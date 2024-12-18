Нет сил, чтобы вернуть территории: Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ

Сначала Украина должна разработать модель, план действий или мирный план.

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Переговоры с Россией / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления президента:

Только дипломатическое давление может заставить Путина сесть за стол переговоров

Сейчас Украина находится не в позиции силы для переговоров

Ни один лидер не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины

Сейчас у Украины нет сил, чтобы отвоевать у страны-агрессора России территории. Украинцы могут рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, которое заставит Путина сесть за стол переговоров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Parisien.

Однако, президент выразил удивление слабой позицией Запада.

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"Почему с начала войны нас массово не оснастили оружием? Моя речь может показаться дерзкой. Но у меня такое впечатление, что все боятся путинской России. Он пользуется безнаказанностью. Нам нужны сильные Америка и Европа, чтобы оказать давление на Путина и остановить эту войну", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, сейчас Украина находится не в позиции слабости, но и не в позиции силы для переговоров.

"Мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Евросоюза? Да, в будущем, но когда? Сесть за стол с Путиным в таких условиях дало бы ему право решать все в нашей части мира. Сначала мы должны разработать модель, план действий или мирный план, как бы вы его ни называли. Затем мы сможем передать его Путину или, шире, россиянам", - добавляет Зеленский.

Он также подчеркнул, что ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины.

"Мы никогда никому не делегировали этот мандат. Мы - жертвы. Было бы несправедливо, если бы все начали говорить, как должна жить страна. Французы во Франции, итальянцы в Италии или американцы в США знают, чего они хотят для себя. Украинцы тоже", - подытожил президент.

План победы / Инфографика: Главред

Переговоры с РФ - что известно

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что реальные переговоры с Москвой об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у России закончатся ресурсы для ведения войны против Украины.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что президент Владимир Зеленский должен сам решать, когда и при каких условиях садиться за стол переговоров с Россией.

В то же время, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара считает, что избранный президент США Дональд Трамп будет давить на Киев и Москву, чтобы посадить стороны за стол переговоров.

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