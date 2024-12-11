Дежавю с 'Минском-3': дипломат объяснил, заставят ли Украину к переговорам

Украина, как считает дипломат, не может согласиться подписать еще одну бумажку, зная, что написанное в ней Россия не будет выполнять.

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С Путиным опасно подписывать договоренности без гарантий / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Что сказал Хара о мире с Россией:

Россия может пойти в наступление снова, ведь не выполняет свои обещания

Без стратегического решения вопроса безопасности президент не согласится на договоренности

Трамп может не оставить Украине выбора своим сильным давлением

Дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара ответил на вопрос, есть ли риск того, что нас постигнет Минск-3, если Трампу удастся принудить Киев и Москву к переговорам. Свое мнение он высказал в интервью Главреду.

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"Теоретически да. Но Зеленский прекрасно осознает этот риск. 5 декабря было 30-летие Будапештского меморандума - имея этот опыт, Украина не может согласиться подписать еще одну бумажку, зная, что написанное в ней Россия не будет выполнять", - говорит дипломат.

Кроме этого, как вспоминает Хара, сам Зеленский не раз критиковал Порошенко за Минские договоренности.

"Если он сам подпишет нечто подобное, для него это будет политической смертью. Собственно, поэтому первым пунктом плана победы Зеленского является членство в НАТО. Без стратегического решения вопроса безопасности для Украины Зеленский не пойдет ни на какие договоренности", - заявил спикер.

В то же время, по словам Хары, конечно, есть опасения, что давление со стороны Трампа будет таким, что Украина будет не в состоянии сопротивляться дальше.

Условно говоря, как объясняет дипломат, если у нас не будет достаточно вооружения, то мы можем протянуть еще некоторое время, воюя тем, что есть, теряя территории и людей.

"Конечно, это худший сценарий. Но, с другой стороны, у нас нет выхода, потому что мы не можем согласиться на приостановление войны без гарантий безопасности. Как по мне, единственный вариант - попробовать полагаться на европейцев, пока Трамп не столкнется с наглостью россиян. Ведь Россия хочет не только контролировать Украину, но и усилить свой голос в Европе и других частях мира. Россия стремится к статусу сверхдержавы. А это точно не то, что Трамп может продать своему электорату и миру как свою победу", - подытожил Хара.

Мирные переговоры РФ и Украины - что известно

Как сообщал Главред, ранее дипломат Хара также объяснял, начнутся ли переговоры после инаугурации Трампа. По его словам, для таких договоренностей необходимо создать предпосылки.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал старт переговоров между Киевом и Москвой уже зимой. Он пообещал, что Польша будет активно участвовать в любых переговорах.

Сам президент Украины Владимир Зеленский тоже объяснил намерения Трампа, прокомментировав его заявления о "конце войны в Украине за 24 часа". Глава государства подчеркнул, что Украина сотрудничает с командой Трампа.

Еще больше новостей о вероятных переговорах Киева и Москвы:

Кто такой Александр Хара Александр Хара - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV Территориальном и II Территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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