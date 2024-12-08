У Путина ответили Трампу и разразились "условиями" завершения войны

Что сказал Песков:
- Условия Кремля по переговорам с Украиной не меняются
- Путину больше интересны инициативы Глобального Юга
- Зеленский "должен" отменить запрет на переговоры с Путиным
Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что агрессор Россия готова к переговорам с Украиной, но на условиях Москвы. Владимиру Путину, мол, импонируют так называемые идеи Глобального Юга.
Как сообщают пропагандисты ТАСС, комментируя заявление Трампа о необходимости мира, Песков обвинил Зеленского в, мол, нежелании вести переговоры на условиях Москвы.
"Мы неоднократно говорили о мирном решении. Наша позиция хорошо известна. Наши условия были изложены в июне этого года. От переговоров отказывается сам Зеленский. Для Зеленского достаточно отменить эти решения и выйти на мирный трек", - сказал Песков.
Также он добавил, что Путин приветствует "инициативы" о завершении войны Глобального Юга (они предлагают заморозку войны по сценарию России, - ред.)
Каковы "условия" Путина
Пропагандисты, в свою очередь, напомнили, о каких так называемых условиях Путина "напомнил" Песков:
- Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской Херсонской и Запорожской областей;
- Украина не должна вступать в НАТО;
- Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
"Мирный план" Трампа – что об этом известно:
Как сообщал Главред, в воскресенье, 8 декабря, новоизбранный президент США Дональд Трамп призвал Путина сделать шаг к миру.
Он акцентировал внимание на том, что Украина готова к завершению войны и соглашению с Россией. Кроме того, Трамп призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров.
Нельзя взять и сразу прекратить огонь в Украине, парировал президент Владимир Зеленский.
По его словам, для начала нужно установить четкие и эффективные гарантии мира, чтобы не допустить нового нападения РФ, которое может произойти в любой момент.
Трамп удвоит помощь Украине, если Путин не отнесется серьезно к мирному процессу, считает конгрессмен от Республиканской партии, представитель Комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил Джон Бейкон. Также Трамп усилит экономические санкции и попытается пресечь торговлю Кремля.
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Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
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