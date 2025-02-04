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Полмира помогает Трампу: в Белом доме сделали заявление о завершении войны

Руслана Заклинская
4 февраля 2025, 22:43
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Половина мира пытается помочь Трампу завершить войну РФ против Украины, заявил Майкл Уолтц.
Полмира помогает Трампу: в Белом доме сделали заявление о завершении войны
Половина мира пытается помочь Трампу завершить войну РФ против Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump, скриншот

Главные тезисы Уолца:

  • Многие страны помогают Трампу завершить войну в Украине
  • Завершение войны необходимо достичь на справедливых условиях
  • Встречу Трампа с Путиным в ОАЭ или Саудовской Аравии не могут ни подтвердить, ни опровергнуть

Большое количество стран вовлечено в дипломатические усилия, направленные на прекращение войны России против Украины. Завершить войну пытаются справедливым способом. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц в эфире Fox News.

"Невероятно то, что половина мира пытается помочь президенту Трампу завершить эту войну и закончить ее справедливым способом, который предотвратит будущие войны", - сказал он.

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Также Уолтца попросили прокомментировать публикацию Reuters, которая со ссылкой на российские источники утверждала, что Кремль рассматривает Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию как возможное место для встречи Трампа и Путина.

Советник главы Белого дома отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. В то же время Уолтц посоветовал относиться с осторожностью к заявлениям, поступающим из неназванных российских источников.

Кроме этого, Уолтц подчеркнул, что Трамп четко заявил о своем стремлении положить конец войне.

"И мы получаем всевозможные обращения, но сегодня мне нечего подтвердить или сообщить", - добавил советник Трампа.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Встреча Трампа с Зеленским и Путиным - что известно

Как сообщал Главред, 2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация запланировала встречи и переговоры с Украиной, Россией и другими сторонами. Заявление прозвучало после того, как советник президента Украины Дмитрий Литвин призвал союзников Киева к более глубокому подходу в разрешении конфликта.

Также в Reuters появилась информация, что Москва рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как потенциальные места для встречи Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Обе страны не являются членами Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина.

Кроме этого, посольство Украины в США работает над встречами между командами Зеленского и Трампа, но для организации личной встречи нужно время, сообщила посол Оксана Маркарова. Она отметила, что Украина имеет больше контактов с командой нового президента США, чем другие страны.

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Кто такой Майкл Уолтц

Майкл Джордж Глен Уолтц - американский политик и полковник армии Соединенных Штатов. Член Республиканской партии.

Волц родился 31 января 1974 года в Бойнтон-Бич, штат Флорида, и вырос в Джексонвилле. Получил степень бакалавра искусств в области международных исследований в Военном институте Вирджинии и получил звание второго лейтенанта армии США, пишет Википедия.

Уолтц - "зеленый берет" (так в США называют Силы специальных операций) с боевыми наградами, который все еще служит полковником Национальной гвардии армии США и бывший советник по политике Белого дома и Пентагона. Он первый "зеленый берет", избранный в Конгресс.

Прослужил в армии более 26 лет. Служил как офицер спецназа с многочисленными командировками в Афганистан, на Ближний Восток и в Африку. За боевые заслуги Уолтц был награжден четырьмя бронзовыми звездами, в частности, двумя - за храбрость.

Уолтц поддержал Дональда Трампа на президентских праймериз Республиканской партии в 2024 году.

После вторжения России в Украину в 2022 году он призвал администрацию Джо Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь ему оттеснить российские войска. Но в 2024 году Волтц заявил, что должна произойти переоценка целей Соединенных Штатов в Украине.

В частности, в апреле 2024 года Уолтц голосовал против дополнительного финансирования помощи Украине на $60 млрд.

"Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, США должны защитить свою южную границу", - писал он.

При этом среди других причин своего голосования против финансирования для Украины Уолтц называл отсутствие стратегии у администрации президента Джо Байдена.

Он критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, а также за недостаточные санкции против энергетического сектора России.

"Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится, пока не привлечет страны НАТО. Нужно остановить Россию перед тем, как она втянет НАТО и США в войну", - писал Волтц.

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