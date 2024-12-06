Визит Ермака в США: команде Трампа раскрыли детали ситуации на фронте

Глава Офиса президента провел встречи с представителями команды избранного президента США Дональда Трампа.

https://glavred.info/world/vizit-ermaka-v-ssha-komande-trampa-raskryli-detali-situacii-na-fronte-10620317.html Ссылка скопирована

Украинская делегация встретилась с командой Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: Facebook/DonaldTrump, ОП

Важно:

Состоялись переговоры с командой Трампа

Ермак провел встречу с Салливаном

Украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины Юлией Свириденко находится с визитом в США.

В рамках визита руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак посетил Вашингтон, Нью-Йорк и Флориду, сообщается на сайте ОП.

видео дня

Отмечается, что глава Офиса президента провел встречи с представителями команды избранного президента США Дональда Трампа. Он подробно рассказал о ситуации на фронте и передал флаги украинских боевых бригад.

"Стороны обсудили планы России, а также то, какие шаги надо предпринять, чтобы их сорвать", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Белом доме глава Офиса главы Украинского государства встретился с советником по национальной безопасности президента США Джейкобом Салливаном.

Также Ермак провел встречи с председателем Хельсинской комиссии США и сопредседателем конгрессового Украинского кокуса Джо Уилсоном, сопредседателем юридического комитета Сената США Линдси Грэмом, лидером Республиканской партии в Сенате США Митчем Макконнеллом, заместителем государственного секретаря Джоном Бассом и лидером Демократической партии в Палате представителей Конгресса Гакимом Джеффрисом, добавили в ОП.

Ранее сообщалось о том, что встреча в Вашингтоне состоялась на Капитолийском холме в среду, 4 декабря, между избранным вице-президентом Джей Ди Вэнсом и новым советником по национальной безопасности Майком Уолцем со стороны США. С украинской стороны были Андрей Ермак и заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев.

Как сообщал Главред, Президент США Дональд Трамп на днях выбрал спецпредставителя по Украине и РФ – им стал бывший военный, генерал в отставке Кит Келлог. В апреле Келлог предложил заморозить войну в Украине и запустить переговоры Киева и Москвы.

Напомним, заморозка войны может стать неизбежным сценарием, полагает бывший советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. По мнению Болтона, Трамп будет пытаться найти оптимальный вариант, но соглашение, вероятно, будет временным. Россия же не собирается останавливаться.

Другие новости:

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред