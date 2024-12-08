Зеленский отверг немедленное прекращение огня и объявил позицию Украины

Украина рассчитывает на помощь Соединенных Штатов и всего мира для того, чтобы остановить Путина, сказал Владимир Зеленский.

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Зеленский объяснил Трампу, почему нельзя немедленно остановить войну / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Зеленского:

Нельзя взять и сразу остановить войну

Украине нужны эффективные гарантии мира

Без гарантий Путин в любой момент может напасть снова

Украина ведет тяжелую войну с Россией, чтобы воцарился настоящий мир, государство должно получить эффективные гарантии. Нельзя просто взять и закончить войну без гарантий, иначе Путин в любой момент может повторно разжечь боевые действия. Нужен реальный мир через силу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале он, подводя итоги встречи с Макроном и Трампом в Париже, рассказал о том, что украинцы больше всех хотят мира, а Россия пытается его сорвать. Однако мирные соглашения действительно должны работать.

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"Когда мы говорим о действенном мире с Россией, мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира. Украинцы больше всех хотят мира. Россия принесла войну на нашу землю. И именно Россия больше всех хочет сорвать возможность мира", - сказал президент.

Что известно о плане победы Зеленского / Инфографика: Главред

"Путин это уже делал"

Глава государства акцентировал внимание на том, что нельзя просто взять и закончить войну. Войну нужно завершать в рамках реальных и эффективных гарантий мира, иначе Путин в любой момент повторно развяжет боевые действия.

"Вот что такое эта война. Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал. Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, надо гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию", - объяснил ситуацию Зеленский.

Путин боится лишь Америки и всего мира

"Мы все знаем Путина очень хорошо - он болен войнами. Он начал свою карьеру жестокой войной против Чечни и постоянно разжигает другие войны. Его можно остановить только силой, силой лидеров мира, которые могут стать лидерами мира. Рассчитываем на Америку и весь мир для остановки Путина. Единственное, чего он боится, - это Америка и единство мира", - добавил президент.

Украина говорит с партнерами о мире через силу

Также украинский гарант уточнил, что Киев ведет переговоры с партнерами о необходимости установления мира путем силы.

"Именно о мире благодаря силе мы говорим со всеми нашими партнерами - о реальном мире и о шагах и гарантиях, которые для этого нужны людям и государству, на которое напала Россия", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Встреча Зеленского, Трампа и Макрона в Париже – новости по теме:

Как сообщал Главред, 7 декабря в Елисейском дворце в Париже состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и новоизбранного хозяина Белого дома Дональда Трампа. Зеленский назвал встречу хорошей и продуктивной, а также отметил решительность Трампа.

Команда Трампа изменила риторику по Украине, а встреча Зеленского, Макрона и Трампа может привести к появлению нового формата, считает глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, соратники Трампа показали "глубокое понимание" войны.

Украина стремится заключить соглашение о мире, сказал 8 декабря Дональд Трамп. Он призвал главу Кремля Владимира Путина сделать соответствующий шаг к мирному процессу.

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Кто такой Владимир Путин? Владимир Путин - президент Российской Федерации, однако Украина и ряд других стран мира не признают легитимность выборов 2024 года в РФ.

Путин принял решение о вторжении в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Вторжение, которое осудила Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, привело к введению новых санкций против России и ее частичной международной изоляции и вызвало валютный кризис в России. Военным преступником Путина признали Сенат США (единогласно), Сейм Польши. Евросоюз, а также США, Япония и ряд других стран ввели лично персональные санкции против Путина. 17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей во время вторжения в Украину, пишет Википедия.

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