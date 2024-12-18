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Нет сил, чтобы вернуть территории: Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ

Мария Николишин
18 декабря 2024, 11:51
2135
Сначала Украина должна разработать модель, план действий или мирный план.
Нет сил, чтобы вернуть территории: Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ
Переговоры с Россией / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления президента:

  • Только дипломатическое давление может заставить Путина сесть за стол переговоров
  • Сейчас Украина находится не в позиции силы для переговоров
  • Ни один лидер не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины

Сейчас у Украины нет сил, чтобы отвоевать у страны-агрессора России территории. Украинцы могут рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, которое заставит Путина сесть за стол переговоров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Parisien.

Однако, президент выразил удивление слабой позицией Запада.

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"Почему с начала войны нас массово не оснастили оружием? Моя речь может показаться дерзкой. Но у меня такое впечатление, что все боятся путинской России. Он пользуется безнаказанностью. Нам нужны сильные Америка и Европа, чтобы оказать давление на Путина и остановить эту войну", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, сейчас Украина находится не в позиции слабости, но и не в позиции силы для переговоров.

"Мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Евросоюза? Да, в будущем, но когда? Сесть за стол с Путиным в таких условиях дало бы ему право решать все в нашей части мира. Сначала мы должны разработать модель, план действий или мирный план, как бы вы его ни называли. Затем мы сможем передать его Путину или, шире, россиянам", - добавляет Зеленский.

Он также подчеркнул, что ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины.

"Мы никогда никому не делегировали этот мандат. Мы - жертвы. Было бы несправедливо, если бы все начали говорить, как должна жить страна. Французы во Франции, итальянцы в Италии или американцы в США знают, чего они хотят для себя. Украинцы тоже", - подытожил президент.

Нет сил, чтобы вернуть территории: Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ
План победы / Инфографика: Главред

Переговоры с РФ - что известно

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что реальные переговоры с Москвой об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у России закончатся ресурсы для ведения войны против Украины.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что президент Владимир Зеленский должен сам решать, когда и при каких условиях садиться за стол переговоров с Россией.

В то же время, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара считает, что избранный президент США Дональд Трамп будет давить на Киев и Москву, чтобы посадить стороны за стол переговоров.

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Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

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