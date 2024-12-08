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Новый формат и позиция Трампа: Ермак сделал заявление о встрече во Франции

Андрей Ганчук
8 декабря 2024, 07:34
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Администрация будущего президента Соединенных Штатов сменила риторику относительно российско-украинской войны, сказал Андрей Ермак.
Зеленский, Трамп
Команды Зеленского и Трампа будут работать еще до инаугурации президента США - Ермак / Офис президента

Главное из заявления Ермака:

  • У команды Трампа теперь другая риторика по Украине
  • Может появиться новых трехсторонний формат
  • Встреча Зеленского, Макрона и Трампа была эффективной

Представители администрации избранного президента США Дональда Трампа изменили риторику относительно войны агрессора России против Украины. Она существенно отличается от того, что было в рамках предвыборной кампании. Встреча во Франции – лишь начало, стороны продолжат работу до инаугурации Трампа и может появиться новый "хороший формат". Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что представители Трампа и другие политики Штатов показывают "глубокое понимание" вопроса войны.

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На уточняющий вопрос о том, касается ли это и будущего вице-президента США Джей Ди Венса, Ермак ответил утвердительно.

"Могу вам сказать, уже по собственному опыту, что риторика во время (избирательной) кампании и то, какая действительно позиция у этих должностных лиц, в том числе и у будущего вице-президента - это две большие разницы", - отметил чиновник.

Трамп инфографика
Кратко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Будут новые встречи

По словам главы ОП, команды Зеленского и Трампа только начали свою работу и будут ее продолжать.

"Мы точно договорились работать, работать еще до инаугурации", - заверил Ермак.

Возможный новый "очень хороший формат"

Кроме того, руководитель президентской канцелярии акцентировал внимание на том, что встреча Зеленского, Макрона и Трампа, которая готовилась заранее, была очень эффективной и положительной.

"Это может стать началом очень хорошего формата", - подчеркнул Андрей Ермак.

Встреча Зеленского, Макрона и Трампа в Париже – что об этом известно:

Как сообщал Главред, в субботу, 7 декабря, в Париже в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Позже Зеленский рассказал первые подробности встречи с Трампом и Макроном. Глава государства назвал встречу хорошей и продуктивной и отметил решительный настрой Трампа.

"Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо. Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен", - резюмировал Зеленский.

Зеленский, Макрон и Трамп провели встречу с глазу на глаз, которая продлилась 35 минут, сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Кроме лидеров стран, в переговорной комнате больше никого не было.

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Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Эммануэль Макрон новости Франции война России и Украины
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