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"Должны положить конец войне": Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным

Анна Ярославская
10 января 2025, 06:46
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Избранный президент США не назвал конкретной даты проведения переговоров.
Трамп, Путин
Трамп заявил о подготовке по встрече с Путиным / Коллаж Главред, фото facebook D.Trump, скрин с видео

Главное:

  • Путин хочет встретиться с Трампом
  • Идет подготовка ко встречи двух лидер
  • Точная дата переговоров пока не сообщается

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Конкретную дату проведения переговоров он не уточнил.

Как пишет Reuters, во время выступления перед губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде Трамп заявил, что Путин выразил желание провести переговоры.

видео дня

"Он хочет встретиться, и мы готовим это", – сказал избранный президент.

Трамп не назвал конкретной даты проведения переговоров, но подтвердил, что встреча обсуждается.

"Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны положить конец этой войне", – сказал он, имея в виду войну в Украине.

Планы Трампа по завершению войны - что известно

Как сообщал Главред, в сентябре Дональд Трамп заявил, что если он выиграет президентские выборы в США, то в первый день своего президентства позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидеру РФ Владимиру Путину. По его словам, мирное "соглашение будет заключено в течение 24 часов".

Трамп инфографика
Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

В январе стало известно, что у Трампа хотят найти решение для завершения войны за 100 дней. Отмечается, что американские чиновники будут создавать "необходимые условия", чтобы Трамп поговорил как с Путиным, так и с Зеленским.

Мирный план Дональда Трампа может заработать через несколько недель после инаугурации. Переговорный процесс между Россией и Украиной может начаться ближе к Пасхе. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп отложил свое предвыборное обещание "завершить войну в Украине за 24 часа" на несколько месяцев. Европейские партнеры расценили это как сигнал, что его администрация не планирует немедленно отказываться от поддержки Киева. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников.

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