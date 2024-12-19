'В январе Трамп увеличит усилия': Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ

США и Европа должны быть за столом переговоров о мире с Россией, подчеркнул президент Украины.

https://glavred.info/ukraine/v-yanvare-tramp-uvelichit-usiliya-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-peregovorah-s-rf-10623695.html Ссылка скопирована

Украина и Европа должны начать переговоры о мире с сильной позиции / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы Зеленского:

Европа должна быть за столом переговоров с Украиной

В январе президент США Дональд Трамп увеличит усилия для завершения войны

Украина нуждается в длительном мире, а не во временном прекращении боевых действий

Украина с Европой должна начинать переговоры о прочном мире с сильной позиции. В январе избранный президент США Дональд Трамп увеличит усилия для завершения войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Европейского совета.

"Европа должна быть за столом переговоров, когда наступит время. Как и Украина, ЕС должен начать переговоры на сильных позициях, а сила Европы - в единстве", - отметил глава государства.

видео дня

По его словам, Украина нуждается в скоординированной работе, направленной на достижение длительного мира, а не временного прекращения боевых действий, к которому стремится Путин, чтобы выиграть время.

"Мы должны подтолкнуть Москву к настоящему, устойчивому и гарантированному миру. Мы все понимаем, что в январе президент Трамп увеличит усилия, направленные на окончание войны. От нас зависит, поддержит ли его Европа сильным, единым голосом", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул важность сотрудничества со странами Глобального Юга, такими как Китай, Индия, Саудовская Аравия и Бразилия, для усиления давления на Россию. По его мнению, эти государства должны не только поддерживать территориальную целостность Украины, но и активно использовать свое влияние для достижения мира.

"Мы просим Европу уделять больше внимания роли этих стран, поскольку они могут подтолкнуть Россию к уважению принципов территориальной целостности, что будет отвечать их собственным интересам и способствовать приближению мира", - добавил он.

Также Зеленский представил семь основных шагов, которые могут заставить Россию признать необходимость мира:

Приглашение Украины присоединиться к НАТО; Прогресс в членстве в ЕС; Поставки обещанных вооружений и систем ПВО, а также срочное оснащение бригад; Инвестиции в производство оружия; Усиление и сохранение санкций до достижения устойчивого мира; Активное использование замороженных российских активов для поддержки мирных инициатив; Социальная устойчивость - помощь в восстановлении критической инфраструктуры, школ, больниц и энергетической системы.

План победы Зеленского / Инфографика: Главред

Заявление председателя Верховной Рады

Во время "Прямой линии" российский диктатор Владимир Путин заявил о "возможных компромиссах и переговорах с Украиной". В ответ председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подчеркнул, что условия для любых переговоров должны определяться исключительно украинской стороной, которая является жертвой российской агрессии.

"Моя позиция не изменилась в этой войне. Агрессором является Российская Федерация, жертвой является Украина. Украина, как страна-соучредитель Организации Объединенных Наций, обращается к одному простому принципу - возвращение к выполнению Устава ООН. Формула этого подхода - это Формула мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский", - сказал Стефанчук во время брифинга в ВРУ.

Также спикер категорически отверг возможность учета условий, которые игнорируют украинскую позицию. По словам спикера, именно Украина должна определять приемлемые шаги для достижения мира, и никакие альтернативные варианты не будут рассматриваться.

"Других вариантов быть не может", - подчеркнул Стефанчук.

Вопрос переговоров Украины и РФ - последние новости

Как сообщал Главред, президент Зеленский заявил, что Украина пока не имеет достаточно сил для освобождения оккупированных территорий. По его словам, дипломатическое давление Запада может заставить Россию пойти на переговоры.

Также спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Украина и Россия готовы к мирным переговорам. Он отметил, что РФ теряет до 200 солдат ежедневно, а привлеченные северокорейские военные также понесли значительные потери.

Кроме этого, в США рассматривают возможность привлечения Китая к мирным переговорам между Украиной и Россией. Советник Белого дома Джейк Салливан отметил, что идея новоизбранного президента Дональда Трампа об участии Китая не является бессмысленной, но Китай не должен диктовать условия Украине или доминировать как посредник.

Читайте также:

Кто такой Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред