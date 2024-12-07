Началась трехсторонняя встреча: Зеленский встретился с Трампом и Макроном в Париже

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- Зеленский прибыл в Париж
- Началась трехсторонняя встреча Зеленского с Трампом и Макрона
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию. В Париже уже началась трехсторонняя встреча с нынешним президентом Франции Эммануэлем Макроном и будущим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Le Monde.
Встреча состоялась в Елисейском дворце.
Сперва возле Елисейского дворца встретились Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Они позировали перед камерами и пожали друг другу руки.
Смотрите видео со встречи Макрона и Трампа в Париже:
Позже в Елисейский дворец прибыл и сам Владимир Зеленский. Там он встретился сразу с Трампом и Макроном.
Смотрите видео со встречи Зеленского, Макрона и Трампа в Париже:
Зеленский о встрече
Президент Украины Владимир Зеленский лично прокомментировал встречу с Макроном и Трампом. Он называет эту встречу "хорошей и продуктивной".
"Президент Трамп, как и всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также спасибо Президенту Макрону за организацию этой встречи в Париже. Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо. Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен!" - сказал Зеленский.
Встреча Зеленского с Трампом - что известно
Как ранее сообщал Главред, 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский может посетить церемонию открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери в Париже. На событии будет присутствовать новоизбранный президент США Дональд Трамп, для которого это станет первым зарубежным визитом после победы на выборах. Также ожидается участие около 40 глав государств и правительств.
Сейчас украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком находится в США. Ермак посетил Вашингтон, Нью-Йорк и Флориду, провел встречи с командой избранного президента США Дональда Трампа, советником по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, сенаторами и конгрессменами, на которых обсудил ситуацию на фронте и действия для противодействия планам России.
Напомним, 27 сентября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Тогда Зеленский представил Трампу свой "план победы".
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