Мирные переговоры с РФ: Захарова озвучила новую "хотелку" Кремля

В России хотят привлечь к переговорам Беларусь.

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Мария Захарова озвучила позицию РФ по переговорам Украины и России / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кого РФ хочет привлечь к мирным переговорам с Украиной

Что Захарова заявила о Приднестровье

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страна-агрессор РФ хотела бы привлечь Беларусь к возможным переговорам вокруг Украины.

По словам Захаровой, Россия выражает высокую оценку "мирным инициативам" Минска в вопросе урегулирования войны в Украине, передает РИА Новости.

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"Мы высоко ценим и поддерживаем мирные усилия Минска и считаем важным и необходимым подключение нашего ближайшего союзника к возможным переговорам вокруг Украины, которые будут проходить с участием России", — заявила Захарова.

Она добавила, что обеспечение безопасности Беларуси остается одним из приоритетов РФ. Кроме того, по ее словам, Россия готова защитить своих граждан и миротворческий контингент в Приднестровье.

"Россия обеспечит защиту своих граждан, миротворцев, военнослужащих оперативной группы и объектов в Приднестровье, включая склады в населенном пункте Колбасна", — заявила Захарова.

Она добавила, что все действия, угрожающие безопасности россиян и миротворцев, будут расценены как агрессия против России в соответствии с международным правом.

Мирные переговоры с РФ - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас у Украины нет сил, чтобы отвоевать у страны-агрессора России территории. Украинцы могут рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, которое заставит Путина сесть за стол переговоров.

Также Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну. По его словам, важно, чтобы изменения в США с приходом Трампа к власти были в пользу Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что реальные переговоры с Москвой об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у России закончатся ресурсы для ведения войны против Украины.

Как сообщал Главред, в Белом доме озвучили позицию относительно переговоров Украины и России. Как заявил заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, президент Владимир Зеленский должен сам решать, когда и при каких условиях садиться за стол переговоров. Действующий лидер Америки Джо Байден будет помогать этому до самого завершения своей президентской каденции.

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Кто такая Мария Захарова Мария Захарова – директор Департамента информации и печати МИД РФ. Как центральная фигура правительственной пропаганды она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

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