-predstavyat-mirnyy-plan-trampa-uzhe-na-sleduyushchey-nedele-chto-v-nego-voydet-smi-10637054.html Ссылка скопирована

Стали известны первые детали мирного плана Трампа по Украине / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, 22 отдельная механизированная бригада

О чем говорится в материале Bloomberg:

Мирный план Трампа по окончанию войны в Украине будет представлен на следующей неделе

СМИ раскрыли несколько элементов мирного плана США

На следующей неделе на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии администрация президента Дональда Трампа представит долгожданный план по прекращению войны России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По данным неназванных чиновников, план будет представлен союзникам специальным представителем Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом. В то же время они не раскрыли деталей относительно уровня обсуждений и формата встреч.

видео дня

Отмечается, что предложение планируют объявить на конференции, которая будет проходить 14-16 февраля в Баварии, за неделю до третьей годовщины полномасштабной войны. Из последних заявлений Келлога и других представителей администрации можно сделать вывод, что план базируется на концепции "мира через силу", которую поддерживают союзники Трампа.

"Элементы включают потенциальное замораживание конфликта и оставление территории, оккупированной российскими войсками, в неопределенном состоянии, а также предоставление Украине гарантий безопасности, чтобы Москва не смогла снова напасть", - говорится в материале.

Что известно о самых громких обещаниях Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США не сократили объемы поддержки Украины после смены администрации в Белом доме, однако на данный момент вопрос о новых пакетах помощи не рассматривается. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также поблагодарил Соединенные Штаты за сохранение военной поддержки.

В то же время к дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны России против Украины, привлечено большое количество стран. Как отметил советник президента США по национальной безопасности Майк Волц, эти усилия направлены на достижение справедливого мира.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ведет конструктивные переговоры как с Украиной, так и с Россией, выразив надежду, что война между двумя странами завершится в ближайшее время.

Другие новости:

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред