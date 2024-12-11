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Переговоры Украины и РФ: дипломат сказал, стартуют ли они после инаугурации Трампа

Руслана Заклинская
11 декабря 2024, 18:51
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Важными условиями начала переговоров являются гарантии, что война не возобновится во время переговоров, а также участие международных мониторинговых миссий.
Переговоры Украины и РФ: дипломат сказал, стартуют ли они после инаугурации Трампа
Когда начнутся мирные переговоры Украины и РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Главные тезисы дипломата:

  • Переговоры о прекращении войны вряд ли начнутся до 20 января
  • У Дональда Трампа пока нет возможностей для давления на Украину или Россию
  • Для переговоров необходимо создать предпосылки

Переговоры о прекращении войны вряд ли начнутся до 20 января, когда Дональд Трамп станет президентом. Сейчас у избранного президента США нет возможностей для давления ни на Украину, ни на РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

"Должны быть созданы предпосылки для того, чтобы стороны согласились сесть за стол переговоров. Традиционно конфликты начинают решаться, когда обе стороны понимают, что они не могут дальше продолжать войну и им нужно найти выход из ситуации: то ли отложить конфликт на будущее, то ли пытаться решить уже сейчас", - отметил он.

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По словам дипломата, чтобы переговоры стали реальностью, необходимо сначала выполнить определенные условия. Хара подчеркнул, что даже в случае неприятного для Украины варианта - прекращения огня - должны быть гарантии, что война не возобновится, пока продолжаются переговоры. Эксперт добавил, что для этого нужны гарантии со стороны России американцам и европейцам, и "что-то вроде мониторинговой миссии".

"Пока что американцы точно не собираются участвовать в подобных миссиях. На присутствие европейцев вряд ли согласится Россия, потому что они являются членами НАТО и партнерами Украины", - пояснил Хара.

В то же время, как отметил дипломат, вопрос участия китайских или индийских сил, которые могли бы обеспечить надзор за прекращением огня, остается открытым, поскольку это потребует больших финансовых затрат.

"Поэтому я, честно говоря, не вижу возможности того, что переговоры начнутся в ближайшее время, сразу после инаугурации Трампа", - сказал Хара.

Мирные переговоры РФ и Украины - последние новости

Как сообщал Главред, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мирные переговоры об войне в Украине могут начаться уже этой зимой. Польша, которая с 1 января возглавит Европейский Союз, будет активно участвовать в этих переговорах.

Также советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мирные переговоры с Россией возможны только при справедливых условиях, соответствующих международному праву. Он подчеркнул готовность Украины к переговорам, но только при условии принуждения к ответственности агрессора.

Кроме этого, канцлер Австрии Карл Негаммер отметил, что Австрия готова принять будущие мирные переговоры между Украиной и Россией, подчеркнув роль Вены как нейтральной столицы для таких встреч.

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Кто такой Александр Хара

Александр Хара - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV Территориальном и II Территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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