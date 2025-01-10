Подготовка встречи Трампа с Путиным: в МИД анонсировали контакты Зеленского с США

Войну необходимо завершить справедливо по отношению к Украине, подчеркнул Георгий Тихий.

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Готовится встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

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Готовятся украинско-американские контакты на самом высоком уровне

Ожидается прямой контакт между Зеленским и Трампом

Украина ожидает встречу между избранным президентом США Дональдом Трампом и главой украинского государства Владимиром Зеленским после инаугурации 20 января, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"Дональд Трамп и раньше говорил о планах такой встречи, поэтому ничего нового в этом мы не видим. Наша позиция очень простая: мы все в Украине хотим завершить войну справедливо для Украины, и мы видим, что президент Трамп тоже настроен решительно на прекращение войны", - сказал он на брифинге.

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По словам представителя МИД, "главное сейчас то, что мы ждем встречу наших президентов: президента Трампа и президента Зеленского". В МИД подчеркнули, что для Украины важно совместно работать с США ради мира.

"Мы готовимся к контактам украинско-американских на самом высоком и высоком уровне сразу после инаугурации", - отметил также он.

"Мы все ожидаем прямого, личного контакта между президентом Зеленским и Трампом. Мы ожидаем, что контакты состоятся как можно скорее после инаугурации Трампа", - добавил Тихий.

Как сообщал Главред, Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Конкретную дату проведения переговоров он не уточнил. Во время выступления перед губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде Трамп заявил, что Путин выразил желание провести переговоры.

Напомним, мирный план Дональда Трампа может заработать через несколько недель после инаугурации. Переговорный процесс между Россией и Украиной может начаться ближе к Пасхе. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Ранее сообщалось, что Трамп отложил свое предвыборное обещание "завершить войну в Украине за 24 часа" на несколько месяцев. Европейские партнеры расценили это как сигнал, что его администрация не планирует немедленно отказываться от поддержки Киева.

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Кто такой Георгий Тихий? Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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