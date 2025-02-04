Встреча Зеленского с Трампом: посол Украины раскрыла детали подготовки

Посольство Украины имеет хорошие контакты с госсекретарем Марко Рубио и новым советником по нацбезопасности США.

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Готовится встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом / Коллаж: Главред, фото: ОП

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Идет работа над рядом встреч между командами президентов Украины и США

Контактов у Украины с командой Трампа больше, чем у других стран

Посольство Украины в США работает над рядом встреч между командами президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, для организации личной встречи нужно время.

Об этом в ответ на вопрос, идет ли речь также о встрече Зеленского и Трампа, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью изданию Суспильне.

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"Мы всегда готовим и встречи, и звонки. Это занимает определенное время. Контактов у Украины (с командой нового президента США. - Ред.) гораздо больше, чем у других стран", - подчеркнула посол Украины в США.

Вместе с тем Маркарова также добавила, что посольство имеет хорошие контакты с госсекретарем Рубио и советником по нацбезопасности, с которыми работало еще до избрания Трампа.

Как сообщал Главред, в МИД анонсировали контакты Зеленского с США. Войну необходимо завершить справедливо по отношению к Украине, подчеркнул Георгий Тихий.

Напомним, мирный план Дональда Трампа может заработать через несколько недель после инаугурации. Переговорный процесс между Россией и Украиной может начаться ближе к Пасхе. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Ранее сообщалось, что Трамп отложил свое предвыборное обещание "завершить войну в Украине за 24 часа" на несколько месяцев. Европейские партнеры расценили это как сигнал, что его администрация не планирует немедленно отказываться от поддержки Киева.

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Кто такая Оксана Маркарова Оксана Маркарова — украинский государственный деятель и финансист. Родилась 28 октября 1976 года в городе Ровно. Первое образование получила в Киево-Могилянской Академии, где стала магистром экологических наук. Затем училась в Индианском университете в Блумингтоне, США. Там же получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли, пишет Википедия. С 1998 по 1999 год и с 2001 по 2003 год занимала должности советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund, а в 2000 году проходила практику во Всемирном банке. В 2003 году возглавила инвестиционную группу ITT. С марта 2015 по апрель 2016 года занимала должность заместителя министра — руководителя аппарата Министерства финансов Украины. 29 апреля 2016 года в новом правительстве была назначена на должность первого заместителя министра финансов Украины. 8 июня 2018 года была назначена исполняющей обязанности министра финансов Украины. 22 ноября 2018 года была утверждена на должности министра финансов Украины. Сохранила свою должность в правительстве Алексея Гончарука. 4 марта 2020 года - отправлена в отставку вместе с большей частью правительства. 25 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

В 2021 году Оксана Маркарова вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала "Новое время".

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