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У Зеленского объявили о позиции Трампа по завершению войны

Андрей Ганчук
11 декабря 2024, 15:34обновлено 11 декабря, 16:15
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Дональд Трамп точно хочет завершить войну агрессора России в Украине, сказал Андрей Ермак.
Дональд Трамп, Владимир Путин
Америка не может поддержать диктатуру Путина, Трамп за справедливый мир - Ермак / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Новоизбранный президент США Дональд Трамп точно намерен завершить российско-украинскую войну. Причем на базе справедливого мира. Киев контактирует с командой Трампа, чтобы уже после его инаугурации начать работу над конкретными темами. Цель Украины – восстановление своей территориальной целостности и суверенитета. Красные линии – в Конституции Украины. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью проекту Карпяк на Суспільному он рассказал о том, что Трамп хочет справедливого мира, а Америка не может поддержать диктатуру Путина.

По словам Ермака, встреча в Париже была организована для того, чтобы ответить на российский лживый месседж, согласно которому "Украина не хочет мира".

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Украине нужен справедливый мир и четкие гарантии

Руководитель ОП акцентировал внимание и на том, что важно, чтобы Киев и будущая администрация Трампа координировали свои шаги. Украине нужен справедливый мир и четкие гарантии безопасности.

"Чтобы они услышали нас, чтобы они действительно – а это не просто – очень быстро могли получить всю информацию за три года, могли получить от первых уст информацию, происходящую сегодня на фронте, все риски всех этих разговоров о каком-то cease–fire, просто cease–fire, без каких-либо гарантий. Четко понимали нашу позицию относительно гарантий, потому что для нас очень важно закончить эту войну справедливым миром, иметь очень сильные юридические и рабочие гарантии, потому что в нашем, к сожалению, опыте все гарантии, которые мы имели до этого момента, не обеспечили нас действительно безопасностью, потому что произошла эта война", - объяснил Ермак.

Пункты плана победы, план победы Инфографика
Кратко о плане победы Зеленского / Инфографика: Главред

Какого диалога ждут у Зеленского после 20 января

Подготовительные консультации Украины и команды Трампа проводятся еще до инаугурации. Это позволит сразу после 20 января начинать работать над конкретными темами. Главное – прекращение войны на справедливых условиях.

"Это я считаю, что на условиях Украины. Потому что все, в чем нуждается Украина, — это возобновление действия международного права, это восстановление нашей территориальной целостности. И об этом мы имеем в виду, когда говорим о справедливом мире", - добавил Андрей Ермак и подчеркнул, что красные линии в переговорах – в Конституции Украины.

Мирные инициативы Трампа – что об этом известно:

Как сообщал Главред, после встречи с Зеленским и Макроном в Париже Трамп обратился к Путину и призвал его сделать шаг к мирному процессу.

Также Трамп выступил за немедленное прекращение огня и начало переговоров.

Зеленский отверг немедленное прекращение огня и переговоры, аргументировав свою позицию тем, что нельзя взять и прекратить войну без гарантий безопасности для Украины. В противном случае Россия в любой момент может снова напасть.

В Кремле заявили Трампу, что готовы, мол, говорить с Украиной только с позиции ультиматумов Путина. Позиция Москвы в этом вопросе не меняется. Путину больше нравятся так называемые инициативы Глобального Юга, которые предусматривают заморозку войны.

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Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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