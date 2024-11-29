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"Мрачный компромисс" не остановит войну: CNN о деталях плана Трампа по Украине

Алексей Тесля
29 ноября 2024, 18:34
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Будущая помощь США Украине будет обусловлена переговорами с РФ, пишет CNN.
Келлог
У Дональда Трампа готовят план по Украине / Коллаж: Главред, фото: Facebook/DonaldTrump, скриншот

Основное:

  • План Трампа предусматривает прекращение огня и заморозку фронта
  • Путин в итоге может приблизиться к своим целям

План Кита Келлога, избранного Дональдом Трампом на должность помощника президента и специального представителя по Украине и России, предусматривает прекращение огня, заморозку линии фронта и переговоры между Украиной и РФ.

Согласно плану Келлога, будущая помощь США — вероятно, предоставленная в виде кредита — будет обусловлена переговорами Украины с Россией, и США будут вооружать Украину в той мере, в которой она сможет защитить себя и остановить любые дальнейшие российские наступления до и после любого мирного соглашения, говорится в материале CNN.

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По его плану линия фронта будет заморожена прекращением огня и введением демилитаризованной зоны. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций и полное смягчение только после подписания мирного соглашения, которое понравится Украине, утверждают авторы статьи.

Вместе с тем налог на экспорт российских энергоносителей окупит восстановление Украины, однако Киев не попросят отказаться от возвращения оккупированной территории, но она согласится добиваться этого исключительно дипломатическим путем. Келлог не исключает, что "для этого потребуется будущий дипломатический прорыв, который, вероятно, не произойдет до того, как Путин покинет свой пост".

Журналисты предупреждают, что замораживание линий фронта спровоцирует очень жестокие несколько месяцев войны, поскольку Москва стремится захватить как можно больше территории Украины.

При этом демилитаризованную зону, вероятно, нужно будет охранять, возможно, размещая войска НАТО или солдат из других неприсоединившихся стран между двумя сторонами. Это будет большой задачей с огромными финансовыми вложениями.

Уточняется, что вооружить Украину в той степени, в которой она сможет остановить нынешние и будущие российские удары, также будет сложно. В плане отмечается, что Соединенные Штаты производят 14 000 артиллерийских снарядов калибра 155 в месяц, которые Украина может израсходовать за 48 часов.

"(План, ред.) начинает процесс, в котором коварный и лживый Путин будет упиваться. Использование прекращения огня и слабости Запада — его сильная сторона, момент, которого он ждал почти три года Это мрачный компромисс для мрачной войны. Но это может не положить конец конфликту, а вместо этого открыть новую главу, в которой западное единство и поддержка начнут рушиться, а Путин, как за столом переговоров, так и на передовой, приблизится к своим целям", — добавляет CNN.

Ранее сообщалось о том, что Келлог предлагал больше оружия Киеву. План Кита Келлога по прекращению войны предусматривает получение Украиной большего количества оружия США, но с условием.

Главред ранее сообщал, что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.

Больше новостей:

"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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Дональд Трамп война России и Украины
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