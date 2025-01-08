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Завершить войну за 100 дней: у Трампа раскрыли планы по Украине

Андрей Ганчук
8 января 2025, 22:11обновлено 8 января, 22:55
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Задача Трампа – не сдать что-то Путину, а спасти и гарантировать суверенитет Украины, сказал Кит Келлог.
Трамп, Украина
В команде Трампа попробуют найти решение, которое позволило бы завершить войну за 100 дней - Келлог / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офис президента Украины

Что сказал Кит Келлог:

  • У Трампа хотят найти решение для завершения войны за 100 дней
  • Трамп собирается спасти суверенитет Украины и дать ей гарантии
  • Будут созданы условия для переговоров Трампа с Зеленским и Путиным

Команда избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа будет искать решение, которое позволит завершить российско-украинскую войну в течение 100 дней после инаугурации. Об этом заявил специальный представитель будущей американской администрации по Украине и России Кит Келлог.

В интервью Fox News Келлог рассказал о том, что он и Трамп понимают: времени на поиск решения по завершению войны – мало.

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"Людям нужно понимать: Трамп не пытается что-то дать Путину или россиянам, он действительно пытается спасти суверенитет Украины и гарантировать. И он будет гарантировать, что это справедливо и честно", - объяснил Келлог.

"Необходимые" условия для переговоров с Зеленским и Путиным

Также он добавил, что американские чиновники будут создавать "необходимые условия", чтобы Трамп поговорил как с Путиным, так и с Зеленским.

"Я думаю, что они придут к приемлемому решению в ближайшей перспективе. Когда я говорю о ближайшей перспективе, я хотел бы поставить цель на личном уровне, на профессиональном уровне, я бы сказал, давайте обозначим 100 дней и будем двигаться. И посмотрим, как мы можем сделать это в ближайшей перспективе, чтобы убедиться, что решение будет прочным, устойчивым и что эта война закончится, чтобы мы прекратили кровавую бойню", - говорит представитель команды Трампа.

Также Кит Келлог подчеркнул, что завершение войны РФ против Украины важно для национальной безопасности США.

Решение – часть американских интересов.

Трамп инфографика
Кратко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Планы Трампа по завершению войны – что об этом известно:

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп в январе приложит больше усилий для завершения войны. Зеленский подчеркнул: Киеву нужен справедливый и устойчивый мир с гарантиями безопасности.

Трамп заявил, что Путин хотел бы с ним встретиться, однако такой встречи не будет до инаугурации президента США. Пока это неуместно.

Официальную Москву не устраивают мирные инициативы Трампа, говорил руководитель МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Кремль против того, чтобы вступление Украины в НАТО было отложено на 20 лет, а на территории украинского государства появились европейские миротворцы.

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Кто такой Кит Келлог

Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса. Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI.

Келог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение. Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну путем переговоров с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот — усилить поставки, если Кремль не захочет диалога. "Мы говорим украинцам: Вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", — говорил Келлог в июне.

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