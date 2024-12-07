Началась трехсторонняя встреча: Зеленский встретился с Трампом и Макроном в Париже

Встреча Трампа, Зеленского и Макрона состоялась в Елисейском дворце.

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Зеленский встретился с Макроном и Трампом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Зеленский прибыл в Париж

Началась трехсторонняя встреча Зеленского с Трампом и Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию. В Париже уже началась трехсторонняя встреча с нынешним президентом Франции Эммануэлем Макроном и будущим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Le Monde.

Встреча состоялась в Елисейском дворце.

видео дня

Сперва возле Елисейского дворца встретились Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Они позировали перед камерами и пожали друг другу руки.

Смотрите видео со встречи Макрона и Трампа в Париже:

Зеленский встретился с Макроном и Трампом / фото: скриншот

Позже в Елисейский дворец прибыл и сам Владимир Зеленский. Там он встретился сразу с Трампом и Макроном.

Смотрите видео со встречи Зеленского, Макрона и Трампа в Париже:

Зеленский встретился с Макроном и Трампом / фото: скриншот

Зеленский о встрече

Президент Украины Владимир Зеленский лично прокомментировал встречу с Макроном и Трампом. Он называет эту встречу "хорошей и продуктивной".

"Президент Трамп, как и всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также спасибо Президенту Макрону за организацию этой встречи в Париже. Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо. Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен!" - сказал Зеленский.

Встреча Зеленского с Трампом - что известно

Как ранее сообщал Главред, 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский может посетить церемонию открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери в Париже. На событии будет присутствовать новоизбранный президент США Дональд Трамп, для которого это станет первым зарубежным визитом после победы на выборах. Также ожидается участие около 40 глав государств и правительств.

Сейчас украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком находится в США. Ермак посетил Вашингтон, Нью-Йорк и Флориду, провел встречи с командой избранного президента США Дональда Трампа, советником по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, сенаторами и конгрессменами, на которых обсудил ситуацию на фронте и действия для противодействия планам России.

Напомним, 27 сентября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Тогда Зеленский представил Трампу свой "план победы".

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